El PJ Federal movió el tablero en Chubut: mostró su armado nacional y dejó un mensaje a la interna peronista

Dirigentes de distintas provincias se reunieron en Comodoro Rivadavia para consolidar una agenda común basada en producción, trabajo, educación y federalismo.

El PJ Federal realizó en Comodoro Rivadavia su tercer encuentro nacional, mostró dirigentes de distintas provincias y buscó instalar una discusión que exceda la pelea por las candidaturas: producción, empleo, energía, educación y desarrollo del interior como base de un programa para 2027.

La jornada, realizada bajo el paraguas de “El Peronismo Debate”, reunió a referentes nacionales y patagónicos después de las anteriores convocatorias en Parque Norte y Concepción del Uruguay. El diputado chubutense Juan Pablo Luque fue uno de los anfitriones junto con los intendentes Pablo Grasso, de Río Gallegos, y Martín Pérez, de Río Grande. También participaron, entre otros, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Federico Achával, Kelly Olmos, Carlos Linares y Othar Macharashvili.

La foto dejó una señal hacia adentro del justicialismo. El espacio busca construir identidad propia en medio de una discusión nacional dominada por el vínculo entre el kirchnerismo, el armado de Kicillof y los movimientos de Massa, pero sus integrantes evitaron presentar la reunión como una ruptura con esos sectores.

Tolosa Paz fue explícita al respecto: aseguró que no existe un alejamiento de Cristina Kirchner ni de Kicillof y sostuvo que el diálogo alcanza a distintas terminales del partido. La discusión, planteó, debe pasar por las ideas y por el rumbo que el peronismo ofrecerá en 2027.

“Primero las ideas”

La consigna política del encuentro buscó correr los nombres propios del primer plano. “Los nombres llegan a su tiempo. Primero, el proyecto”, resumió Macharashvili durante su intervención. El intendente de Comodoro reclamó que las diferencias internas sirvan para construir una propuesta y no se transformen en un fin en sí mismas.

Guillermo Michel se expresó en términos similares. “El error es anteponer las personas. Acá lo que importa son las ideas y el programa de gobierno que hay que desarrollar”, sostuvo el diputado, que ubicó entre las prioridades la infraestructura energética, el régimen de inversiones y la recuperación de los puestos laborales perdidos en la Patagonia.

El mensaje tiene un destinatario evidente dentro del PJ. Los impulsores del sector vienen cuestionando que buena parte de la discusión partidaria quede absorbida por las disputas bonaerenses y por la definición anticipada de quién conducirá el espacio en las próximas presidenciales.

En la previa del encuentro, dirigentes del armado habían advertido que el peronismo debía dejar de concentrarse exclusivamente en las peleas de liderazgo para volver a discutir un programa económico, industrial y productivo de alcance nacional.

Una cumbre después de otra cumbre

El movimiento ocurrió apenas un día después de otra foto importante. Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y un grupo de gobernadores habían compartido una reunión en la Casa de La Pampa, donde acordaron sostener la unidad, coordinar posiciones frente al Presupuesto 2027, defender las PASO y avanzar hacia una construcción política más amplia.

La cita de Comodoro mostró otra vertiente de ese proceso. Los dirigentes mantuvieron reuniones con representantes de las nueve universidades que integran la Red de Universidades Patagónicas y trabajaron sobre un documento destinado a elaborar un Programa Federal para el Desarrollo Energético.

Entre los ejes aparecen infraestructura, formación de trabajadores, desarrollo industrial, integración regional y aprovechamiento de los recursos energéticos. La discusión incluyó petróleo, gas, energía eólica, hidrógeno verde, pesca y el futuro de las denominadas cuencas maduras.

Michel puso como ejemplo a Vaca Muerta para remarcar la necesidad de acompañar los recursos naturales con obras e inversiones que permitan convertirlos en desarrollo productivo. Achával, por su parte, planteó la necesidad de pensar una Argentina “federal” a partir de producción, trabajo y educación.

💙 Comodoro Rivadavia reunió a compañeras y compañeros de todo el país para debatir el futuro de la Argentina. Frente al ajuste de Milei y Torres, reafirmamos la necesidad de organizarnos, escuchar y construir respuestas colectivas. https://t.co/DDH4vhNp1t — PJ CHUBUT (@PJCHoficialOk) October 24, 2026

El empleo patagónico, en el centro

Comodoro Rivadavia no fue elegida al azar. El deterioro laboral de la región fue uno de los principales argumentos utilizados por los organizadores para llevar allí la tercera escala del espacio. El conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly registra una desocupación del 9,2%, frente al 2% informado para el segundo trimestre de 2025.

Tolosa Paz vinculó esa situación con la salida de YPF de áreas maduras y aseguró que las ciudades de la región sufrieron una fuerte pérdida de puestos de trabajo.

Durante la jornada sostuvo que la política debe discutir cómo recuperar actividad en esas cuencas y qué condiciones hacen falta para promover nuevas inversiones vinculadas con petróleo, energías renovables e hidrógeno.

Luque también concentró su discurso en la situación social de Chubut. El diputado afirmó que desde noviembre de 2023 la provincia perdió cerca de 14 mil empleos y 700 empresas, cifras que presentó como parte de un escenario crítico para la región.

El cierre tuvo críticas al gobierno de Javier Milei, pero también una autocrítica directa hacia el peronismo. “El peronismo deja de funcionar cuando nos encerramos en la discusión interna por los nombres y lugares mientras afuera nos piden a gritos que los escuchemos”, sostuvo Luque. Luego sintetizó la receta que, según planteó, debería recuperar el espacio: “unidad, escucha y proyecto”.

La definición funciona como síntesis de la estrategia que intenta instalar el PJ Federal. Sus dirigentes no desconocen las discusiones de liderazgo, pero sostienen que definir candidatos sin un programa previo volvería a colocar al partido en una pelea que consideran alejada de las demandas sociales.