Las PASO condicionan el calendario bonaerense: Kicillof evalúa escenarios y la interna oficialista mira a 2027.

El gobierno de Axel Kicillof volvió a defender este lunes 16 de noviembre la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y condicionó las definiciones sobre el calendario electoral bonaerense a lo que resuelva el Congreso nacional. La posición fue ratificada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mientras la administración de Javier Milei acelera las negociaciones para suspender las primarias de 2027 y habilitar modificaciones al sistema de competencia electoral.

La discusión tiene consecuencias directas para la Provincia. Si las PASO nacionales continúan vigentes, el Ejecutivo bonaerense sostiene que no habrá desdoblamiento de las primarias. Pero si el Congreso aprueba su suspensión, Kicillof tendrá mayor margen para definir la convocatoria provincial, en un escenario donde todavía no existe una posición unificada dentro del oficialismo.

Las alternativas también atraviesan la organización del peronismo, que busca resolver sus candidaturas nacionales y provinciales mientras persisten las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el kirchnerismo y el Frente Renovador. A esa discusión se suman las reelecciones de intendentes, la utilización de distintos sistemas de votación y los plazos reclamados por la Justicia Electoral.

Bianco defiende las PASO y deja la definición en manos del Congreso

Durante su conferencia de prensa, Bianco ratificó que la administración bonaerense considera a las primarias el mecanismo adecuado para definir candidaturas dentro del peronismo. “Nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO. Repito, tanto a nivel nacional como a nivel provincial”, sostuvo el funcionario.

El ministro explicó que esa posición fue consensuada entre los sectores del oficialismo durante los encuentros realizados en el Hotel Emperador y en la Casa de La Pampa, donde participaron referentes del peronismo que buscan acordar una estrategia común para las próximas elecciones.

Conferencia de prensa del Gobierno bonaerense este lunes 16 de noviembre.

Bianco también vinculó la continuidad de las primarias con la posibilidad de que las distintas corrientes del espacio definan sus postulantes mediante el voto y confluyan después en una propuesta unificada. Sin embargo, advirtió que el esquema electoral bonaerense dependerá de las modificaciones que eventualmente apruebe el Congreso.

La Ley provincial 14.086 establece que, cuando el Ejecutivo nacional convoca a elecciones primarias, las PASO bonaerenses deben celebrarse el mismo día. Esa disposición no obliga por sí misma a unificar las elecciones generales, pero separarlas mientras se mantienen las primarias conjuntas implicaría organizar tres jornadas electorales durante 2027.

Milei busca suspender las primarias y negociar nuevas reglas

El Gobierno nacional pretende avanzar esta semana con el tratamiento de la suspensión de las PASO de 2027. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto, tiene previsto abordar el proyecto el martes 17 de noviembre, en medio de conversaciones con bloques provinciales para reunir los respaldos necesarios.

La negociación está encabezada políticamente por funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También intervienen sectores del oficialismo parlamentario vinculados con Patricia Bullrich.

Entre las alternativas discutidas aparece la posibilidad de habilitar listas colectoras, un mecanismo que permitiría ampliar los acuerdos electorales. Su eventual incorporación forma parte de las conversaciones para conseguir apoyo legislativo, aunque todavía no existe una reforma aprobada.

Si el Senado da media sanción a la suspensión, la iniciativa deberá pasar por Diputados. Hasta que se complete ese recorrido parlamentario, las PASO de 2027 continúan previstas por la legislación vigente, después de haber sido suspendidas excepcionalmente para los comicios nacionales de 2025.

Elecciones 2025

Las dos alternativas que se discuten en el kicillofismo

En el entorno del gobernador conviven dos posiciones sobre el calendario bonaerense. Una propone volver a separar los comicios provinciales de los nacionales, incluso ante una eventual postulación presidencial de Kicillof. La otra considera conveniente concentrar ambas elecciones generales en una misma jornada.

Quienes defienden el desdoblamiento sostienen que una votación provincial anticipada permitiría concentrar la campaña en los problemas bonaerenses y dar mayor protagonismo a los intendentes. También argumentan que, aun con elecciones concurrentes, la separación de los sistemas de boletas limita el efecto de arrastre entre las categorías nacionales y provinciales.

En cambio, los sectores que prefieren la concurrencia consideran que celebrar las elecciones el mismo día evitaría multiplicar las convocatorias y permitiría articular las campañas locales con la disputa presidencial. Ninguna de las dos posiciones fue adoptada formalmente como decisión definitiva del Gobierno.

El antecedente inmediato es 2025, cuando Kicillof desdobló las elecciones legislativas provinciales. El peronismo obtuvo una victoria en septiembre, pero perdió frente a LLA en los comicios nacionales de octubre. Ambas votaciones siguen siendo utilizadas por distintas corrientes oficialistas para fundamentar sus posiciones sobre la estrategia de 2027.

El peronismo y la disputa por las candidaturas

La continuidad de las PASO representa una cuestión central para el armado político del gobernador. En el MDF consideran que las primarias ofrecen un mecanismo para ordenar las distintas aspiraciones del peronismo, mientras Kicillof desarrolla su construcción nacional sin haber formalizado una candidatura presidencial.

La discusión incluye a sectores referenciados en Máximo Kirchner y Sergio Massa, que participan de las conversaciones para establecer una estrategia electoral común. Aunque existe coincidencia en defender las primarias, persisten diferencias sobre el calendario, la distribución de candidaturas y el protagonismo de los intendentes.

Kicillof, Massa y Máximo coinciden en defender las primarias.

El funcionamiento de Fuerza Patria y los acuerdos para integrar listas también dependerán de las reglas que finalmente se adopten. La suspensión nacional de las PASO modificaría el escenario previsto para dirimir las competencias internas y obligaría a las fuerzas políticas a revisar sus mecanismos de selección.

Reelecciones municipales y reglas pendientes para 2027

En paralelo, Bianco ratificó que el Gobierno continuará impulsando el proyecto de la senadora Ayelén Durán para eliminar los límites a las reelecciones consecutivas de intendentes. La iniciativa permanece en el Senado bonaerense y enfrenta resistencias de sectores opositores y del propio oficialismo, especialmente del Frente Renovador.

La discusión involucra a numerosos jefes comunales que, con la legislación actual, no podrían competir por otro mandato consecutivo en 2027. Según estimaciones difundidas en el debate legislativo, 80 de los 135 intendentes bonaerenses quedarían alcanzados por esa restricción.

El calendario también presenta desafíos organizativos. Si las elecciones se celebran de manera concurrente, las categorías nacionales utilizarían la Boleta Única de Papel (BUP), mientras que para los cargos provinciales continuaría el sistema de boletas partidarias, salvo que se aprueben modificaciones normativas.

Los jueces Alejo Ramos Padilla y Sergio Torres ya reclamaron previsibilidad para organizar los próximos comicios. Sus planteos apuntaron a la necesidad de resolver las reglas con anticipación y evitar cambios que compliquen la preparación electoral.

Con el debate nacional por las PASO próximo a una nueva instancia parlamentaria, Kicillof mantiene abierta la decisión sobre el calendario bonaerense. El resultado de las negociaciones en el Congreso determinará parte del escenario sobre el que el oficialismo provincial deberá resolver sus diferencias y organizar su estrategia hacia 2027.