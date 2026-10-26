Encuesta nacional: el 65% expresa malestar y el peronismo supera a LLA en dos escenarios

Sociedad argentina.

El malestar social aparece como uno de los datos centrales de una nueva encuesta nacional que también registra cambios en las preferencias políticas hacia las elecciones presidenciales de 2027. El informe de Zuban Córdoba y Asociados, titulado El silencio de la mayoría, muestra que el 65% de los argentinos consultados expresa emociones negativas frente al contexto socioeconómico y político, mientras la desaprobación del gobierno de Javier Milei alcanza el 65,2%.

El relevamiento, realizado entre el 16 y el 19 de octubre de 2026, sobre 1.600 casos, incorpora mediciones de imagen de dirigentes, potencialidad electoral y dos escenarios de intención de voto. En ambos, el peronismo aparece por delante de La Libertad Avanza, aunque las diferencias varían según la cantidad de fuerzas políticas incluidas.

La investigación también muestra que el rechazo al oficialismo convive con un núcleo de apoyo que permanece consolidado. Esa división atraviesa las emociones, la evaluación presidencial y las preferencias partidarias, mientras el gobernador bonaerense Axel Kicillof registra la mayor imagen positiva entre los dirigentes evaluados.

Enojo y tristeza: el clima social que refleja la encuesta

Uno de los capítulos centrales del informe analiza las emociones predominantes frente a la situación económica y política argentina. El enojo o la ira encabezan las respuestas con el 28,1%, seguidos por la tristeza, con el 27,2%, y el temor o miedo, con el 9,7%.

Encuesta Zuban Córdoba.

En conjunto, esos sentimientos negativos representan el 65% de los consultados. En el extremo opuesto, la confianza y la esperanza reúnen un 15,7% cada una, mientras la alegría alcanza apenas el 2,1%. Las emociones positivas suman el 33,5% y otro 1,5% no identifica una respuesta.

La distribución también exhibe diferencias vinculadas con el comportamiento electoral anterior. Entre quienes votaron a Milei en el balotaje de 2023, el 28,5% manifiesta actualmente emociones negativas, aunque el 68,9% conserva sentimientos positivos. En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, las respuestas negativas llegan al 99,1%.

El contraste también aparece entre quienes proyectan su voto para 2027. Dentro del electorado que elegiría a La Libertad Avanza, el 90,3% expresa emociones positivas, mientras que entre los potenciales votantes del peronismo el 99,3% manifiesta sentimientos negativos frente al contexto actual.

La consultora vincula esta configuración con un cambio gradual en el humor social. En su análisis, plantea que el crecimiento de una identidad opositora al Gobierno convive con la ausencia de una definición sobre quién podría representar políticamente esa demanda.

La división atraviesa también a otros espacios. Entre quienes manifiestan intención de votar al PRO, el 48,4% expresa emociones positivas y el 50,5% negativas, una distribución mucho más equilibrada que la registrada entre libertarios y peronistas.

Milei acumula rechazo y Kicillof encabeza la imagen positiva

La evaluación de la gestión presidencial constituye otro indicador del relevamiento. El 65,2% desaprueba la administración de Milei, frente al 34,1% que la aprueba, mientras el 0,7% no responde.

La comparación con septiembre muestra un incremento de 1,6 puntos porcentuales en la desaprobación, que pasó del 63,6% al 65,2%. En sentido contrario, la aprobación retrocedió del 35,3% al 34,1%, una caída de 1,2 puntos.

Encuesta Zuban Córdoba.

La serie histórica del estudio muestra que el respaldo presidencial había alcanzado el 48,8% en diciembre de 2025. Desde entonces, las mediciones registraron una disminución que llevó la aprobación por debajo del 40% durante buena parte de 2026. Otros relevamientos nacionales recientes también habían identificado una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión.

La medición de imagen personal presenta un escenario similar. Milei registra 34,9% de valoración positiva y 64,1% de negativa, con una caída de 1,2 puntos en su imagen favorable respecto de septiembre.

En el mismo apartado, Kicillof aparece con el 46% de imagen positiva y el 52,4% de negativa. El gobernador mejoró un punto en su valoración favorable, aunque también registró un incremento de 1,1 puntos en la desfavorable.

Detrás se ubican Myriam Bregman, con 45,3% de imagen positiva; Patricia Bullrich, con 43%; y Cristina Fernández de Kirchner, con 42,5%. La evolución mensual muestra movimientos distintos: Bullrich creció 5,4 puntos en valoración positiva y Bregman avanzó 5,2, mientras el Presidente perdió terreno.

El módulo de potencialidad de voto también muestra diferencias. Kicillof reúne un 47% entre quienes aseguran que lo votarían y quienes podrían hacerlo, frente al 37,2% de Milei. El gobernador alcanza un 32,5% de voto seguro y el Presidente, un 26,1%.

Sin embargo, ambos registran niveles elevados de rechazo electoral: el 50,7% afirma que nunca votaría a Kicillof y el 60% sostiene lo mismo sobre Milei. Esta última tendencia también había aparecido en mediciones nacionales difundidas durante octubre.

El peronismo crece y la disputa electoral se concentra en dos polos

Las proyecciones para 2027 muestran modificaciones en las preferencias partidarias. En el primer escenario, con una oferta electoral amplia, el peronismo obtiene el 36,6% de intención de voto y La Libertad Avanza alcanza el 31,5%, una diferencia de 5,1 puntos porcentuales.

Por detrás aparecen el PRO, con 5,6%; el Frente de Izquierda, con 5,5%; y otros espacios, que suman 7,8%. Dentro de este último grupo, una eventual fuerza vinculada con Victoria Villarruel obtiene 3,4%, seguida por la UCR, con 1,5%, y una alianza de partidos provinciales, con 1,2%.

Encuesta Zuban Córdoba.

El 13% de los entrevistados todavía no define su preferencia en ese escenario. La comparación con septiembre muestra que el peronismo pasó del 34% al 36,6%, mientras La Libertad Avanza avanzó del 30,1% al 31,5%. Ambos espacios crecieron, pero la diferencia entre ellos aumentó de 3,9 a 5,1 puntos.

La consultora también planteó una segunda simulación con menos opciones. Allí, el peronismo alcanza el 41% y La Libertad Avanza el 37,8%, mientras el Frente de Izquierda obtiene 5,9% y los indecisos representan el 15,3%.

Encuesta Zuban Córdoba.

En septiembre, ese mismo escenario mostraba al peronismo con 35,9% y a los libertarios con 35,1%. En octubre, la diferencia pasó de 0,8 a 3,2 puntos, acompañada por una caída de los indecisos desde el 22,6% hasta el 15,3%.

Las dos simulaciones consultaron por espacios políticos y no por fórmulas presidenciales. Otros estudios difundidos este mes habían explorado enfrentamientos entre candidatos concretos, mientras la nueva medición concentra sus resultados en la competencia partidaria.

En su análisis, Zuban Córdoba identifica dos grandes bloques: un núcleo libertario que se mantiene entre el 30% y el 35% y un espacio peronista que se mueve entre el 34% y el 37%. La consultora considera que esa configuración dificulta la expansión de una tercera alternativa nacional, aunque la definición de las candidaturas y la continuidad de las PASO siguen pendientes.

El informe fue elaborado mediante un cuestionario 100% online, con una muestra nacional de 1.600 personas mayores de 16 años, ponderada por género, edad, región y voto presidencial de 2023. La ficha técnica declara un margen de error de ±2,45 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Con una mayoría que manifiesta enojo, tristeza o temor frente a la situación actual, la medición vuelve a mostrar un escenario de fuerte división política. El peronismo amplía su ventaja en las preferencias partidarias, mientras La Libertad Avanza conserva una base electoral significativa. A un año de las presidenciales, la disputa permanece abierta entre dos grandes espacios y con un sector de votantes que todavía no definió su elección.