El consumo no repunta: supermercados, mayoristas y autoservicios siguen en rojo y las ventas acumulan una baja del 2,7%

Las cantidades comercializadas retrocedieron 1,2% interanual en septiembre y cerraron los primeros nueve meses del año con números negativos.

El consumo masivo volvió a cerrar un mes en terreno negativo. Las cantidades vendidas durante septiembre cayeron 1,2% frente al mismo mes de 2025 y acumularon una contracción del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026, según el último relevamiento de Scentia.

El retroceso atraviesa a buena parte de los canales tradicionales: supermercados, autoservicios independientes y mayoristas registraron bajas interanuales, mientras que las farmacias y el comercio electrónico volvieron a mostrar un comportamiento diferente.

La señal se suma a los datos oficiales difundidos este jueves por el INDEC para agosto. En ese mes, las ventas reales de los supermercados disminuyeron 3,7% interanual y las de los autoservicios mayoristas, 3,6%. Los dos canales también retrocedieron frente a julio.

Septiembre volvió a quedar en negativo

El relevamiento de Scentia mostró una caída interanual del 1,2% durante septiembre. Frente a agosto, las cantidades comercializadas disminuyeron 1%, aunque la consultora advirtió que septiembre tuvo dos días menos, una diferencia que afecta la comparación directa entre ambos meses. Ajustada por cantidad de jornadas comerciales, la evolución diaria habría mostrado una mejora.

El dato interanual, en cambio, volvió a quedar debajo de cero. Con ese resultado, el acumulado enero-septiembre terminó 2,7% por debajo del mismo período de 2025.

El porcentaje coincide con el que ya mostraba el acumulado hasta agosto, por lo que el noveno mes del año no consiguió modificar sustancialmente el balance.

La apertura por canales permite observar dónde se concentra el deterioro. En las cadenas de supermercados, las cantidades vendidas cayeron 2,6% interanual en septiembre y acumularon una baja del 3,8% durante los primeros nueve meses.

Los autoservicios independientes retrocedieron todavía más en la comparación anual: 3,7%, mientras que entre enero y septiembre acumularon una contracción del 3,1%.

En los mayoristas, las ventas disminuyeron 3,4% frente a septiembre de 2025 y terminaron los primeros nueve meses con una baja del 3,2%. Los kioscos y comercios tradicionales quedaron prácticamente sin cambios en la comparación interanual de septiembre, aunque acumularon una caída del 2,4% durante 2026.

Las farmacias mostraron un crecimiento de 8,8% interanual en septiembre.

El escenario no fue uniforme. Las farmacias mostraron un crecimiento de 8,8% interanual en septiembre y acumularon una expansión del 1% durante el año.

El comercio electrónico volvió a ser el canal de mayor crecimiento. Las ventas online aumentaron 30,5% frente al mismo mes del año pasado y acumularon una suba del 35,3% entre enero y septiembre.

Sin embargo, en la comparación mensual también exhibieron una baja del 3,9%. El crecimiento digital contrasta con las caídas de los principales canales físicos y marca una modificación en la forma de compra, aunque no alcanza por sí solo para llevar el indicador general a terreno positivo.

Perecederos, entre los más golpeados

El deterioro también aparece cuando se analiza qué productos dejaron de venderse. La categoría de perecederos cayó 8,2% interanual en septiembre y acumuló una baja del 6,2% en los primeros nueve meses.

Los productos de limpieza de ropa y hogar disminuyeron 4,4% frente al mismo mes del año pasado y registraron una contracción acumulada del 6,4%. En desayuno y merienda, la baja alcanzó el 4,2% interanual y el 5,6% en el acumulado del año.

También permanecieron en terreno negativo las bebidas sin alcohol, con una disminución acumulada del 1,4%, y los artículos de higiene y cosmética, que bajaron 2,1% entre enero y septiembre.

Los productos impulsivos —aquellos cuya compra suele decidirse en el propio punto de venta— crecieron 1,8% interanual en septiembre, pero todavía acumulan un retroceso del 3,1% durante 2026.

Dentro de una canasta mayoritariamente debilitada hubo dos excepciones. El segmento general de alimentación aumentó 1,7% interanual durante septiembre y logró cerrar los primeros nueve meses apenas 0,1% por encima de 2025.

Las bebidas con alcohol avanzaron 2,1% en la comparación anual y acumularon una mejora del 3,5%. El comportamiento muestra que el ajuste no se distribuyó de manera uniforme entre productos.

Mientras algunas categorías lograron mantenerse o crecer, otras vinculadas con alimentos frescos, limpieza y desayuno continuaron perdiendo volumen.

El INDEC confirmó otra caída en supermercados

Los números oficiales correspondientes a agosto aportan otra fotografía del consumo. Las ventas de supermercados medidas a precios constantes disminuyeron 3,7% frente a agosto de 2025. Fue la segunda caída interanual más pronunciada de 2026, igualando el retroceso de abril y sólo detrás del 5,1% registrado en marzo.

Con ese resultado, las grandes cadenas acumularon ocho meses consecutivos de bajas interanuales. La última variación positiva había sido en diciembre de 2025, cuando las ventas crecieron 0,5%.

Entre enero y agosto de este año, el volumen comercializado quedó 2,8% por debajo del mismo período del año anterior.

Tampoco hubo mejora frente al mes inmediatamente anterior: la serie desestacionalizada cayó 0,8% respecto de julio. La tendencia-ciclo, que busca eliminar oscilaciones puntuales para mostrar una trayectoria más estable, retrocedió otro 0,3%.

Los mayoristas tampoco lograron recuperarse

Una trayectoria similar aparece en los autoservicios mayoristas. Las ventas reales cayeron 3,6% interanual durante agosto y acumularon una contracción del 2,9% entre enero y agosto.

Fue el séptimo mes consecutivo con variaciones interanuales negativas. Frente a julio, las cantidades vendidas descendieron 1,2%, mientras que la serie tendencia-ciclo bajó 0,4%.

El retroceso ocurrió incluso cuando la facturación nominal continuó aumentando por efecto de los precios. La diferencia entre facturación a valores corrientes y ventas a precios constantes permite observar que mayores montos de dinero en las cajas no necesariamente significan más productos vendidos.

Los datos del INDEC también muestran cómo se pagan las compras en las grandes cadenas. Durante agosto, las tarjetas de crédito representaron el 43% de las ventas totales de supermercados, por encima de las tarjetas de débito, que concentraron el 23,9%.

El efectivo representó el 17% y otros mecanismos de pago —entre ellos transferencias y billeteras— alcanzaron el 16,1%. El ticket promedio llegó a $35.569 por operación, un aumento nominal del 15,8% respecto del año anterior.

En los mayoristas, la estructura fue diferente. Los medios de pago distintos del efectivo, débito y crédito representaron 32,7% del total; las tarjetas de crédito, 26,8%; el efectivo, 24,8%; y el débito, 15,7%. El ticket promedio mayorista alcanzó los $47.067.