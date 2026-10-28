Obras contra las inundaciones: fondos en disputa, demoras en el Salado y alerta en la Provincia

Las obras del Salado, afuera del Presupuesto de Milei.

La provincia de Buenos Aires enfrenta un escenario de preocupación por las obras destinadas a prevenir inundaciones, mientras las previsiones climáticas anticipan un período de precipitaciones superiores a lo habitual en distintas regiones. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el 26 de octubre, reveló que 15 de 24 proyectos financiados por el Fondo Hídrico nacional fueron suspendidos o cancelados, con importantes demoras en el conurbano y la cuenca del río Salado.

El diagnóstico profundizó los cuestionamientos del gobierno de Axel Kicillof a la administración de Javier Milei por la paralización de trabajos y la utilización de recursos destinados a infraestructura. La controversia incluye el destino de fondos recaudados mediante impuestos, los créditos internacionales que reclama la Provincia y las medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño.

El río Salado y las obras paralizadas en el conurbano

El relevamiento de CEPA, elaborado a partir de información oficial sobre inversiones públicas, identificó demoras significativas en la ampliación de la cuenca del río Salado, una de las principales obras hidráulicas del país.

Los tres subtramos incluidos en el informe registran avances de apenas 0%, 6,7% y 18,8%, pese a representar contratos por $163.131 millones, equivalentes al 45% de toda la cartera de proyectos examinada. La situación afecta una región caracterizada por extensas llanuras, donde las dificultades de escurrimiento pueden prolongar los anegamientos y perjudicar la actividad agropecuaria.

En el conurbano bonaerense, siete de las ocho obras financiadas por el Fondo Hídrico aparecen paralizadas. Entre los proyectos afectados figuran los desagües pluviales de avenida Libertad, en Marcos Paz, interrumpidos con un 40% de ejecución, y los trabajos del barrio Los Ceibos, en La Matanza, cuyos convenios fueron rescindidos cuando registraban un avance del 64%.

También aparecen pendientes intervenciones en Florencio Varela, Esteban Echeverría y General Rodríguez, vinculadas con desagües, colectores pluviales y mejoramiento de canales. Son infraestructuras destinadas a facilitar el drenaje del agua y reducir los efectos de las tormentas sobre barrios y espacios urbanos.

Estado de avance de las obras financiadas por el Fondo Hídrico nacional. Los tres subtramos del río Salado registran avances de entre 0% y 18,8%. Fuente: CEPA.

El Fondo Hídrico: cuánto ingresó y cuánto se destinó a obras

Uno de los principales cuestionamientos se concentra en el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), creado para financiar obras de prevención de inundaciones, saneamiento y recuperación de tierras productivas. Sus recursos provienen del 4,31% del impuesto a los combustibles líquidos.

Según CEPA, entre 2024 y mayo de 2026 el fondo recibió $611.667 millones, medidos a valores constantes de 2026, pero destinó $140.971 millones a pagos por obras. Esto representa una ejecución equivalente al 23% de los ingresos durante ese período.

Evolución de los ingresos del Fondo Hídrico y los pagos destinados a obras entre 2022 y mayo de 2026, a valores constantes. Fuente: CEPA.

El informe también señaló que, al 1 de junio de 2026, el organismo tenía $290.676 millones invertidos en Letras del Tesoro Nacional, equivalentes al 85,5% de sus recursos financieros disponibles. La entidad cuestionó que el dinero recaudado para infraestructura permaneciera colocado en instrumentos de deuda mientras continuaban los trabajos pendientes.

Distribución de los recursos financieros del Fondo Hídrico al 1 de junio de 2026. El 85,5% estaba colocado en Letras del Tesoro Nacional. Fuente: CEPA.

La controversia llegó a la Legislatura bonaerense. El diputado de Fuerza Patria Alejandro Acerbo cuestionó la administración nacional de esos recursos y sostuvo que deberían destinarse a las obras previstas para reducir los riesgos de inundación.

Durante el debate legislativo, la Cámara de Diputados sancionó una ley impulsada originalmente por el senador Sergio Vargas, que permite a los municipios reasignar temporalmente fondos coparticipados del Impuesto Inmobiliario Rural para ejecutar obras hídricas. El mecanismo es optativo y tendrá una vigencia de 180 días desde su publicación oficial.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció además que la Provincia impulsaría una denuncia penal contra funcionarios nacionales por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Hídrico.

Créditos internacionales y nuevas diferencias con Nación

Al conflicto por los fondos específicos se suma la falta de autorizaciones para acceder a financiamiento externo. El titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, aseguró que la administración provincial consiguió la aprobación de un crédito internacional para avanzar con infraestructura, pero todavía necesita la autorización del Gobierno nacional.

“Tenemos aprobado un crédito internacional por parte de la institución que lo otorga, pero el Gobierno nacional no lo aprueba”, afirmó el funcionario.

Girard explicó que el plan del río Salado comprende cinco tramos. Según detalló, tres fueron ejecutados por la Provincia, el cuarto corresponde a Nación y permanece paralizado, mientras que el quinto está bajo responsabilidad bonaerense y depende de financiamiento externo.

El funcionario también cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, por la falta de respuesta a las gestiones provinciales. Aseguró que Nación autorizó 18 créditos internacionales para otras diez provincias, mientras Buenos Aires continúa sin obtener el aval solicitado.

En paralelo, el Ejecutivo bonaerense reclama autorizaciones por 620 millones de dólares para otros proyectos de infraestructura, entre ellos el túnel aliviador de la cuenca San Francisco-Las Piedras y una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Región Capital.

El Niño: ingenieros advierten sobre caminos rurales y drenajes

Las demoras adquieren relevancia frente a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipan lluvias superiores a lo normal durante el trimestre octubre-diciembre en el oeste bonaerense y una tendencia similar en el centro-este provincial.

Según datos de la Autoridad del Agua (ADA) incluidos en el informe de CEPA, al cierre de julio 58 de los 92 municipios que reportaban a la Mesa de Riesgo Hídrico habían superado su promedio de precipitaciones acumuladas.

Ante este escenario, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) convocó para el jueves 29 de octubre una jornada técnica en Pehuajó, donde especialistas analizarán los posibles efectos de El Niño, las dificultades de escurrimiento y el estado de los caminos rurales.

La entidad plantea la necesidad de abordar conjuntamente canales, alcantarillas, puentes y redes viales, debido a que las intervenciones aisladas pueden agravar los anegamientos. La agenda continuará el 19 de noviembre en Cañuelas, con una jornada sobre infraestructura rural y desarrollo sustentable.

La Provincia amplía el monitoreo para prevenir inundaciones

Como parte de su estrategia de prevención, el Gobierno bonaerense presentó el 20 de octubre en Bragado un nuevo Visor Hidrometeorológico, desarrollado mediante el sistema SIMPARH de la Autoridad del Agua.

La herramienta reúne información de 150 estaciones de monitoreo distribuidas en los 135 municipios, con datos sobre precipitaciones, caudales y niveles de agua. Permite realizar consultas por cuenca o distrito, generar gráficos y seguir la evolución de las condiciones hidrológicas.

Visor Hidrometeorológico, la web para monitorear las condiciones hidrológicas en la Provincia.

Durante la presentación, Katopodis destacó que disponer de información actualizada permite anticipar decisiones y mejorar la planificación. La Provincia proyecta ampliar la red hasta 250 estaciones para 2030, además de incorporar nuevas herramientas de seguimiento y alertas.

La plataforma forma parte del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, que combina monitoreo, coordinación entre organismos e intervenciones hidráulicas.

Con nuevas jornadas técnicas convocadas y obras de distinta magnitud todavía pendientes, la ejecución de los fondos nacionales, el avance del río Salado y la capacidad de prevención de los municipios siguen en el centro de la agenda bonaerense ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas.