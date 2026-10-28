Martínez: “Las escrituras que se entregaron generan tranquilidad y seguridad jurídica para las familias”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó 74 escrituras gratuitas a familias de Rivadavia y 66 netbooks a estudiantes del distrito. La actividad se desarrolló junto al intendente local, Juan Alberto Martínez, e incluyó la firma de acuerdos para ampliar infraestructura productiva y universitaria.

Los títulos de propiedad se otorgaron mediante el programa Mi Escritura, Mi Casa y alcanzaron a vecinos de distintos barrios. Con esta entrega, Rivadavia acumula 526 escrituras otorgadas desde el inicio de la gestión provincial.

Durante el acto, Kicillof sostuvo que los costos de escrituración impiden que muchas familias puedan acceder a sus títulos de propiedad y defendió la intervención estatal para garantizar seguridad jurídica.

“Es allí donde se hace fundamental el rol del Estado: para intervenir, reducir las desigualdades y tenderle la mano a los que más lo necesitan, garantizando esa seguridad jurídica que es un derecho de todos y no un privilegio para pocos”, expresó.

Martínez también destacó el alcance de la medida. “Las escrituras que se entregaron generan tranquilidad y seguridad jurídica para las familias y son una muestra de igualdad de derechos”, afirmó.

Computadoras para seis escuelas del distrito

La jornada incluyó la entrega de 66 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de seis escuelas secundarias y de educación especial.

Al referirse a esa política, Kicillof vinculó el acceso a la tecnología con las posibilidades de estudiar y proyectar el futuro. Señaló que las diferencias económicas condicionan la compra de computadoras y cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a la intervención del Estado.

“Para que exista libertad real, primero tenemos que partir desde un piso de igualdad de oportunidades, y eso se llama justicia social”, sostuvo el gobernador.

Por su parte, Martínez valoró la continuidad del programa provincial y destacó su importancia para los alumnos de las escuelas rurales, al considerar que reciben una herramienta fundamental para su futuro.

Convenios para el frigorífico y el Centro Universitario Puentes

En materia productiva, la Provincia y el municipio firmaron un convenio del programa Frigoríficos en Marcha destinado a la refacción y ampliación del frigorífico municipal. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la infraestructura y potenciar la producción regional.

También se suscribió un convenio para construir un aula magna y oficinas en el Centro Universitario Puentes del distrito.

A esas iniciativas se sumó la distribución de luminarias led para la vía pública, reflectores para clubes deportivos y bibliotecas para establecimientos educativos. El municipio recibió, además, composteras domiciliarias y plantas nativas para espacios verdes.

Participaron de las actividades la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; y el intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, entre otras autoridades.

Al cierre, Kicillof ratificó la continuidad de las políticas provinciales en educación, salud, desarrollo, viviendas y obra pública.