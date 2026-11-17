Andrés De Leo reclamó que el abordaje de las apuestas no se limite a la recaudación y pidió fortalecer las medidas de prevención y rehabilitación frente a la ludopatía. Su planteo se produjo después de participar de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense, donde, según informó, se dio despacho a tres dictámenes.

A través de sus redes sociales, señaló que esos dictámenes podrán ser tratados en la próxima sesión. El avance corresponde al trabajo en comisión y deja pendiente su eventual tratamiento en el recinto.

De Leo vinculó la discusión legislativa con los efectos que atribuye a la expansión de las apuestas. “El crecimiento desmedido de las apuestas, tanto legales como ilegales, provoca graves consecuencias en las personas y en su entorno familiar y social”, expresó.

Su advertencia abarcó tanto la actividad autorizada como el circuito clandestino. Al plantear las respuestas que considera necesarias, diferenció las restricciones a la publicidad, las sanciones al juego ilegal y la atención de quienes padecen ludopatía.

“El camino no puede ser solamente recaudar”, sostuvo. Luego precisó: “Necesitamos restringir la publicidad, sancionar las apuestas ilegales y, fundamentalmente, fortalecer la prevención y rehabilitación de quienes padecen ludopatía”.

Como se informó en Grupo La Provincia, la comisión tenía previsto retomar el debate sobre apuestas digitales tras una reunión frustrada por falta de quórum. La convocatoria integraba la agenda legislativa de esta semana, atravesada por discusiones sobre los controles y los recursos provenientes de las plataformas. grupolaprovincia.com

El despacho comunicado por De Leo suma un avance a ese debate. El próximo paso que mencionó es la posibilidad de tratar los tres dictámenes en una sesión de la Cámara, mientras su reclamo pone el foco en la prevención y el acompañamiento de las personas afectadas.