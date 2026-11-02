Nardini cerró los primeros Juegos Argentinos Urbanos y anunció su continuidad cada dos años

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó el cierre de los primeros Juegos Argentinos Urbanos (JAUR) y anunció que la competencia tendrá continuidad cada dos años en diferentes sedes del país. La edición inaugural reunió durante cuatro jornadas a más de 700 atletas de 22 provincias, con pruebas en nueve disciplinas.

Nardini

La ceremonia de clausura contó con la participación del diputado provincial Luis Vivona; el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia; y el presidente de la Comisión de Deportes Urbanos del organismo, Daniel Ventura. También asistieron autoridades municipales, provinciales y representantes de federaciones deportivas.

El encuentro incluyó competencias de skateboarding, breaking, escalada, básquet 3x3, roller freestyle, ajedrez, parkour, BMX freestyle y baseball 5. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la apertura de los Juegos había puesto en marcha una convocatoria federal con Malvinas Argentinas como primera sede. grupolaprovincia.com

Al evaluar la organización, Nardini vinculó la realización del certamen con las inversiones municipales en infraestructura y la recuperación de espacios públicos para la actividad física. También destacó el reconocimiento institucional de estas disciplinas a partir de la Ley de Deporte Urbano Bonaerense, impulsada por Vivona.

“Esta primera edición se pudo realizar porque hubo decisión política”, sostuvo el intendente. Señaló que el proceso comenzó con prácticas deportivas que crecieron en los barrios y que luego encontraron respaldo normativo y espacios para desarrollarse.

Nardini defendió, además, el papel del deporte como herramienta de inclusión y destacó la articulación entre el Estado, el sector privado, las federaciones y el movimiento olímpico. “El deporte une, forma y es un puente hacia una mejor calidad de vida para todos”, expresó.

Los Juegos se realizarán cada dos años en distintas sedes

Uno de los anuncios centrales del cierre fue la continuidad del certamen. Nardini afirmó que el acuerdo con el COA permitirá trasladar la experiencia a otras ciudades y sostener una periodicidad de dos años.

“Con el aval del Comité Olímpico Argentino ya pudimos fijar que los Juegos Argentinos Urbanos se desarrollen cada dos años en distintas sedes”, manifestó. También expresó la voluntad de acompañar su crecimiento fuera de Malvinas Argentinas.

Moccia ratificó esa continuidad y destacó el lugar del distrito como anfitrión de la primera edición. Al realizar su balance, aseguró que la convocatoria superó las expectativas iniciales y valoró el trabajo conjunto entre el Municipio, las federaciones y el movimiento olímpico.

Por su parte, Vivona planteó la posibilidad de incorporar más disciplinas en futuras ediciones. El legislador consideró necesario avanzar en la organización federativa de deportes que todavía no cuentan con esa estructura y expresó su aspiración de desarrollar, a futuro, competencias sudamericanas e internacionales.

“Estas disciplinas existen, son parte de nuestras plazas, de nuestros barrios y de nuestras comunidades”, señaló. Vinculó la ley que impulsó con la posibilidad de dar visibilidad y acompañamiento a esas prácticas.

Medallas y reconocimientos en la clausura

Durante el acto se entregaron medallas a los deportistas y diplomas conmemorativos a las delegaciones provinciales. Nardini otorgó placas a Moccia y Ventura por su participación en la organización de los Juegos.

El COA, a su vez, distinguió al intendente por el aporte del municipio a la realización del encuentro y a Vivona por su impulso a la Ley de Deporte Urbano Bonaerense. La clausura cerró así la primera experiencia del certamen, con el anuncio de una continuidad nacional y sedes rotativas.