Almirante Brown avanza con las nuevas colectoras de la Ruta 4

El Municipio de Almirante Brown y la Provincia de Buenos Aires continúan avanzando con la tercera y última etapa de la renovación integral de la Ruta Provincial N.º 4.

Uno de los principales progresos se registra en la construcción de las nuevas colectoras, que ya se aproximan a la calle Capitán Moyano, en el límite con Lomas de Zamora.

La obra se acerca al límite con Lomas

Los trabajos se desarrollan junto a Vialidad Bonaerense en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez que las colectoras alcancen el límite distrital, la obra continuará sobre la mano contraria, en sentido hacia Burzaco.

El objetivo es completar de manera progresiva ambos lados del corredor.

Colectoras para ordenar la circulación

La nueva infraestructura está pensada para separar distintos tipos de tránsito.

Las colectoras estarán destinadas principalmente a la circulación local.

De esta manera, el tránsito pesado podrá utilizar la calzada central, buscando reducir interferencias y mejorar la fluidez.

Obras hidráulicas y nueva iluminación

La intervención incluye también importantes trabajos en el sistema hidráulico.

Estas tareas buscan mejorar el escurrimiento y acompañar la renovación completa de la traza.

Además, se están instalando nuevas luminarias LED para reforzar la visibilidad y la seguridad vial.

Repavimentación y ensanche

La tercera etapa contempla la repavimentación de la calzada existente.

También se lleva adelante el ensanche de la ruta.

A eso se suma la construcción de colectoras de hormigón en ambos sentidos y la ejecución de cordón cuneta.

Mejoras en semáforos y pasarelas

El proyecto incluye además la puesta en valor del sistema semafórico.

La intención es mejorar el ordenamiento del tránsito en los distintos cruces.

También se trabaja en la renovación de pasarelas peatonales y en otras obras complementarias destinadas a fortalecer la seguridad vial.

Más de 120 mil vehículos por día

La Ruta Provincial N.º 4 es uno de los corredores más transitados de la región.

Por esta traza circulan diariamente más de 120 mil vehículos.

La magnitud del tránsito explica la importancia de una intervención que busca mejorar tiempos de viaje, seguridad y conectividad.

Casi 14 kilómetros renovados

Una vez finalizada esta tercera etapa, quedará renovado el corredor de la Ruta 4 a lo largo de casi 14 kilómetros dentro de Almirante Brown.

La traza atraviesa San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Malvinas Argentinas.

La obra apunta a mejorar la conexión entre esas localidades y fortalecer la articulación con otros distritos.

Impacto en la actividad productiva

La Ruta 4 tiene además un papel central para la circulación de bienes y vehículos pesados.

La mejora del corredor busca facilitar los movimientos vinculados con la actividad comercial y productiva.

La separación entre tránsito local y pesado es uno de los aspectos centrales del nuevo esquema vial.

La visita del papa León XIV

La nueva traza tendrá además protagonismo durante la prevista visita del papa León XIV al distrito en noviembre.

De acuerdo con lo informado, el recorrido incluirá su ingreso a Almirante Brown por la Ruta 4 hasta Claypole.

Entre los puntos previstos se encuentran el Viaducto Papa Francisco y la Rotonda El Vapor.

Cascallares destacó el avance

Mariano Cascallares valoró la continuidad de los trabajos y el impacto que tendrán sobre la movilidad cotidiana.

“Seguimos avanzando con la ampliación y la renovación integral de la Ruta 4, una obra fundamental para mejorar la conectividad y la seguridad vial en Almirante Brown y en toda la región”, señaló.

Y agregó: “La construcción de las nuevas colectoras, las obras hidráulicas y la incorporación de luminarias LED permitirán ordenar la circulación y mejorar los traslados cotidianos”.