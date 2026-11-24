El Gobierno nacional oficializó este martes los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que registró 9.421 personas sin hogar en 19 jurisdicciones del país durante 2025.

Uno de los datos más significativos del informe elaborado por el Ministerio de Capital Humano indica que el 63,73% de las personas consultadas llevaba menos de dos años en situación de calle al momento del relevamiento, un período que coincide con los primeros años de la gestión de Javier Milei.

Los resultados fueron oficializados mediante la Resolución 354/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La pérdida del empleo y las dificultades para sostener una vivienda

Entre los motivos identificados por las personas entrevistadas aparecen la pérdida de fuentes laborales, la imposibilidad de afrontar los costos de alojamiento, los desalojos, los conflictos familiares y el consumo problemático.

El relevamiento también determinó que el 55,7% de los consultados realizó alguna actividad para obtener ingresos durante el último mes, principalmente mediante trabajos informales, changas y ventas ambulantes.

Las dificultades económicas de los hogares también quedaron reflejadas en otros estudios recientes. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, una encuesta de QSocial reveló que el 84% de los consultados debió recortar gastos para llegar a fin de mes.

La Ciudad de Buenos Aires concentra más de la mitad de los casos

La distribución territorial del relevamiento mostró diferencias significativas entre las jurisdicciones participantes.

Los mayores registros correspondieron a:

Ciudad de Buenos Aires: 5.176 personas.

Santa Fe: 1.328 personas.

Córdoba: 588 personas.

Mendoza: 421 personas.

Neuquén: 401 personas.

La medición no incluyó a las provincias de Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y Tierra del Fuego, por lo que los resultados no representan la totalidad del territorio nacional. Además, existen diferencias metodológicas entre los registros de algunas jurisdicciones.

Las organizaciones sociales cuestionan las cifras oficiales

Los resultados difundidos por Capital Humano presentan una importante diferencia respecto de las estimaciones de organizaciones dedicadas a asistir a personas sin hogar.

La organización Proyecto 7, encabezada por Horacio Ávila, estima que alrededor de 370.000 personas se encuentran en situación de calle en todo el país.

La diferencia entre ambos registros y la ausencia de cinco provincias en el operativo oficial plantean interrogantes sobre el alcance de la medición y la dimensión de la problemática habitacional en la Argentina.