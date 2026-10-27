Luján construye tres nuevos playones multideportivos en escuelas del distrito

El Municipio de Luján avanza con la construcción de tres nuevos playones multideportivos de hormigón armado en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades físicas y deportivas.

Las intervenciones alcanzan a establecimientos educativos de Open Door y de los barrios San Cayetano y El Ceibo, y contemplan espacios destinados a la práctica de vóley, fútbol y básquet.

Un nuevo playón para Open Door

En el caso de la Escuela Primaria N° 9 de Open Door, se construye un playón de 32 por 19 metros.

La obra se desarrolla en un espacio convenido con el Club Deportivo de Open Door, ubicado en las calles Córdoba y Tucumán.

El proyecto incluye las demarcaciones correspondientes y la instalación de nuevo equipamiento deportivo.

Equipamiento para tres disciplinas

El nuevo espacio contará con elementos para la práctica de vóley, fútbol y básquet.

Además, se instalará un nuevo alambrado perimetral, una vereda de acceso y un portón.

La intervención busca generar mejores condiciones de uso y seguridad para estudiantes y quienes participen de las distintas actividades.

Obras en San Cayetano

En la Escuela Secundaria N° 18 del barrio San Cayetano también se ejecutará un playón multideportivo.

En este caso, la obra deberá adaptarse a las dimensiones disponibles dentro del establecimiento.

El espacio previsto cuenta con una superficie de 325 metros cuadrados.

Un nuevo acceso para la escuela

El playón de San Cayetano también incorporará equipamiento para vóley, fútbol y básquet.

Además, está prevista la instalación de un portón corredizo.

La mejora busca resolver una necesidad concreta del establecimiento, que actualmente no cuenta con un ingreso adecuado para la cantidad de estudiantes que asisten diariamente.

El Ceibo también suma infraestructura deportiva

La tercera intervención se desarrolla en la Escuela Secundaria N° 5 del barrio El Ceibo.

Allí ya comenzó la construcción de un playón de 32 por 19 metros dentro del predio escolar.

El proyecto contempla nuevamente equipamiento para vóley, fútbol y básquet.

Alambrado y nuevo portillo

En este establecimiento también se colocará un nuevo alambrado.

La obra se completará con la instalación de un portillo para mejorar el acceso y la organización del espacio.

La intención es que el playón pueda utilizarse de manera segura y funcional para distintas actividades.

Espacios pensados para la comunidad educativa

Los tres proyectos buscan ampliar la infraestructura disponible para la práctica deportiva.

Además de sumar superficies adecuadas, las obras incorporan equipamiento y mejoras de acceso que permiten adaptar cada espacio a las necesidades de la comunidad escolar.

De esta manera, las intervenciones no se limitan únicamente a la construcción de los playones.