Las diferencias públicas entre Patricia Bullrich y el Gobierno de Javier Milei abrieron interrogantes sobre el futuro político de la senadora dentro de La Libertad Avanza. Una nueva encuesta de la consultora Management & Fit (M&F) reveló que el 27,1% de los consultados considera que la relación entre ambos dirigentes se encamina hacia una ruptura.

El relevamiento fue realizado entre el 12 y el 17 de noviembre, antes de que Bullrich volviera a cuestionar el programa económico del Gobierno en una entrevista difundida el miércoles 25.

En aquella oportunidad, la senadora reclamó cambios “quirúrgicos” en la política económica y sostuvo que el Ejecutivo todavía tiene tiempo para corregir el rumbo antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Pese a las diferencias, Bullrich aseguró que mantiene una buena relación con Milei. Ambos dirigentes descartaron públicamente una ruptura política.

Cómo ven los argentinos la relación entre Bullrich y Milei

La encuesta de Management & Fit mostró una percepción dividida respecto del lugar que ocupa la senadora dentro del oficialismo.

El 31,8% de los consultados considera que Bullrich forma parte del Gobierno, aunque representa intereses y sectores diferentes. Otro 30,9% entiende que integra plenamente el oficialismo y comparte su representación política.

Por su parte, el 27,1% interpreta que el vínculo se dirige hacia una ruptura, mientras que el 10,3% no manifestó una posición definida.

El estudio también identificó diferencias generacionales. Entre los menores de 40 años, el 36,3% considera que Bullrich representa intereses distintos dentro del Gobierno. En tanto, entre los mayores de 40 años, la percepción de una eventual ruptura alcanza el 31,2%.

Cuánto respaldo tendría una candidatura presidencial de Bullrich

Management & Fit también planteó un escenario hipotético en el que la senadora abandonara La Libertad Avanza y compitiera por la Presidencia con un espacio político propio en 2027.

Ante esa posibilidad, el 22,9% manifestó alguna predisposición a votarla. El 6,1% aseguró que lo haría, mientras que el 16,7% respondió que probablemente la acompañaría.

En contrapartida, el 72,4% expresó una predisposición negativa frente a una eventual candidatura presidencial de Bullrich por fuera del oficialismo.

Dentro de ese segmento, el 22,8% señaló que probablemente no la votaría y el 49,5% afirmó que nunca lo haría. El 4,8% restante no respondió o manifestó no tener una posición definida.

La predisposición favorable aumenta entre los mayores de 40 años y las personas con nivel educativo alto.

Entre los mayores de 40 años, el 9,2% aseguró que votaría a Bullrich y el 18,4% respondió que probablemente lo haría. Entre los menores de esa edad, los porcentajes fueron del 2,3% y del 14,7%, respectivamente.

Qué imagen tienen Bullrich, Milei y otros dirigentes nacionales

El relevamiento también analizó la valoración pública de doce figuras de la política argentina.

Bullrich obtuvo un 34,3% de imagen positiva y un 45,6% de negativa. En su caso, el 17,9% de los encuestados calificó su imagen como muy buena, mientras que el 37,1% la consideró muy mala.

Javier Milei, por su parte, registró un 34% de valoración favorable y un 54,1% de desfavorable.

Axel Kicillof alcanzó un 31,5% de imagen positiva y un 49,2% de negativa, mientras que Cristina Fernández de Kirchner obtuvo un 35,2% y un 50,8%, respectivamente.

La medición también ubicó a Victoria Villarruel con un 21,3% de imagen favorable y a Diego Santilli con un 28%. Sus valoraciones negativas fueron del 33,2% y del 40,6%, respectivamente.

Las diferencias económicas dentro del oficialismo

Los resultados de la encuesta fueron difundidos después de que Bullrich volviera a plantear la necesidad de introducir modificaciones en el programa económico.

La senadora cuestionó que las mejoras en la economía estén condicionadas a una eventual continuidad del Gobierno después de las elecciones de 2027 y reclamó medidas que permitan anticipar la recuperación.

Aunque evitó confirmar una candidatura presidencial y descartó una ruptura con Milei, el relevamiento refleja que una parte de los consultados ya identificaba diferencias políticas dentro del oficialismo antes de sus últimas declaraciones públicas.