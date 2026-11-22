Senado de la Nación.

El Senado de la Nación afrontará una semana decisiva para la regulación de las apuestas online. Después de casi dos años sin avances, el proyecto de prevención de la ludopatía que obtuvo media sanción de Diputados en noviembre de 2024 volverá al debate legislativo el miércoles 25, con una sesión prevista para el jueves 26. El principal conflicto es el alcance de las restricciones a la publicidad, los patrocinios deportivos y las plataformas habilitadas, aspectos sobre los que el Gobierno de Javier Milei impulsa una regulación diferente.

La discusión se reactivó luego de que el peronismo reclamara tratar inmediatamente la iniciativa y La Libertad Avanza (LLA) rechazara esa posibilidad. Sin embargo, el oficialismo terminó aceptando que el proyecto llegue al recinto la próxima semana, en medio de los pedidos de organizaciones sociales, especialistas en salud y representantes de la Iglesia para establecer controles sobre una actividad que también alcanza a niños y adolescentes.

Una ley aprobada por Diputados que lleva casi dos años esperando

La iniciativa recibió media sanción el 27 de noviembre de 2024, con el respaldo de distintos bloques, entre ellos Unión por la Patria, la Coalición Cívica, sectores radicales y la izquierda. Desde entonces permaneció sin una definición en el Senado, pese a los reclamos para que avanzara su tratamiento.

El jueves 19 de noviembre, el jefe del bloque peronista, José Mayans, presentó una moción para debatir el texto directamente en el recinto. El pedido obtuvo 28 votos a favor y 40 en contra, por lo que no consiguió la mayoría especial necesaria para habilitar el tratamiento sobre tablas.

Mayans cuestionó la demora y advirtió sobre las consecuencias de seguir postergando la regulación. Durante su intervención, sostuvo que la prevención de la ludopatía debe prevalecer sobre los intereses económicos vinculados con la actividad y reclamó una respuesta urgente para las familias afectadas.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, rechazó avanzar sin un nuevo análisis en comisiones. Argumentó que el proyecto podía mejorarse y defendió la incorporación de herramientas adicionales para combatir el juego clandestino. La senadora había anunciado previamente su intención de impulsar la regulación y reconocido la gravedad de la ludopatía infantil.

Finalmente, una moción del radical Eduardo Vischi obtuvo 70 votos afirmativos para otorgar preferencia al tratamiento el jueves 26 de noviembre, con o sin dictamen. Ese acuerdo habilita el debate, aunque no garantiza que los bloques alcancen una posición común sobre el texto.

Juegos de azar, apuestas online y ludopatía.

Publicidad y patrocinios deportivos: el principal punto de conflicto

La media sanción de Diputados establece una prohibición general de publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y apuestas online, con excepciones limitadas para espacios de juego habilitados.

La medida alcanzaría a anuncios en televisión, radio, medios digitales, redes sociales, cartelería y vía pública. También impediría que las empresas aparezcan como patrocinadoras en camisetas de fútbol, estadios y otros espacios deportivos.

El texto incluye restricciones a los bonos de bienvenida y a las promociones realizadas por influencers, celebridades o deportistas. Su objetivo es reducir la exposición a mensajes que incentivan las apuestas, especialmente entre adolescentes y usuarios vulnerables.

Además, establece verificación biométrica de identidad mediante sistemas vinculados al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), límites a los medios de pago y la prohibición de utilizar tarjetas de crédito para apostar. También propone crear un registro nacional de autoexclusión para quienes necesiten impedir voluntariamente su acceso a las plataformas.

El diputado Maximiliano Ferraro, uno de los principales impulsores de la regulación original, cuestionó el alcance más limitado del proyecto enviado posteriormente por el Ejecutivo. Su planteo apunta a que los controles también comprendan a las plataformas habilitadas, y no solamente a las que operan de manera clandestina.

Qué propone el Gobierno y cuáles son las diferencias

En mayo de 2026, el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa propia, identificada como PE-185/26, que concentra buena parte de sus disposiciones en combatir los operadores de apuestas sin autorización.

El proyecto contempla penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten sistemas de juego clandestinos y sanciones de dos a cuatro años para quienes faciliten su funcionamiento mediante determinados servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales, con conocimiento de la ilegalidad.

También propone bloquear sitios no autorizados, impedir operaciones financieras con esas plataformas y reforzar la protección de menores. Para ello prevé la intervención del Banco Central, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Comisión Nacional de Valores y NIC Argentina, además de políticas sanitarias coordinadas por el Ministerio de Salud.

Ludopatía infantil.

La diferencia es que el proyecto gubernamental no establece una prohibición general de publicidad ni de patrocinios para las empresas legalmente habilitadas. Sí fija límites a los anuncios dirigidos o protagonizados por menores y a los mensajes que vinculen el juego con el éxito económico, laboral o social.

El Ejecutivo sostiene que las provincias conservan competencias sobre la autorización y regulación de operadores. Las empresas del sector, por su parte, cuestionan las restricciones publicitarias más amplias y advierten que podrían favorecer a plataformas clandestinas al dificultar la identificación de las habilitadas.

Ante la cercanía del debate, el oficialismo prepara una nueva propuesta que podría combinar controles sobre el juego ilegal con mayores exigencias de identidad y publicidad. El senador libertario Agustín Coto participa en esa elaboración, cuyo contenido definitivo todavía debe discutirse en comisión.

El dato de UNICEF que muestra el alcance del problema

La discusión parlamentaria coincide con indicadores preocupantes sobre el acceso de adolescentes a las apuestas digitales.

La encuesta Kids Online Argentina 2025, elaborada por UNICEF y UNESCO a partir de más de 5.900 niños, niñas y adolescentes, reveló que el 24% de los jóvenes de entre 12 y 17 años apostó dinero por internet alguna vez.

La participación aumenta con la edad: alcanza al 13% entre los 12 y 14 años y al 29% entre los 15 y 17. La investigación también identificó una mayor incidencia entre varones y una amplia familiaridad con plataformas de juego dentro de la población adolescente.

Organizaciones especializadas advierten que la disponibilidad permanente de las aplicaciones, los incentivos para apostar y la circulación de publicidad en redes sociales pueden favorecer conductas problemáticas. El endeudamiento, los conflictos familiares y las dificultades escolares aparecen entre los riesgos asociados.

La discusión parlamentaria coincide con indicadores preocupantes sobre el acceso de adolescentes a las apuestas digitales.

En el Senado, el peronista Eduardo de Pedro reclamó avanzar con una legislación que proteja a los menores y a sus familias. También el oficialista Luis Juez acompañó el pedido de acelerar el tratamiento, al considerar que era necesario establecer una respuesta normativa sin seguir postergando el debate.

La disputa nacional también tiene un capítulo bonaerense

Mientras el Congreso analiza una regulación nacional, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires mantiene su propia discusión sobre las apuestas online.

En Diputados bonaerenses avanzaron iniciativas que contemplan controles de identidad, restricciones publicitarias, herramientas contra las plataformas clandestinas y financiamiento para políticas de prevención. Sin embargo, las diferencias sobre los aportes económicos de las empresas y la distribución de los fondos impidieron alcanzar un dictamen único.

Los proyectos impulsados por Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, de Unión por la Patria, forman parte de una negociación más amplia que involucra al oficialismo provincial, a sectores opositores y a representantes municipales.

Dos jornadas que pueden definir el futuro de la ley

El miércoles 25 de noviembre, a las 10, se reunirá un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. En el temario figuran 14 expedientes, entre ellos la media sanción de Diputados y la propuesta del Gobierno nacional.

La sesión prevista para el jueves 26 determinará si existe acuerdo para avanzar con la regulación. Si el Senado aprueba sin modificaciones el texto de 2024, quedará sancionado; si introduce cambios, deberá regresar a Diputados para completar el trámite legislativo.

Con el cierre del período ordinario previsto para el 30 de noviembre, el debate ingresa en una etapa de definiciones. La decisión pendiente no se limita a establecer sanciones contra las apuestas clandestinas: también determinará cuánto podrá restringirse la promoción comercial del juego legal y qué herramientas nacionales se crearán para prevenir la ludopatía.