La UCR bonaerense pone en marcha su armado para 2027: diez comisiones, candidatos propios y el desafío de la unidad

UCR bonaerense.

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense avanzó en su reorganización política de cara a las elecciones de 2027 con la creación de diez comisiones técnicas y asesoras destinadas a elaborar propuestas de gobierno. La decisión fue adoptada durante un plenario del Comité Provincia encabezado por su presidente, Emiliano Balbín, quien planteó como objetivo formar 135 precandidatos a intendente y recuperar presencia electoral en todos los municipios.

El movimiento partidario se produce mientras el radicalismo intenta superar sus divisiones internas y definir qué posición ocupará frente al peronismo y La Libertad Avanza. La discusión tendrá un nuevo capítulo el 7 de noviembre en Baradero, donde dirigentes, intendentes y legisladores participarán de una convocatoria de la Convención Provincial para debatir un programa político y la situación nacional y bonaerense.

Diez comisiones para construir un programa de gobierno

La nueva estructura impulsada por el Comité Provincia tendrá como tarea analizar las principales políticas públicas y elaborar diagnósticos sobre problemas que la conducción radical considera pendientes. Los equipos abordarán educación, seguridad, salud, infraestructura, producción, empleo, presupuesto y ambiente, además de la relación entre los municipios y la administración provincial.

En educación se estudiará la gestión del sistema y el impacto de la inteligencia artificial. En seguridad, las comisiones analizarán la prevención del delito y la política penitenciaria. También se trabajará sobre el desarrollo productivo, las oportunidades laborales y las condiciones para fortalecer la actividad económica.

La agenda incluye el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y del sistema sanitario, la obra pública, el transporte y la vivienda. Otro eje será la articulación entre los gobiernos locales y el Ejecutivo bonaerense, un aspecto vinculado con las responsabilidades y los recursos que administran las intendencias.

Balbín explicó que el propósito es transformar esos diagnósticos en propuestas concretas para competir en 2027. En su evaluación, desde el regreso de la democracia el peronismo gobernó Buenos Aires durante 35 de los últimos 43 años y no resolvió problemas estructurales. El dirigente cuestionó especialmente las dificultades en seguridad, educación, salud y empleo.

UCR bonaerense.

La decisión marca el inicio de una etapa de elaboración programática, pero todavía no implica la presentación de un plan de gobierno definitivo. Las comisiones deberán desarrollar sus propuestas y articularlas con los dirigentes territoriales antes de que el radicalismo defina su oferta electoral.

La apuesta por candidatos en los 135 municipios

El presidente del Comité Provincia planteó que el partido debe recuperar capacidad de competencia a partir de sus estructuras locales. Su intención es que los comités participen activamente en la elaboración de propuestas y en la preparación de dirigentes para disputar las intendencias.

“El objetivo es construir músculo propio en cada distrito”, afirmó Balbín, quien también propuso formar 135 precandidatos municipales competitivos. La meta busca ampliar la presencia radical más allá de los 27 municipios que actualmente gobierna la UCR y fortalecer su representación en los distritos donde no administra el Ejecutivo local.

Según el balance presentado ante el plenario, durante los primeros cuatro meses de gestión la conducción partidaria recorrió más de 10.000 kilómetros y visitó más de 40 comités y distritos. Balbín destacó esas actividades como parte de una estrategia de acercamiento a la militancia y de reconstrucción de vínculos entre los distintos sectores internos.

El dirigente también repasó la coordinación alcanzada entre el Comité, el Foro de Intendentes, el Foro de Concejales, la Juventud Radical, la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) y la Convención Provincial. La conducción pretende que esas estructuras participen de una agenda común y aporten experiencia territorial a los equipos técnicos.

La vicepresidenta del Comité Provincia, Josefina Mendoza, respaldó esa orientación y sostuvo que “el radicalismo tiene que recuperar su vocación de poder”. También reclamó que el partido deje de concentrarse exclusivamente en cuestionar a otros gobiernos y avance en la formulación de alternativas sobre educación, desarrollo y condiciones de vida.

Mendoza consideró que la recuperación electoral requiere propuestas, organización y una decisión política de disputar la conducción bonaerense. Su planteo acompaña la intención de Balbín de fortalecer al radicalismo antes de resolver las alianzas con otras fuerzas.

Baradero reunirá al radicalismo en medio de las diferencias internas

La reorganización del Comité Provincia tendrá como próximo acontecimiento político la convocatoria de la Convención Provincial, presidida por Pablo Nicoletti, para el sábado 7 de noviembre desde las 10 en el Club Sportivo de Baradero.

El encuentro se realizará bajo la consigna “Pensar la Provincia. Construir una alternativa nacional” y reunirá a autoridades partidarias, legisladores, intendentes, concejales y militantes. El programa contempla la presentación de los equipos de trabajo de la Convención, exposiciones económicas y un panel de análisis político con participación de la consultora Management & Fit.

Nicoletti adelantó que el debate incluirá la situación de los 135 municipios, la gestión provincial de Axel Kicillof y el impacto de las políticas del presidente Javier Milei. También cuestionó la falta de una candidatura presidencial radical propia durante los últimos 16 años y las diferencias de posición entre legisladores nacionales del partido.

El cierre estará a cargo del presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, junto con las autoridades bonaerenses. La convocatoria no fue anunciada como una instancia para proclamar candidatos ni aprobar formalmente alianzas, aunque encontrará al partido con distintas posiciones sobre cómo competir en 2027.

Candidatos propios o alianzas: la discusión que sigue abierta

Uno de los sectores que impulsa una estrategia de identidad radical es Evolución, vinculado a Martín Lousteau. Esa corriente propone presentar candidaturas propias para la Gobernación y los municipios, y rechaza acuerdos electorales tanto con La Libertad Avanza como con el kirchnerismo.

Otros dirigentes, relacionados con el exintendente Miguel Fernández, prefieren explorar una coalición semejante a Somos Buenos Aires, con posibles conversaciones con la Coalición Cívica, el GEN y sectores del peronismo no kirchnerista.

Construir UCR bonaerense.

En el espacio referenciado en el senador nacional Maximiliano Abad, en cambio, existen dirigentes que consideran eventuales acuerdos con el PRO y sectores libertarios. Argumentan que una competencia sin aliados podría dificultar la continuidad de algunas intendencias radicales en un escenario electoral polarizado.

Las diferencias también alcanzan al Foro de Intendentes. La discusión por su conducción dejó posiciones divididas entre quienes respaldan la continuidad de Maximiliano Suescun y quienes promueven un recambio, sin que hasta ahora se haya alcanzado una definición compartida.

Balbín mantiene abierta la discusión sobre los acuerdos electorales y sostiene que las decisiones deberán tomarse mediante los órganos partidarios correspondientes. La preparación de precandidatos propios busca fortalecer la estructura radical, pero no constituye todavía una resolución institucional sobre cómo se presentará la UCR en 2027.

Con las diez comisiones del Comité Provincia en marcha y la convocatoria de Baradero próxima a realizarse, el radicalismo bonaerense avanza en la elaboración de su programa político. La definición de candidaturas, alianzas y una estrategia electoral común continúa pendiente, mientras sus distintos sectores buscan ampliar la presencia territorial y recuperar protagonismo en la Provincia.