Diputados bonaerenses.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convocó para el miércoles 25 de noviembre, a las 15, la última sesión ordinaria prevista para 2026. Bajo la presidencia de Alejandro Dichiara, el recinto podría debatir iniciativas que avanzaron esta semana en comisiones y expedientes que ya obtuvieron media sanción del Senado. El temario todavía está en negociación, con la regulación de las apuestas online como principal incógnita y una agenda que abarca protección de la niñez, paritarias judiciales, salud pública y empresas estatales.

Apuestas online: tres dictámenes y una disputa por los fondos

La iniciativa más controvertida es el régimen integral contra la ludopatía presentado por Facundo Tignanelli, jefe del bloque Unión por la Patria, y la diputada Micaela Olivetto, presidenta de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. El martes 17 de noviembre, ese cuerpo aprobó el proyecto en general, pero emitió tres dictámenes diferentes ante la falta de acuerdo sobre el financiamiento y la distribución de los recursos.

Uno de los despachos fue firmado por Olivetto y Roberto Vázquez, integrante del Frente Renovador dentro del oficialismo. Otro recogió las modificaciones del radical Diego Garciarena, del bloque UCR + Cambio Federal. El tercero reunió a Marcela Basualdo, Juan Pablo de Jesús y Lucía Iañez, de Unión por la Patria, junto con Fernando Rovello, del PRO, y Fabián Luayza, de Nuevos Aires. Francisco Adorni, de La Libertad Avanza, se abstuvo.

La propuesta incluye verificación de identidad, restricciones a la publicidad de apuestas, límites de uso de plataformas y mecanismos para investigar el juego clandestino, entre ellos una fiscalía especializada. También crea fondos destinados a la prevención de la ciberludopatía, los municipios, los clubes y los deportistas. Según el texto original, un fondo ligado a gastos publicitarios repartiría el 70% a municipios y el 30% al Ministerio de Salud.

El foco de los desacuerdos está en un aporte mensual equivalente al 3% de los premios pagados por las operadoras. El texto original destina el 85% a entidades de bien público y deportivas, y el 15% a becas para deportistas de alto rendimiento. Otros sectores reclaman que la distribución pase por los municipios. A esas diferencias se sumó el cruce entre Tignanelli y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, por el financiamiento de las políticas de prevención y el papel de las licenciatarias.

Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto.

El diputado Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, también reclamó sanciones al juego ilegal y más prevención y rehabilitación. Aunque hubo coincidencias sobre la protección de menores, los tres despachos deben continuar su recorrido por Legislación General y Presupuesto e Impuestos antes de una eventual votación.

Cuidado permanente, cardiopatías y negociación judicial

Entre los proyectos con posibilidades de llegar al recinto está la propuesta de Iañez para crear la figura de cuidado permanente de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Busca ofrecer vínculos familiares estables a quienes no pueden regresar con su familia de origen o no encuentran una alternativa de adopción. El régimen contempla cuidado con o sin convivencia, decisión judicial y un registro de personas cuidadoras.

En salud, avanzó la adhesión provincial a la Ley Nacional 27.713 de Cardiopatías Congénitas, impulsada por Margarita Recalde, Mayra Mendoza, Olivetto y Soledad Alonso, con una iniciativa vinculada de María Silvina Nardini, todas del oficialismo. El proyecto contempla un programa y registro provinciales, detección prenatal, derivaciones oportunas y cobertura del IOMA para mejorar la atención especializada.

También podría discutirse el proyecto de Tignanelli para institucionalizar las paritarias de trabajadores judiciales bonaerenses. Propone dos ámbitos de negociación, uno salarial y otro sobre condiciones laborales, con intervención de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y los sindicatos. El texto avanzó en las comisiones de Legislación General y Trabajo.

Otros despachos de la semana incluyen una iniciativa de Priscila Minnaard, de la UCR, para proteger los derechos de personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas, y una propuesta de Recalde para registrar prestadores de transporte para personas con discapacidad.

Un proyecto para blindar las empresas de la Provincia

La diputada Maite Alvado, de Unión por la Patria, logró un nuevo avance con su propuesta para exigir dos tercios de la totalidad de los integrantes de ambas Cámaras antes de reducir la propiedad o participación del Estado bonaerense en una empresa. El texto, que alcanzaría a firmas como Aguas Bonaerenses (ABSA) y Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), obtuvo despacho en Asuntos Constitucionales y Justicia y quedó en condiciones de llegar al recinto.

Comisión de Asuntos Constitucionales Diputados PBA

La votación reflejó apoyos del oficialismo y sectores dialoguistas, mientras el PRO, la UCR y La Libertad Avanza plantearon rechazos. La discusión incluye tanto privatizaciones completas como ventas parciales de acciones provinciales.

Del Senado llegan proyectos sobre adultos mayores, transporte y tierras

Con media sanción desde el 6 de octubre, la propuesta de Natalia Quintana, del bloque Hechos–UCR Identidad, junto con Marcelo Leguizamón Brown, procura garantizar atención presencial y asistencia humana a personas mayores de 60 años. La norma impediría que organismos públicos, empresas estatales, prestadores de servicios y el Banco Provincia impongan trámites exclusivamente digitales. El 17 de noviembre recibió respaldo unánime en la comisión de Adultos Mayores de Diputados.

Otro expediente ya aprobado por el Senado pertenece a Sergio Berni, presidente del bloque Fuerza Patria en la Cámara alta. Establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, con un techo del 15% y controles específicos sobre superficies y zonas estratégicas de la provincia.

El senador Adrián Santarelli, también de Fuerza Patria, impulsa el boleto gratuito para mayores de 65 años en servicios provinciales de transporte urbano e interurbano. La iniciativa recibió media sanción el 5 de noviembre.

En paralelo continúa el debate sobre circulación de vehículos en playas y médanos. Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, de Unión y Libertad, promueven una prohibición con excepciones para emergencias y servicios, mientras Mario Ishii, de Fuerza Patria, propone regular la actividad y habilitar sectores específicos. Los impulsores buscan consensuar un texto antes de la temporada estival.

El laboratorio de medicamentos y las cuentas de 2027

Aunque obtuvo media sanción del Senado el 5 de noviembre, el proyecto del gobernador Axel Kicillof para crear el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, impulsado desde Salud por Nicolás Kreplak, enfrenta objeciones opositoras y no aparece entre las iniciativas con mayores posibilidades de tratamiento inmediato. Propone una sociedad con participación estatal mayoritaria para producir y abastecer medicamentos e insumos sanitarios.

Un dato condiciona todo el cierre legislativo: el oficialismo reúne 39 de las 92 bancas de Diputados y necesita 47 legisladores presentes para alcanzar el quórum. Por eso, tanto la definición del temario del 25 como los proyectos que requieren mayorías especiales dependerán de los acuerdos entre bloques.

Para diciembre quedará la negociación por un Presupuesto 2027 de $58,6 billones, una Ley Impositiva y un pedido de financiamiento por USD 1.000 millones, con los municipios atentos a cómo se distribuirán los recursos.