La UCR bonaerense, entre la pelea por el poder y la batalla por las alianzas de 2027

UCR bonaerense.

La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense volvió a escalar a pocos días del encuentro provincial convocado para el 7 de noviembre en Baradero. Dirigentes de Adelante, el espacio referenciado en el senador nacional Maximiliano Abad, cuestionaron la conducción de la Convención Provincial y desconocieron el carácter institucional de la actividad impulsada por su presidente, Pablo Nicoletti, integrante de Evolución, el sector vinculado a Martín Lousteau.

El enfrentamiento quedó expuesto mediante un comunicado de integrantes de Adelante, entre cuyos firmantes, según trascendió, figura Cristina Coria, vicepresidenta primera de la Convención. En el documento se denuncian decisiones unilaterales, falta de consultas y procedimientos que, según los firmantes, vulneran el funcionamiento colegiado del organismo. La respuesta de Evolución y Futuro Radical no tardó en llegar y profundizó las diferencias entre dos sectores que habían compartido el acuerdo para reorganizar el partido.

El comunicado de Adelante que cuestiona a Nicoletti

Los integrantes de la Mesa Ejecutiva que suscribieron el pronunciamiento expresaron su rechazo a lo que describieron como una conducción autoritaria, unilateral, antidemocrática e inconsulta por parte de Nicoletti. Sostuvieron que la presidencia de la Convención no cuenta con atribuciones ilimitadas y que las decisiones institucionales deben respetar los mecanismos de deliberación y participación del cuerpo.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la organización del encuentro de Baradero. Los dirigentes señalaron que, durante una reunión anterior, se había aceptado avanzar con la actividad del 7 de noviembre, pero con el compromiso de acordar previamente su programa y las condiciones de realización.

Según el comunicado, ese entendimiento no fue respetado. Los firmantes denunciaron que se presentó un proyecto de resolución de más de diez páginas al comienzo de una reunión de la Mesa Ejecutiva, sin otorgar tiempo suficiente para estudiar su contenido y discutir las modificaciones necesarias.

También cuestionaron la organización de las comisiones de trabajo de la Convención, al sostener que todavía no existían acuerdos sobre sus objetivos, integración y modalidades de funcionamiento.

Pablo Nicoletti, presidente de la Convención Provincial.

A partir de esas objeciones, impugnaron las actuaciones y desconocieron que la jornada de Baradero pueda presentarse como una actividad oficial de la Convención Provincial. Aclararon que no se oponen a que las distintas corrientes organicen encuentros políticos, pero rechazaron que una iniciativa de un sector sea presentada como una resolución del conjunto.

Evolución respondió con una votación de seis contra tres

La conducción de la Convención rechazó los cuestionamientos y defendió el procedimiento utilizado para convocar a la actividad. Desde Evolución sostuvieron que la resolución fue aprobada por seis votos afirmativos contra tres en la Mesa Ejecutiva, por lo que consideran que la convocatoria cuenta con respaldo institucional.

En un documento difundido el 29 de octubre, Evolución y Futuro Radical reivindicaron el funcionamiento del organismo, la conformación de sus comisiones y la participación de convencionales de distintos puntos de la provincia.

Los sectores que respaldan a Nicoletti acusaron a Adelante de intentar deslegitimar decisiones adoptadas por organismos que no controla. También defendieron la continuidad del trabajo partidario y plantearon la necesidad de construir nuevas mayorías para fortalecer la UCR.

El enfrentamiento se trasladó a las redes sociales, donde Nicoletti respondió a Carlos Bonino, dirigente cercano a Abad, y sostuvo que "La Convención decide por mayoría y funciona". Además, cuestionó las intervenciones del abadismo en otras disputas partidarias, incluida la conducción del Foro de Intendentes.

La convocatoria a Baradero, mientras tanto, continúa en pie. Sus organizadores mantienen abierta la participación de las distintas corrientes internas, incluido el espacio Construir, y sostienen que el encuentro permitirá avanzar en la elaboración de una propuesta política propia.

PENSAR LA PROVINCIA. CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA NACIONAL. Compartimos el programa del encuentro del radicalismo bonaerense del 7 de noviembre en Baradero: presentación de comisiones de trabajo, paneles de economía y análisis político, foro de intendentes y cierre institucional. https://t.co/d5fyd6BJKe — CONVENCIÓN UCR - BUENOS AIRES (@convencionpba) October 29, 2026

De la unidad institucional a una nueva pelea por el poder

La controversia expuso las dificultades del acuerdo que había permitido normalizar la conducción radical durante 2026, después de un prolongado período de enfrentamientos internos y disputas judiciales.

Aquel entendimiento dejó al exdiputado provincial Emiliano Balbín, vinculado al abadismo, al frente del Comité Provincia, mientras Evolución consiguió la presidencia de la Convención con Nicoletti. La distribución de responsabilidades buscaba garantizar el funcionamiento de los órganos partidarios y ordenar la discusión política hacia 2027.

Sin embargo, las diferencias aparecieron durante la Convención de agosto, cuando el espacio referenciado en el exintendente Miguel Fernández y la diputada provincial Alejandra Lordén se retiró de la elección de autoridades del organismo tras cuestionar el reparto de cargos, especialmente la integración de la Junta Electoral.

Ese sector pasó a organizarse bajo el nombre Construir, con presencia legislativa y territorial, mientras Adelante y Evolución mantuvieron el control de los principales órganos de conducción.

Construir UCR bonaerense

El nuevo conflicto tiene especial relevancia porque la Convención Provincial es el organismo partidario que deberá intervenir en las definiciones sobre las alianzas electorales de 2027. La discusión sobre sus procedimientos y mayorías se produce cuando las distintas corrientes todavía no consiguieron acordar una estrategia común.

Candidatos propios, acuerdos con el PRO y el debate sobre Milei

Detrás del enfrentamiento institucional también persisten diferencias sobre el lugar que debería ocupar el radicalismo en las próximas elecciones.

Evolución impulsa una estrategia que prioriza la identidad partidaria y la presentación de candidatos radicales, con una propuesta diferenciada tanto del gobierno de Javier Milei como del peronismo bonaerense encabezado por Axel Kicillof.

Nicoletti viene impulsando candidatos propios para la Presidencia, la Gobernación y las intendencias. Desde su sector también cuestionan los acuerdos electorales que, a su entender, relegaron a la UCR a un papel secundario frente a otras fuerzas.

En el abadismo, en cambio, conviven posiciones favorables a explorar acuerdos con el PRO y sectores de La Libertad Avanza, bajo el argumento de que una competencia exclusivamente radical podría debilitar sus posibilidades electorales y poner en riesgo gobiernos municipales.

Construir plantea otra alternativa: recuperar protagonismo partidario y evaluar acuerdos con fuerzas como la Coalición Cívica, el GEN y sectores del peronismo no kirchnerista, dentro de un armado similar al que representó Somos Buenos Aires.

Balbín mantiene una posición orientada a fortalecer primero la estructura territorial y elaborar una propuesta de gobierno antes de resolver las alianzas. El Comité Provincia también puso en marcha diez comisiones técnicas y asesoras para elaborar propuestas de gobierno.

La conducción partidaria se propuso, además, preparar precandidatos competitivos para las 135 intendencias bonaerenses, una meta que excede ampliamente los 27 municipios que actualmente gobierna el radicalismo.

UCR bonaerense.

En esa discusión, el diputado provincial Diego Garciarena reclamó candidatos propios en los 135 municipios y un postulante a gobernador. Por su parte, el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, ya manifestó su intención de disputar la Gobernación y rechazó una alianza con los libertarios.

Baradero sigue en agenda y los intendentes llegan divididos

La convocatoria del 7 de noviembre en Baradero fue presentada bajo la consigna "Pensar la Provincia. Construir una alternativa nacional". La jornada se desarrollará en el Club Sportivo, con la participación prevista de convencionales, legisladores, intendentes, concejales, autoridades partidarias y militantes.

El programa incluye la presentación de las comisiones de trabajo de la Convención, un panel económico con Daniel Artana y un espacio de análisis político a cargo de Lara Goyburu, directora de Management & Fit. También está prevista la participación del Foro de Intendentes Radicales, mientras que el cierre institucional estará a cargo del presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella.

El Foro llegará a esta instancia con su propia disputa sin resolver. La intención de reemplazar a Maximiliano Suescun, intendente de Rauch y presidente del organismo, derivó en una votación empatada entre 13 jefes comunales que promovían el recambio y otros 13 que respaldaban su continuidad, con la abstención de Román Bouvier, de Rojas.

Foro de Intendentes Radicales.

La negociación posterior tampoco consiguió cerrar un acuerdo. En las conversaciones aparecieron los nombres de Érica Revilla, intendenta de General Arenales, y José Luis Salomón, jefe comunal de Saladillo, como alternativas para conducir el espacio.

El encuentro de Baradero no fue anunciado como una instancia para aprobar formalmente alianzas ni proclamar candidaturas, sino como una jornada de debate y organización política. Pero llegará atravesado por una disputa que involucra a la propia conducción de la Convención, al Comité Provincia y a los principales sectores del radicalismo.

Con el calendario electoral de 2027 cada vez más cerca, la UCR bonaerense mantiene abiertos los debates sobre sus candidatos, sus posibles socios y el programa que pretende ofrecer. La confrontación entre Adelante y Evolución sumó una nueva diferencia: quién tiene la legitimidad para conducir las decisiones del partido y bajo qué condiciones se construyen las mayorías internas.