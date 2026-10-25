Copa Argentina: Platense busca una final inédita y Boca espera su turno en semifinales

Copa Argentina 2026

La Copa Argentina 2026 entra en su etapa decisiva con cuatro equipos que buscan quedarse con el título y un calendario que comenzará a resolver las semifinales esta semana. Platense y Atlético Tucumán abrirán la definición el miércoles 28 de octubre, a las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Del otro lado del cuadro, Boca Juniors y Banfield se enfrentarán el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

Los cuatro protagonistas llegan con antecedentes diferentes. Platense disputará su primera semifinal en la historia de la competencia, Atlético Tucumán intentará regresar a una final después de nueve años, Banfield buscará superar por primera vez esta instancia y Boca aparece como el único de los clasificados que ya levantó el trofeo.

La decimocuarta edición del certamen tendrá sus semifinales separadas por más de dos semanas y la final está programada para el miércoles 2 de diciembre, todavía sin sede ni horario oficializados. El título también otorgará un cupo directo a la Copa Libertadores 2027, un incentivo que amplía la importancia de la definición más allá de la conquista nacional.

Platense va por la historia y Atlético Tucumán busca revancha

El primer cruce reunirá a dos equipos con recorridos distintos. El conjunto de Vicente López consiguió su clasificación histórica después de eliminar a Estudiantes de La Plata por 1-0 en el estadio Norberto Tomaghello de Defensa y Justicia, con un cabezazo de Gonzalo Lencina tras un centro de Tomás Silva.

La victoria confirmó el crecimiento de Platense en las competencias eliminatorias. El Calamar había conquistado su primer título de Primera División en el Apertura 2025 y alcanzado los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, antes de conseguir su mejor actuación en la Copa Argentina.

Su recorrido en esta edición comenzó con un triunfo ante Argentino de Monte Maíz, continuó con clasificaciones por penales frente a San Martín de San Juan e Instituto de Córdoba y tuvo su resultado más importante ante Estudiantes. Ahora está a un partido de disputar una final inédita en el certamen.

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Atlético Tucumán, en cambio, ya conoce esa instancia. En 2017 llegó al encuentro decisivo, donde perdió por 2-1 frente a River. Nueve años después, el equipo dirigido por Julio César Falcioni volvió a instalarse entre los cuatro mejores tras eliminar al campeón defensor, Independiente Rivadavia, por penales, luego de igualar 1-1.

Antes había superado a Sportivo Barracas, Talleres de Córdoba e Independiente de Avellaneda, este último con una goleada por 4-0. La campaña incluye otro dato particular: Falcioni ya conquistó la Copa Argentina como entrenador de Boca en la temporada 2011-2012.

Los antecedentes entre los semifinalistas también favorecen al Decano dentro de esta competencia. En marzo de 2019, Atlético Tucumán derrotó 1-0 a Platense por los 32avos de final, con un gol de Gervasio Núñez. Será el segundo enfrentamiento entre ambos por el torneo, esta vez con un lugar en la final en juego.

Boca quiere otra Copa y Banfield busca su primera final

La otra semifinal enfrentará a dos clubes con historias muy diferentes en el certamen. Boca es el único de los cuatro participantes que ya fue campeón de la Copa Argentina, con consagraciones en 1969, 2011-2012, 2014-2015 y 2019-2020.

El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena llegó a esta instancia después de eliminar a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing. Su actuación más destacada se produjo en los cuartos de final, cuando remontó un 0-2 ante la Academia y ganó 3-2 en Rosario con tres goles de Enner Valencia.

Banfield, por su parte, alcanzó las semifinales por segunda vez. La anterior fue en 2022, cuando quedó eliminado ante Talleres de Córdoba por 1-0. El equipo dirigido por Pedro Troglio todavía no consiguió disputar una final de Copa Argentina y tendrá una nueva oportunidad en Mendoza.

El Taladro inició su camino con una goleada por 3-0 frente a Real Pilar. Luego necesitó definiciones por penales para superar a San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra. En cuartos de final igualó 1-1 con el Malevo y se impuso por 7-6 desde los doce pasos.

Pedro Troglio, entrenador de Banfield.

Boca buscará su quinta consagración histórica, mientras que Banfield intentará acceder por primera vez al partido decisivo. El cruce también reunirá a dos representantes de la zona metropolitana que alcanzaron esta instancia por caminos muy distintos: el Xeneize con triunfos y una clasificación por penales, y el Taladro mediante tres definiciones consecutivas desde los doce pasos.

Entradas, calendario y el premio que espera al campeón

La primera semifinal tendrá una novedad importante desde este lunes 26 de octubre, cuando comenzará la venta de entradas para Atlético Tucumán-Platense.

Para los hinchas del Calamar, el expendio presencial se realizará el lunes de 12 a 20 en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Zufriategui 2021. Los simpatizantes del Decano podrán adquirir sus localidades el lunes 26 y martes 27, de 11 a 18, en el estadio Monumental José Fierro de Tucumán.

Los precios oficiales son de $80.000 para las populares, $100.000 para la platea preferencial de Atlético Tucumán y $120.000 para la platea techada. Los menores de hasta 11 años abonarán $65.000. La organización informó que las boleterías aceptarán efectivo y tarjetas de débito.

Las semifinales se disputarán a partido único, en estadios neutrales. Si hay empate durante los 90 minutos, la clasificación se resolverá directamente mediante tiros desde el punto penal, sin tiempo suplementario.

El calendario de la Copa Argentina atravesó distintas modificaciones durante el año, después de las dificultades para acomodar las fechas de las primeras rondas alrededor del Mundial. La definición también fue reprogramada: inicialmente prevista para noviembre, terminó fijada para el 2 de diciembre.

La edición 2025 había coronado a Independiente Rivadavia, que consiguió su primer título oficial y clasificó a la Copa Libertadores. Ahora, entre un campeón histórico que quiere ampliar su palmarés y tres clubes que buscan una conquista inédita, la competencia se prepara para conocer a sus nuevos finalistas.

El primer boleto se resolverá este miércoles en Salta. El segundo llegará el 14 de noviembre en Mendoza. Ambos ganadores se encontrarán el 2 de diciembre para definir al nuevo campeón del fútbol argentino.