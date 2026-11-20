La regulación de las apuestas online concentra el principal desacuerdo en el peronismo bonaerense.

La interna del peronismo bonaerense atraviesa la preparación de la última sesión ordinaria prevista en Diputados, convocada para el miércoles 25 de noviembre a las 15. La regulación de las apuestas online concentra el principal desacuerdo: el proyecto impulsado por La Cámpora avanzó en comisión, pero todavía no consiguió unificar las posiciones del oficialismo sobre quién debe financiar los nuevos fondos y cómo se distribuirían.

La discusión enfrenta a los autores de la iniciativa, Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, con representantes del kicillofismo y del intendentismo que acompañaron una alternativa junto con legisladores opositores. Esa división deja pendiente el texto que podría llegar al recinto y suma tensión al cierre legislativo, antes de la negociación del Presupuesto 2027.

El escenario obliga al gobierno de Axel Kicillof a construir acuerdos en dos planos: dentro de su propia fuerza y con las bancadas que necesita para sesionar. Fuerza Patria reúne 39 de las 92 bancas y requiere 47 legisladores presentes para alcanzar el quórum, por lo que la definición del temario también depende de entendimientos con la oposición.

Tres dictámenes que exponen los límites del acuerdo interno

La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía aprobó en general el proyecto para regular las apuestas online y prevenir la ciberludopatía, pero emitió tres dictámenes diferentes ante los desacuerdos sobre el financiamiento y la distribución de los recursos.

Uno fue firmado por Olivetto y Roberto Vázquez, referente del Frente Renovador. Otro incorporó las modificaciones del radical Diego Garciarena. La tercera propuesta reunió a los oficialistas Juan Pablo de Jesús, Marcela Basualdo y Lucía Iañez, junto con Fernando Rovello, del PRO, y Fabián Luayza, de Nuevos Aires. El libertario Francisco Adorni se abstuvo.

Las coincidencias sobre protección de menores, restricciones publicitarias y prevención permitieron superar el primer filtro. El financiamiento y la asignación del dinero siguen siendo los puntos que impiden cerrar una posición común.

La diferencia legislativa llegó después del intercambio público entre el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el jefe del bloque oficialista, Tignanelli. El funcionario cuestionó la coordinación previa con el Ejecutivo y pidió discutir los instrumentos económicos junto con el paquete presupuestario.

“Hubiese sido bueno que nos pidan la posición antes de presentar el proyecto”, sostuvo Bianco. Tignanelli respondió que habían trabajado con el titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, y recibido aportes del Ministerio de Salud.

El desacuerdo de fondo se concentra en los mecanismos de recaudación. El Ejecutivo busca reforzar el respaldo legal del Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), cuyo cobro sobre premios de determinados juegos digitales encontró obstáculos judiciales. Los autores de la regulación defienden aportes adicionales afrontados por las empresas.

“El fondo que proponemos lo pagan las licenciatarias de sus propias utilidades”, afirmó Tignanelli. Su posición contrapone ese esquema con el aporte sobre los premios que reciben los usuarios.

La incorporación del FOPIS al proyecto de La Cámpora fue un acercamiento al planteo gubernamental, pero no consiguió reunir a todos los oficialistas detrás del mismo despacho. También permanece abierta otra diferencia: si la regulación debe avanzar por separado o si sus capítulos económicos deben resolverse junto con las cuentas de 2027.

Luego de debatirse en la reunión de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, finalmente nuestro proyecto de Ley de Control y Prevención contra las Apuestas en Línea fue aprobado en general con modificaciones pero sigue habiendo discusión respecto de los fondos. Tal como nos comprometimos con el Ejecutivo, agregamos en el proyecto la inclusión del FOPIS (Fondo de Progreso e Inclusión Social). Mas allá de esto, los diputados De Jesús, Rovello, Iañez, Luaysa y Basualdo elaboraron otro dictamen vinculado a la creación de un nuevo fondo que incorpore a los municipios y a otros actores, aunque no establecen cuál será su monto ni cómo se conformará. Esa discusión quedó pendiente para la Comisión de Presupuesto. Nuevamente estamos discutiendo quién paga y cuánto pagan. En la Comisión pedimos que el proyecto no se trate junto con la Ley de Presupuesto, ya que la misma discute los recursos del Estado, mientras que con esta iniciativa abordamos un problema de salud mental y proponemos discutir la afectación de recursos provenientes del sector privado. Es urgente que este proyecto se trate en la próxima sesión. Apelamos a la responsabilidad de todo el cuerpo legislativo. — Mica Olivetto (@MicaOlivetto) November 17, 2026

Quién distribuye los recursos y qué lugar tendrán los intendentes

La propuesta original contempla un aporte mensual equivalente al 3% de los premios pagados por las operadoras, con destinos específicos para entidades de bien público, instituciones deportivas y becas. También incluye un mecanismo ligado a los gastos publicitarios, orientado a políticas de prevención y atención.

La alternativa acompañada por De Jesús, Basualdo e Iañez plantea otro esquema de distribución, con participación de municipios, organismos provinciales e instituciones comunitarias. La discusión pendiente comprende cuánto aportarían las plataformas y cómo se organizaría el fondo.

Ese desacuerdo tiene una consecuencia inmediata en el recorrido parlamentario. Los expedientes deben continuar por Presupuesto e Impuestos, presidida por De Jesús, y Legislación General, encabezada por el massista Rubén Eslaiman. Los impulsores buscan un plenario conjunto antes de la sesión, pero su realización y el acuerdo sobre un texto todavía requieren negociaciones.

“Es urgente que este proyecto se trate en la próxima sesión. Apelamos a la responsabilidad de todo el cuerpo legislativo”, reclamó Olivetto en sus redes. La diputada insiste en evitar que la discusión económica postergue las medidas de prevención que ya reunieron coincidencias.

Reunión ordinaria de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

Una agenda con posibilidades diferentes de llegar al recinto

La disputa por las apuestas convive con otros proyectos que presentan mayores posibilidades de tratamiento. Entre ellos aparecen la institucionalización de las paritarias judiciales, impulsada por Tignanelli, la figura de cuidado permanente para niños y adolescentes sin cuidados parentales y la adhesión a la Ley Nacional de Cardiopatías Congénitas.

También está en consideración la propuesta de Maite Alvado, referente de La Cámpora, para exigir una mayoría especial antes de reducir la participación estatal en empresas bonaerenses. El temario definitivo continúa en negociación, por lo que esos avances no equivalen a una votación asegurada.

El Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, promovido por Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak, enfrenta un panorama más difícil. Aunque recibió media sanción del Senado, las objeciones opositoras reducen sus posibilidades de tratamiento inmediato.

La convocatoria del miércoles marcará el cierre de la actividad ordinaria. Los bloques se preparan para continuar en diciembre con el Presupuesto, la Ley Impositiva y la autorización de endeudamiento que solicita el Ejecutivo.

La pelea por las apuestas llega a esa negociación con diferencias que exceden una alícuota: involucra la relación entre Gobernación y el bloque, la intervención de los intendentes y la administración de recursos con destinos específicos. La discusión previa al 25 mostrará si esas posiciones pueden encontrar un acuerdo antes de que el paquete económico concentre la actividad parlamentaria.