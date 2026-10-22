Encuesta nacional: Milei queda octavo en imagen y Kicillof registra mayor valoración positiva

Javier Milei y Axel Kicillof.

La imagen del presidente Javier Milei registra un 35% de valoraciones positivas y un 62% de negativas, según una nueva encuesta nacional de D’Alessio IROL y Berensztein. El mandatario aparece octavo entre 19 dirigentes evaluados, por debajo del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que obtiene 37% de opiniones favorables y 59% desfavorables. La diferencia entre ambos es de apenas dos puntos en imagen positiva, pero el estudio muestra un escenario más amplio: solo uno de los 19 dirigentes consigue más adhesiones que rechazos.

La investigación fue realizada de manera online el 6 y 7 de octubre, sobre 800 personas mayores de 18 años de todo el país. El informe incluye la evaluación de la gestión presidencial, la evolución de la imagen de distintos referentes y diferencias marcadas según el voto en las legislativas de 2025.

El dato político central va más allá de la ubicación de Milei en el ranking. El 60% califica negativamente la gestión nacional y el 39% la evalúa de manera positiva. Al mismo tiempo, Kicillof supera levemente al Presidente en imagen personal, pero también reúne una mayoría de opiniones desfavorables. El contraste expone un escenario atravesado por el rechazo a las principales figuras, sin que la oposición registre balances mayoritariamente favorables.

La evaluación del Gobierno y el núcleo libertario

El 60% de evaluación negativa del Gobierno representa una suba de dos puntos frente a agosto, cuando había registrado 58%. La valoración positiva, en cambio, pasó del 40% al 39%. El saldo entre ambas respuestas queda así en 21 puntos desfavorables. La serie histórica muestra que las críticas predominan desde hace varios meses: en abril de 2026 alcanzaron el 61%, el registro más alto de ese tramo, y desde entonces se mantuvieron entre el 58% y el 60%.

La comparación con octubre de 2024 también muestra cambios. En aquel momento, la evaluación positiva de la administración nacional reunía el 47% y la negativa alcanzaba el 50%. Dos años después, el apoyo aparece ocho puntos por debajo de ese nivel, mientras la desaprobación es diez puntos superior. Los valores recientes indican una estabilización del rechazo en torno a seis de cada diez encuestados, más que una recuperación sostenida de la imagen gubernamental.

Encuesta D’Alessio IROL–Berensztein.

Dentro del electorado libertario la fotografía es diferente. Entre quienes votaron a La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de 2025, el 82% aprueba la gestión de Milei. Sin embargo, el indicador retrocedió tres puntos respecto del 85% registrado el mes anterior y está por debajo del pico de 95% que había alcanzado en noviembre de 2025. La desaprobación en ese grupo llega ahora al 17%.

Encuesta D’Alessio IROL–Berensztein.

En el otro extremo, el 99% de quienes votaron a Fuerza Patria evalúa negativamente al Gobierno nacional, un punto más que en la medición previa. La distancia entre ambos electorados confirma una fuerte división en torno a la administración libertaria. También ayuda a explicar por qué una desaprobación nacional elevada puede coexistir con un núcleo de apoyo que sigue respaldando la gestión presidencial.

Un ranking con un solo balance favorable

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos lidera el listado con 46% de imagen positiva y 45% negativa. Es el único de los 19 dirigentes medidos cuyo balance resulta favorable, por apenas un punto. Patricia Bullrich aparece segunda con 45% de valoración positiva y 51% negativa. En tercer lugar figura Myriam Bregman, con 39% a favor y 57% en contra.

Encuesta D’Alessio IROL–Berensztein.

Detrás se ubican Jorge Macri, con 38% positiva y 54% negativa, y tres referentes empatados en 37% de imagen favorable: Diego Santilli, Mauricio Macri y Kicillof. Sus rechazos no son iguales: Santilli reúne 54%, el expresidente Macri 57% y el gobernador bonaerense 59%. Milei, con 35% de imagen positiva, queda inmediatamente después de ese grupo, seguido por Federico Sturzenegger y Luis Caputo, ambos con 33% favorable.

La comparación dentro del propio espacio de gobierno deja otro contraste. Bullrich alcanza diez puntos más de imagen positiva que Milei y Francos lo supera por once, mientras los dos funcionarios asociados al rumbo económico quedan dos puntos por debajo del Presidente. Sturzenegger reúne un 59% de imagen negativa y Caputo un 60%, de modo que los principales nombres del oficialismo tampoco escapan a los balances desfavorables.

En la mitad inferior aparecen Juan Grabois, con 32% positivo y 61% negativo; Victoria Villarruel, con 30% y 60%; y Cristina Fernández de Kirchner, con 30% favorable y 64% desfavorable. Entre los dirigentes con mayor rechazo figura Martín Menem, con 65% de imagen negativa, mientras Martín Lousteau alcanza 68%. La amplitud de los saldos adversos muestra que el malestar con el Gobierno no se traduce en evaluaciones mayoritariamente positivas del resto de la dirigencia.

Kicillof y la polarización de los electorados

Para Kicillof, el 37% de imagen positiva nacional representa un descenso de tres puntos frente al 40% registrado en agosto. En la misma comparación, Milei pasó del 34% al 35%. Por eso, la diferencia favorable al gobernador en la última medición no describe un crecimiento mensual suyo, sino la posición relativa que ambos ocupan actualmente. El mandatario bonaerense conserva, además, un 59% de imagen negativa, frente al 62% del Presidente.

La separación resulta mucho más pronunciada cuando se observan los votantes de cada fuerza. Entre quienes eligieron a Fuerza Patria en las legislativas de 2025, Kicillof alcanza 92% de imagen positiva. Le siguen Bregman, con 81%, y Cristina Kirchner y Grabois, con 77% cada uno. La fuerte valoración del gobernador dentro de ese segmento contrasta con el 2% que obtiene entre los votantes de La Libertad Avanza.

En el electorado libertario, Bullrich registra 86% de imagen favorable, Francos 81% y Milei 77%. El Presidente queda así detrás de dos referentes vinculados con su propia administración incluso dentro de los votantes que apoyaron a LLA en 2025. En ese segmento, Kicillof, Cristina Kirchner y Grabois apenas alcanzan el 2%, mientras Bregman registra 3%, lo que completa una división marcada entre las preferencias partidarias.

Encuesta D’Alessio IROL–Berensztein.

La evolución de las imágenes también refleja recorridos distintos. Milei tenía 41% de imagen positiva y 55% negativa en octubre de 2024; ahora marca 35% y 62%. Kicillof, en el mismo intervalo, pasó de 36% positiva y 60% negativa a 37% y 59%. Cristina Kirchner, por su parte, registra 30% favorable y 64% desfavorable, una distribución similar a la de los últimos meses.

La encuesta llega a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027 con dos rasgos simultáneos: una gestión nacional evaluada negativamente por seis de cada diez consultados y una oposición cuyos dirigentes también acumulan altos niveles de rechazo. Milei conserva respaldo dentro de su electorado, Kicillof concentra una valoración elevada entre votantes de Fuerza Patria y el ranking nacional sigue dominado por imágenes desfavorables.