La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, cuestionó a Luis Caputo tras sus declaraciones sobre las expectativas de una suba del dólar en el año electoral. A través de una publicación en X, responsabilizó al funcionario y al presidente Javier Milei por los riesgos que, según planteó, enfrenta el país.

“¡Ay, @LuisCaputoAr! Un Martín Fierro a las peores declaraciones deberían darte”, escribió Mendoza al inicio de su mensaje. La ironía estuvo dirigida al ministro de Economía, quien había pedido “cambiar el chip” a quienes anticipan un salto de la cotización hacia los $4.000.

Durante una exposición ante empresarios, Caputo defendió el programa de estabilización y rechazó que el calendario electoral de 2027 implique necesariamente una disparada del dólar. El funcionario sostuvo que existe una mayor oferta de divisas y pidió modificar las expectativas sobre el comportamiento cambiario.

Mendoza respondió con un cuestionamiento a las responsabilidades del equipo económico. Le exigió al ministro que dejara de culpar a otros y extendió su crítica al Presidente: “Si hoy el país atraviesa algún riesgo es por TU CULPA, y sobre todo de @JMilei”.

La legisladora también objetó el destino de los dólares que genera la Argentina. Acusó a ambos funcionarios de favorecer con esas divisas “a sus amigos y al desarrollo de otras naciones”. De ese modo, vinculó su respuesta al discurso de Caputo con una crítica a los intereses que, a su entender, orientan las decisiones del Gobierno.

En el cierre, Mendoza reivindicó las advertencias de Cristina Fernández de Kirchner previas al triunfo electoral de La Libertad Avanza. Según sostuvo, la exmandataria les había señalado que no debían tener “mentalidad de colonia”.

“No dieron bola. Sirven a otros intereses. Así les va”, concluyó la diputada, en un mensaje que combinó el rechazo al diagnóstico oficial con una acusación política contra la conducción económica nacional.