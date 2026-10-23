El peronismo vuelve a ordenar la interna: qué dejó la cumbre de Kicillof, Massa, Máximo y los gobernadores

Los principales sectores del peronismo volvieron a compartir una mesa después de las tensiones que atravesaron los últimos meses.

El peronismo volvió a reunir en una misma mesa a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. La escena, repetida después del encuentro de agosto en el Hotel Emperador, dejó una señal concreta: los principales sectores decidieron sostener un ámbito común para discutir la agenda legislativa y empezar a ordenar el camino hacia 2027.

La reunión se realizó este jueves en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires. También estuvieron los gobernadores Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella; Gildo Insfrán participó de manera virtual; y se sumaron Gerardo Zamora, los jefes parlamentarios Germán Martínez y José Mayans y Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación.

El eje principal estuvo en el Presupuesto 2027, los recursos para las provincias, la obra pública y el financiamiento de áreas como universidades y discapacidad ocuparon el centro de la conversación. Las primarias quedaron en un segundo plano, aunque los presentes ratificaron que defenderán su continuidad frente al intento del Gobierno nacional de eliminarlas o suspenderlas. Y apareció una tercera definición: la intención de ampliar el armado más allá de las fronteras tradicionales del PJ.

Otra foto de unidad, pero sin hablar de candidaturas

Una de las primeras decisiones fue evitar que la reunión quedara reducida a la pelea por nombres propios. “No se habló absolutamente de ninguna candidatura, nos interesa la unidad”, aseguró Ziliotto al terminar el encuentro.

La aclaración no es menor. Kicillof ya comenzó a desplegar una construcción nacional desde el Movimiento Derecho al Futuro, Massa volvió a ganar exposición pública después de un período de bajo perfil, y Máximo Kirchner continúa siendo uno de los principales interlocutores del cristinismo y del PJ. Los tres sectores mantienen estrategias propias y no existe hasta ahora un acuerdo sobre cómo se resolverá la candidatura presidencial.

Las PASO aparecen precisamente como una posible herramienta para procesar esas diferencias. En agosto, cuando los mismos dirigentes se encontraron en el Hotel Emperador, la continuidad de las primarias había sido prácticamente el único punto de consenso concreto. Dos meses después, el acuerdo básico se mantiene. Pero la agenda se amplió.

“No se habló absolutamente de ninguna candidatura, nos interesa la unidad”, aseguró Ziliotto al terminar el encuentro.

El Presupuesto pasó al primer lugar

La prioridad inmediata será el Congreso. “Hay preocupación de los gobernadores por el Presupuesto”, explicó Mayans al finalizar la reunión. Los mandatarios llevaron a la mesa reclamos vinculados con transferencias, infraestructura, rutas, viviendas, universidades, discapacidad y obras destinadas a enfrentar emergencias climáticas.

El peronismo buscará ahora articular una posición común antes de que el proyecto de Presupuesto 2027 llegue a las votaciones decisivas. Ese objetivo no es sencillo. Cada gobernador administra necesidades fiscales diferentes y mantiene vínculos propios con la Casa Rosada.

Por eso, ya antes de la reunión, en el PJ admitían que la discusión presupuestaria obligaba a construir una postura capaz de contener los intereses provinciales y, al mismo tiempo, sostener una estrategia legislativa conjunta.

La cumbre no terminó con una lista cerrada de modificaciones, pero dejó establecidos algunos ejes. Entre ellos, reclamar recursos para infraestructura y exigir el cumplimiento del financiamiento destinado a universidades y discapacidad.

Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof

“No alcanza solo con el peronismo”

La definición que incorporó un elemento nuevo respecto de la cumbre de agosto estuvo vinculada con los límites del propio espacio. Ziliotto fue explícito: “No alcanza solo con el peronismo”. El gobernador pampeano explicó que la intención es avanzar hacia “un frente político” más amplio de cara al próximo proceso electoral.

Ese movimiento tiene antecedentes. Durante los últimos meses existieron conversaciones entre sectores del peronismo y dirigentes provenientes de espacios provinciales, radicales, socialistas y de variantes del denominado peronismo federal.

Esas aproximaciones no desembocaron hasta ahora en una estructura común y varios intentos perdieron fuerza con el paso de las semanas. La cumbre volvió a colocar la ampliación sobre la mesa.

Sergio Massa llegó al encuentro después de una serie de movimientos que volvieron a colocarlo dentro de la discusión del PJ.

Massa, nuevamente en el centro del diálogo

Sergio Massa llegó al encuentro después de una serie de movimientos que volvieron a colocarlo dentro de la discusión del PJ. Días antes había visitado a Cristina Kirchner en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. Aquella conversación incluyó la situación de las PASO y el escenario político, pero no una negociación por candidaturas.

Massa mantiene diálogo con Cristina Kirchner y al mismo tiempo conserva canales abiertos con Kicillof. Esa posición le permite funcionar como uno de los interlocutores entre sectores que continúan enfrentados. Ante dirigentes del PJ, el jefe del Frente Renovador planteó que al gobernador bonaerense hay que “cuidarlo”, aun cuando existan diferencias entre Kicillof y el kirchnerismo.

Después de la cumbre, Massa evitó hacer declaraciones. También Kicillof se retiró sin hablar con la prensa. La vocería quedó concentrada fundamentalmente en Ziliotto, Mayans y Germán Martínez.

Kicillof no detiene su construcción nacional

Kicillof viene avanzando con una estructura propia y una agenda federal. Desde el Movimiento Derecho al Futuro busca ampliar vínculos con dirigentes del interior y consolidar una identidad política propia dentro del peronismo.

El gobernador ya expresó públicamente que el peronismo debe construir una alternativa nacional y que no alcanza con esperar un deterioro del Gobierno. En sus últimas intervenciones también vinculó la defensa de las PASO con la necesidad de que el espacio pueda ordenar sus diferencias a través del voto.

La presencia en la Casa de La Pampa muestra que esa estrategia convive, por ahora, con la permanencia dentro de una mesa común. Pero la foto de unidad no borra las diferencias.

La señal presidencial de Kicillof en un Día de la Lealtad con el peronismo dividido.

Kicillof y Cristina Kirchner no mantienen un encuentro personal desde octubre de 2025. El gobernador viene reforzando su propia organización mientras el kirchnerismo busca sostener la centralidad política de la expresidenta y su peso dentro de la estructura partidaria. Máximo Kirchner, por su parte, mantiene actividad territorial y vínculos con dirigentes de distintas provincias.

El último 17 de octubre volvió a mostrar esas diferencias. Kicillof encabezó su propio acto en La Matanza, Máximo Kirchner participó de una actividad en Chaco y sectores del kirchnerismo se movilizaron hacia el domicilio de Cristina Kirchner.

La próxima prueba llegará antes que cualquier definición electoral. El PJ deberá mostrar si puede trasladar la foto de la Casa de La Pampa a votaciones concretas.

El Presupuesto aparece como la discusión más importante. Los jefes de bloque José Mayans y Germán Martínez fueron justamente quienes impulsaron tanto la reunión de agosto como la de este jueves. El objetivo es que las definiciones políticas tomadas por gobernadores y referentes nacionales encuentren después una traducción parlamentaria.