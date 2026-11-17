Reunión ordinaria de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

La regulación de las apuestas online en la provincia de Buenos Aires consiguió avanzar este martes 17 de noviembre en la Cámara de Diputados, aunque las diferencias políticas impidieron alcanzar un dictamen único. La Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía logró reunir quórum después de la sesión frustrada de la semana pasada y aprobó en general, con modificaciones, el proyecto impulsado por La Cámpora. Sin embargo, la discusión sobre el financiamiento derivó en tres despachos diferentes, con apoyos cruzados entre sectores del oficialismo y la oposición.

El avance permitió destrabar una iniciativa destinada a fortalecer la protección de menores, prevenir la ludopatía y combatir las plataformas clandestinas. Pero el desacuerdo sobre quién debe aportar los recursos, cuánto dinero se recaudará y cómo se distribuirá trasladó las definiciones pendientes a las comisiones de Presupuesto y Legislación General, mientras crecen las dudas sobre la posibilidad de sancionar la norma antes de fin de año.

Un acuerdo sobre la ludopatía que terminó dividido por los fondos

La reunión estuvo encabezada por Micaela Olivetto, presidenta de la comisión y coautora del proyecto junto al jefe del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli. A diferencia del encuentro anterior, los nueve integrantes titulares participaron del debate, que terminó con acuerdos generales sobre las medidas de prevención y diferencias respecto del esquema económico.

Entre los puntos que consiguieron consenso figuran mayores controles para impedir que menores de 18 años accedan a las plataformas, restricciones publicitarias y herramientas de asistencia para personas con problemas de juego. También se discutieron mecanismos de verificación biométrica, límites a la permanencia en los sitios y restricciones a los incentivos comerciales destinados a captar apostadores.

En esa línea, el diputado de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, reclamó que la regulación no se limite a la recaudación y que contemple sanciones al juego ilegal y mayores herramientas de prevención y rehabilitación para las personas afectadas por la ludopatía.

De Leo en X.

Olivetto destacó que la comisión alcanzó su objetivo de impulsar el tratamiento legislativo, aunque reconoció que persisten discrepancias sobre los fondos y la persecución del juego ilegal. La legisladora insistió en que la prioridad es garantizar herramientas de prevención y acompañamiento, y pidió acelerar las próximas instancias parlamentarias para lograr una ley integral durante 2026.

El resultado, sin embargo, dejó expuesta una nueva división dentro del peronismo bonaerense, que se reflejó en la conformación de los tres dictámenes.

La Cámpora, el kicillofismo y una alianza transversal

El primer despacho corresponde a la propuesta de Olivetto, acompañada por el diputado massista Roberto Vázquez. Un segundo dictamen incorporó las modificaciones impulsadas por el radical Diego Garciarena, mientras que una tercera alternativa reunió a Juan Pablo de Jesús, Marcela Basualdo, Lucía Iañez, Fernando Rovello y Fabián Luayza.

Esta última propuesta refleja una alianza entre sectores del intendentismo peronista, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el PRO y Nuevos Aires. El único integrante que se abstuvo de acompañar los despachos fue el libertario Francisco Adorni.

De Jesús, presidente de la Comisión de Presupuesto, consiguió reunir respaldos para un esquema alternativo de distribución de recursos. Su propuesta contempla incorporar a municipios, organismos provinciales, clubes de barrio, organizaciones civiles, instituciones religiosas y otras entidades comunitarias como destinatarios de los fondos provenientes de la actividad.

El legislador sostuvo que la regulación debe fortalecer la capacidad de respuesta estatal en cada distrito, especialmente para acompañar a las familias afectadas por el juego problemático. Su planteo pone a los gobiernos municipales y a las instituciones territoriales en el centro de las políticas de prevención.

La principal diferencia es que el dictamen alternativo no establece todavía cuánto dinero aportarán las plataformas ni cómo se conformará el nuevo fondo, decisiones que quedaron pendientes para su discusión en Presupuesto.

El dinero de las apuestas, en el centro de la disputa

El proyecto original de Olivetto y Tignanelli propone que las empresas financien políticas de salud mental, prevención y asistencia, además de un fondo específico para entidades de bien público y deportivas.

Apuestas online: avanza la regulación en Diputados, pero la disputa política sigue abierta.

Uno de los mecanismos más discutidos establece un aporte del 3% mensual sobre los premios de apuestas online, a cargo de las operadoras. De ese fondo, el 85% se destinaría a entidades de bien público y deportivas y el 15% restante a becas para deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

El alcance económico de ese esquema provocó cuestionamientos opositores, especialmente por los recursos destinados a clubes de barrio. Durante el debate se mencionó un universo aproximado de 15.000 instituciones potencialmente beneficiarias, mientras algunos legisladores advirtieron sobre las dimensiones que podría alcanzar la recaudación.

Garciarena cuestionó la magnitud del fondo y sostuvo que los recursos deberían estar centralizados. También planteó diferencias sobre los mecanismos de asignación y sobre la conveniencia de establecer nuevas estructuras administrativas para gestionar el dinero.

Tignanelli, por su parte, defendió que los aportes sean afrontados por las plataformas con sus ganancias y no trasladados a los usuarios. El legislador sostuvo que las empresas deberían contribuir con una parte significativa de su rentabilidad para financiar políticas públicas vinculadas con los efectos sociales de las apuestas.

Las diferencias abarcan también la posibilidad de distribuir directamente los fondos con destinos específicos o concentrar su administración en organismos encargados de ejecutar las políticas.

La Cámpora incorporó el FOPIS reclamado por Kicillof

Uno de los movimientos políticos más importantes de la jornada fue la decisión de La Cámpora de incorporar a su propuesta el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), cuya aplicación venía siendo reclamada por el gobierno de Axel Kicillof.

El fondo tiene antecedentes en la Ley provincial 15.079 de 2018, que reguló las apuestas online. La administración bonaerense busca aplicar una alícuota del 2% sobre determinados premios de juegos digitales de resolución inmediata, conocida como el gravamen sobre los slots online, cuyo cobro enfrentó obstáculos judiciales.

La incorporación respondió a los planteos del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien había reclamado discutir los mecanismos de financiamiento junto con el esquema presupuestario provincial.

Aunque aceptó incluirlo para facilitar el avance legislativo, Olivetto expresó sus diferencias con el criterio de cargar el tributo sobre los apostadores. La diputada defendió que el tratamiento de la regulación sea independiente del Presupuesto 2027 y la Ley Impositiva, para evitar nuevas demoras en la aprobación de las medidas preventivas.

El acuerdo sobre el FOPIS permitió acercar posiciones, pero no eliminó las diferencias entre el proyecto camporista y la alternativa acompañada por el MDF y los intendentes.

Tignanelli en X.

También hubo cambios para combatir el juego clandestino

La discusión incorporó modificaciones al esquema de persecución de las apuestas ilegales. La propuesta original contemplaba crear una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, con sede en La Plata y competencia sobre todo el territorio bonaerense.

Los cuestionamientos sobre la concentración de funciones impulsaron alternativas para especializar fiscalías existentes y ampliar la capacidad de investigación en los departamentos judiciales. También se incorporó una propuesta del PRO para establecer mecanismos de coordinación entre esos organismos.

Garciarena e Iañez respaldaron la posibilidad de aprovechar estructuras judiciales existentes, en lugar de depender exclusivamente de la creación de nuevas dependencias. La definición final deberá resolverse durante el próximo tratamiento legislativo.

El próximo desafío será unificar posiciones antes de llegar al recinto

Con tres dictámenes emitidos, el proyecto deberá atravesar las comisiones de Presupuesto, presidida por De Jesús, y Legislación General, encabezada por el massista Rubén Eslaiman.

Olivetto propuso realizar un plenario conjunto en los próximos días para intentar unificar posiciones y habilitar el tratamiento en una sesión de la semana próxima, que todavía no fue convocada.

El calendario agrega presión: la Legislatura se aproxima al cierre del período ordinario y el debate del Presupuesto bonaerense 2027 concentrará buena parte de la actividad parlamentaria.

La regulación de las apuestas online consiguió superar su primera barrera legislativa, pero el reparto de recursos continúa enfrentando a distintos sectores políticos. La posibilidad de avanzar antes de fin de año dependerá de que esos desacuerdos encuentren una salida sin postergar las herramientas de prevención, protección de menores y combate al juego clandestino que ya reunieron amplios respaldos.