Encuesta rumbo a 2027: tres escenarios de balotaje dejan a Milei en desventaja frente al peronismo

Javier Milei.

Una nueva encuesta nacional de la consultora Afiches ubica al presidente Javier Milei por debajo de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof en tres escenarios hipotéticos de balotaje para 2027. El mandatario obtiene entre 34% y 36% frente a esos referentes, mientras los dirigentes peronistas reúnen entre 37% y 39%. Pero las diferencias conviven con un sector considerable que no opta por ninguno de los nombres, una variable que atraviesa los siete enfrentamientos incluidos en el relevamiento.

El estudio se realizó entre el 10 y el 15 de octubre sobre 918 casos, mediante una encuesta online estratificada por sexo, edad, región, nivel socioeconómico y voto de 2023. Presenta siete duelos hipotéticos para 2027, no una elección entre todos los aspirantes.

El oficialismo aparece detrás en las tres comparaciones con el peronismo, pero sostiene porcentajes similares frente a adversarios distintos. Milei oscila entre 31% y 36% en los siete cruces, sin superar ese máximo en ninguna de las alternativas planteadas.

Tres referentes peronistas por encima de Milei

En el cruce con Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta reúne 39% de las preferencias y Milei alcanza 36%, una distancia de tres puntos. El 7% responde que no sabe a quién votaría y el 18% elegiría votar en blanco, anular el sufragio o no participar. El informe agrupa esas respuestas como “no polarizados”: aproximadamente una cuarta parte de los encuestados.

Frente a Sergio Massa, el Presidente obtiene 34% y el exministro de Economía 38%, la mayor diferencia a favor de un dirigente peronista entre las tres alternativas medidas. En ese enfrentamiento, 8% no sabe qué elegir y 20% manifiesta que votaría en blanco, nulo o que no concurriría a votar. La proporción total que no se posiciona entre ambos candidatos llega así al 28%.

El duelo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof muestra una distancia menor: 37% para el mandatario provincial y 35% para Milei. También allí el 8% permanece indeciso y otro 20% expresa una opción por fuera de los dos nombres. Con una diferencia de apenas dos puntos y más de una cuarta parte de entrevistados sin elegir a uno de los contendientes, la competencia aparece ajustada.

Encuesta Afiches.

La encuesta ofrece además un segundo cálculo que cambia la forma de presentar esos porcentajes. Si se consideran exclusivamente las personas que eligen uno de los dos candidatos, y se dejan fuera las respuestas de indecisión, voto en blanco, nulo o abstención, los tres cruces arrojan el mismo resultado: 52% para Cristina, Massa o Kicillof y 48% para Milei.

No se trata de un porcentaje obtenido sobre los 918 participantes originales. Los tamaños de las submuestras con una preferencia definida son diferentes: 702 personas para la comparación con Cristina, 658 para Massa y 688 para Kicillof. El propio informe ubica esa diferencia dentro del margen de error.

Encuesta Afiches.

En el caso de Cristina, el escenario es además estrictamente hipotético porque su inhabilitación judicial para ejercer cargos públicos continúa vigente. El dato electoral refleja cómo responde la muestra ante el nombre de la expresidenta, en un momento en que el peronismo todavía no definió quién encabezará su propuesta presidencial.

Milei aventaja a otros cuatro adversarios

El panorama cambia cuando Afiches pregunta por cuatro figuras diferentes. Frente a la diputada Myriam Bregman, Milei alcanza 35% y la referente de izquierda 30%, con 11% que no sabe y 23% que optaría por blanco, nulo o abstención. La distancia entre ambos es de cinco puntos, pero el grupo que no elige candidato asciende al 34%.

Ante Juan Schiaretti, el Presidente obtiene 31% y el exgobernador de Córdoba 24%. En ese caso, 15% responde que no sabe y 30% no se inclina por ninguno de los dos nombres. El segmento no polarizado representa el 45%, por encima de la adhesión individual registrada por cualquiera de los competidores.

Las diferencias se amplían en las comparaciones con Jorge Brito y Dante Gebel. Milei registra 32% frente al 16% de Brito y 31% frente al 14% de Gebel. Sin embargo, en el primer caso el 52% queda fuera de ambas candidaturas y en el segundo esa proporción llega al 55%, el mayor nivel de falta de definición o rechazo de las alternativas ofrecidas en todo el estudio.

La distancia también aparece al mirar únicamente los votos definidos. Milei supera a Bregman por 54% a 46%, a Schiaretti por 57% a 43%, a Brito por 66% a 34% y a Gebel por 68% a 32%. Esas cifras describen las preferencias entre quienes efectivamente eligen uno de los nombres, una porción de la muestra que se reduce a medida que aumenta el número de no polarizados.

Los porcentajes presidenciales son próximos entre escenarios, pero la adhesión de los adversarios y el volumen de personas que no optan por ninguno varían considerablemente.

El voto no polarizado y la evaluación del Gobierno

El estudio identifica como no polarizados a quienes, ante un enfrentamiento concreto, dicen que no saben, votarían en blanco o nulo, o no concurrirían. Por eso no equivalen solamente a indecisos que puedan repartir sus votos entre los dos postulantes: la categoría reúne distintas respuestas ante las opciones electorales planteadas.

En los tres duelos con dirigentes peronistas, ese sector representa entre 26% y 28% de los encuestados; frente a otras figuras, llega al 55%. Al combinar las respuestas a los enfrentamientos con Cristina, Massa y Kicillof, Afiches observa que el 37% no se posiciona en al menos uno de esos escenarios. Incluye a quienes eligen en uno o dos duelos y a quienes no eligen en ninguno.

Encuesta Afiches.

La evaluación del Gobierno agrega otro dato al cuadro: 52% de los entrevistados califica negativamente la gestión de Milei y 38% lo hace de manera positiva, mientras el 10% no expresa una opinión. Esa mayoría crítica convive con un respaldo electoral al Presidente que se mueve en una franja estrecha cuando se modifican los nombres de los rivales.

La comparación también expone un desafío para las alternativas opositoras: contar con una ventaja sobre Milei en un enfrentamiento hipotético no implica que todos los ciudadanos que cuestionan al Gobierno estén dispuestos a votar por un candidato determinado. Los porcentajes que quedan fuera de las dos opciones constituyen una parte significativa de la fotografía electoral de octubre.

El dato central de Afiches es, entonces, una combinación de ventajas acotadas para tres referentes peronistas, resultados favorables a Milei frente a otros cuatro adversarios y un sector sin candidato que cambia de tamaño según cada duelo. Con las presidenciales de 2027 en el horizonte, las preferencias y las candidaturas continúan abiertas.