Balor supervisó la construcción de cuatro aulas en la Escuela Agraria de Berazategui

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, supervisó los trabajos de ampliación de la Escuela Secundaria Agraria N.º 1, ubicada en el Parque Pereyra Iraola. La intervención comprende la construcción de cuatro aulas, baños y otras dependencias, con financiamiento del Fondo Educativo Municipal.

Balor

Durante la visita, el jefe comunal dialogó con directivos, docentes y alumnos sobre las obras que se desarrollan en la institución. Los nuevos espacios estarán destinados a mejorar las condiciones edilicias para las actividades educativas.

“En Berazategui las obras continúan”, expresó Balor, quien vinculó la ejecución del proyecto con la planificación realizada durante la administración anterior. “Estos trabajos se proyectaron y programaron durante la gestión del Dr. Juan José Mussi y se están realizando mediante el Fondo Educativo Municipal”, señaló.

El intendente reafirmó el acompañamiento a la educación pública y sostuvo: “Seguimos trabajando por una educación mejor”.

Por su parte, la directora del establecimiento, Lorena Ramos Mendes, destacó el impacto que tendrá la ampliación para la comunidad escolar. Explicó que las nuevas dependencias permitirán contar con una mejor infraestructura y sumar espacios destinados al aprendizaje.

“Se están construyendo nuevas dependencias para contar con una mejor estructura para los estudiantes. Vamos a tener espacios de aprendizaje nuevos”, afirmó.

Ramos Mendes también valoró la visita del intendente y el respaldo municipal a la institución. “Estamos felices de compartir este compromiso de Berazategui con la educación pública”, expresó.