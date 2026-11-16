Construir UCR bonaerense.

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense llega a la recta previa a 2027 con la discusión sobre sus alianzas todavía abierta, pero uno de sus sectores empieza a trasladar la construcción política al terreno electoral. Construir Buenos Aires, la corriente referenciada en Miguel Fernández, suma un movimiento con el lanzamiento de campaña de Franco Flexas, intendente de General Viamonte, que formalizó su decisión de competir por la Gobernación.

El dirigente difundió un video durante el fin de semana y anunció una recorrida desde Los Toldos hasta La Plata que comenzará este martes 17 de noviembre. La iniciativa llega después de meses de encuentros territoriales de Construir y convierte una aspiración que ya había expresado públicamente en una actividad de campaña concreta.

El movimiento ocurre mientras la conducción provincial busca preparar equipos, ordenar las estructuras municipales y definir cómo se posicionará la UCR frente a La Libertad Avanza, el PRO y el peronismo. La discusión ya no se limita a los órganos partidarios: también empiezan a aparecer proyectos políticos que buscan instalarse entre los votantes.

Del anuncio a una campaña con impronta territorial

Flexas había hecho pública su intención de disputar la Gobernación en septiembre, durante un plenario de Construir realizado en Tornquist. Ahora puso fecha a la primera acción de su campaña, bajo la consigna “VOY”: caminará más de 350 kilómetros por caminos rurales, con paradas en distintas localidades y un recorrido estimado de 22 días hasta la capital provincial.

El jefe comunal, que llegó al gobierno de General Viamonte en 2015 y transita su tercer mandato, sostiene que la experiencia de gestionar un distrito del interior puede trasladarse a la conducción bonaerense. “Siempre pensé que a la Provincia hay que gobernarla como se gobierna un pueblo: cerca de la gente”, afirmó al presentar la iniciativa.

Juliano y Flexas durante un encuentro de Construir UCR en la Sexta Sección.

La propuesta incluye encuentros informales con vecinos para conocer problemas cotidianos, experiencias y demandas locales. Flexas invitó a los habitantes de las localidades por las que pasará a comunicarse con él y organizar conversaciones durante el trayecto.

En su mensaje, el dirigente cuestionó la mirada de Buenos Aires como si se tratara de una única gran ciudad. Reivindicó el peso de los pueblos en la vida provincial y defendió que las decisiones de gobierno contemplen sus necesidades. Esa orientación territorial coincide con el eje que Construir viene desarrollando en sus encuentros seccionales.

Construir y una disputa que empezó dentro del partido

La creación de Construir se produjo tras la Convención Provincial de agosto, cuando el sector de Fernández abandonó el encuentro por desacuerdos sobre la integración de la Junta Electoral partidaria. Sus dirigentes sostuvieron que no se había respetado el reparto previamente acordado; el espacio vinculado con Maximiliano Abad defendió la legitimidad de la decisión adoptada.

La ruptura no significó una salida de la UCR. Construir continuó actuando dentro del radicalismo y desarrolló una agenda propia, con participación de dirigentes como Alejandra Lordén, Pablo Juliano, Priscila Minnaard, Valentín Miranda y Natalia Quintana, además de intendentes de distintas secciones electorales.

Antes del nuevo lanzamiento, los encuentros territoriales de Construir habían pasado por Ayacucho, Lomas de Zamora y Tornquist, con debates sobre economía, gestión municipal y participación juvenil. En esas jornadas, la corriente buscó combinar organización política con propuestas para los distritos, en paralelo a la discusión sobre el rumbo electoral del partido.

Otra expresión del enfrentamiento fue la disputa por la conducción del Foro de Intendentes Radicales. Una votación terminó empatada entre 13 jefes comunales partidarios del recambio y otros 13 que respaldaban la continuidad de Maximiliano Suescun, con una abstención. Las conversaciones posteriores giraron alrededor de alternativas como Érica Revilla y José Luis Salomón.

Foro de Intendentes Radicales.

Las distintas velocidades de la UCR bonaerense

En la conducción formal del partido, Emiliano Balbín, presidente del Comité Provincia, viene planteando otra prioridad: fortalecer las estructuras locales, formular un programa y preparar dirigentes antes de cerrar nombres y acuerdos. El objetivo es llegar a 2027 con presencia en los 135 municipios bonaerenses, más allá de los 27 distritos que hoy administra el radicalismo.

Esa estrategia sumó la semana pasada la primera jornada de Experiencia Gestión, un programa de formación que reunió a 30 representantes bonaerenses en Venado Tuerto, Santa Fe. La actividad, encabezada por Balbín y recibida por Leonel Chiarella, presidente de la UCR nacional, incluyó recorridas por áreas de la administración municipal y el intercambio de prácticas de gobierno.

El Comité Provincia también conformó diez comisiones técnicas y asesoras para elaborar propuestas sobre educación, seguridad, salud, infraestructura, producción, empleo y otros temas. La preparación de equipos convive así con el avance público de dirigentes que ya ponen en circulación sus proyectos provinciales.

El presidente de la Convención, Pablo Nicoletti, de Evolución, sostiene a su vez la necesidad de presentar dirigentes radicales para la Presidencia, la Gobernación y los municipios. En el encuentro partidario del 7 de noviembre en Baradero se aprobó un documento orientado a recuperar identidad y protagonismo electoral, aunque las diferencias internas no desaparecieron.

El enfrentamiento entre Adelante y Evolución por el funcionamiento de la Convención también dejó cuestionamientos cruzados sobre las mayorías y la toma de decisiones. La distribución de responsabilidades acordada para normalizar el partido no alcanzó para cerrar las disputas que atraviesan a sus corrientes.

Las alianzas siguen abiertas rumbo a 2027

La relación con La Libertad Avanza es una de las divisiones de fondo. Flexas rechazó un entendimiento con los libertarios por diferencias sobre el papel del Estado y las instituciones. Construir plantea recuperar autonomía y evaluar coincidencias programáticas antes de avanzar con acuerdos electorales.

Entre las alternativas debatidas por ese espacio aparecen posibles acercamientos a la Coalición Cívica, el GEN y sectores del peronismo no kirchnerista. En Evolución también predomina la búsqueda de una identidad diferenciada del oficialismo nacional, mientras que dentro del sector vinculado con Abad conviven distintas posiciones sobre posibles acuerdos con el PRO y los libertarios.

La definición institucional sobre alianzas corresponderá a los órganos partidarios. Mientras tanto, los movimientos ya tienen ritmos diferentes: el Comité Provincia apuesta a formar cuadros y extender su presencia municipal; Construir sostiene sus recorridas y uno de sus referentes comienza a buscar respaldo ciudadano para una proyección provincial.

La partida desde Los Toldos del martes 17 será la primera actividad de esa nueva etapa. Con la UCR todavía sin una estrategia electoral común para 2027, el recorrido llevará al territorio una disputa que hasta ahora había girado principalmente alrededor de las autoridades, las alianzas y la representación interna.