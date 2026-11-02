“Siempre el que pierde va a pedir”: Riquelme respondió a las quejas de River

Juan Román Riquelme sostuvo que Boca mereció ganarle a River y respondió a los reclamos por el arbitraje después del 1-0 en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El presidente xeneize respaldó la expulsión de Lucas Martínez Quarta y destacó el resultado que le permitió al equipo asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

“Siempre el que pierde va a pedir, es así”, expresó el dirigente al ser consultado por las quejas del visitante, que terminó con nueve jugadores. Y agregó: “El fútbol argentino tiene mucho de eso, cuando no ganás culpamos al árbitro”.

Para Riquelme, el desarrollo del encuentro justificó la victoria del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, aunque reconoció que faltó claridad para transformar el dominio en más oportunidades.

La defensa del triunfo y de la expulsión de Martínez Quarta

El presidente de Boca consideró que las principales situaciones de peligro fueron de su equipo. “Nuestro arquero hoy tuvo el partido más tranquilo desde que está en nuestro arco”, afirmó.

Uno de los episodios centrales del partido fue la expulsión de Martínez Quarta a los ocho minutos, luego de que Nicolás Ramírez revisara la acción mediante el VAR. En el segundo tiempo también recibió la tarjeta roja Gonzalo Montiel.

Riquelme defendió la sanción al defensor central de River por entender que había interrumpido una ocasión manifiesta de gol. “El nueve se va para el arco y es situación clara de gol, es expulsión, no importa en qué minuto sea”, sostuvo.

Según su análisis, la superioridad numérica le permitió a Boca manejar la pelota con mayor tranquilidad. El gol de Lautaro Di Lollo, a los 26 minutos, terminó de inclinar el desarrollo a favor del local.

“Puede que no fuimos muy claros, pero a partir del gol de Di Lollo el partido se puso a nuestro favor”, explicó.

Los elogios a Villa y el esfuerzo de Paredes

Riquelme volvió a destacar a Sebastián Villa, autor del centro que terminó en el gol del Superclásico. “Villa es el mejor jugador del fútbol argentino para mí”, aseguró, y remarcó su participación como asistidor en los últimos tres tantos del equipo.

También rechazó las críticas al rendimiento de los atacantes y respaldó a Villa, Flores y Miguel Merentiel. Para el dirigente, Boca cuenta con buenos recursos ofensivos y el compromiso del plantel fue determinante para imponerse ante River.

Sobre Leandro Paredes, valoró el esfuerzo del capitán en medio de su recuperación física. “Ha jugado a un 30 por ciento de todo lo que puede jugar él”, señaló.

El presidente vinculó esa exigencia con el vínculo del mediocampista con el club: sostuvo que juega porque es hincha, ama a Boca y tiene la ilusión de alcanzar un título.

El respaldo a Arruabarrena y los objetivos de Boca

Ante las versiones sobre la continuidad de Rodolfo Arruabarrena, Riquelme puso el foco en el vínculo vigente del entrenador y en los compromisos que quedan por delante.

“Tiene contrato con nosotros, por qué quieren echar a los técnicos. Tenemos que pensar solo en el partido que viene”, manifestó.

El triunfo dejó a Boca en la cima de la Tabla Anual, con 60 puntos, y selló su regreso a la Copa Libertadores. Además, el equipo encadenó tres victorias consecutivas en el Superclásico.

“No es menor ganar tres clásicos seguidos, nos da mucha felicidad e ilusión también”, expresó Riquelme, quien destacó el esfuerzo del plantel durante una temporada con varios frentes de competencia.

En cuanto al cierre del Clausura, el dirigente señaló a Defensa y Justicia como el siguiente objetivo. Boca también tiene por delante el cruce con Banfield por la Copa Argentina.

Antes de volver al trabajo, el presidente invitó a los futbolistas a disfrutar de la victoria. “Hoy tienen que comer asado, el que se tiene que tomar una cerveza o un vino, que lo haga”, cerró.