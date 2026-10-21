Kicillof acelera su armado federal: Jujuy, un PJ intervenido y provincias opositoras en la agenda

El gobernador Axel Kicillof recibió a dirigentes peronistas jujeños.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof viajará a Jujuy el viernes 30 de octubre para continuar el despliegue nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio con el que busca ampliar su presencia política fuera de la provincia de Buenos Aires. Será su primera visita a Jujuy como gobernador y coincidirá con la intervención judicial del PJ local.

La agenda inmediata pasa primero por la Ciudad de Buenos Aires y contempla después visitas a Entre Ríos, Santa Fe y Chubut. Se trata de distritos gobernados por dirigentes del PRO y la UCR, donde el mandatario pretende combinar encuentros políticos, vínculos con sectores productivos y actividades institucionales.

La nueva tanda de viajes llega después del acto del 17 de octubre en La Matanza, donde Kicillof insistió en la necesidad de recorrer el país y construir una alternativa nacional. Aunque no anunció una candidatura a presidente, el MDF desarrolla una red de referentes y equipos provinciales con la mirada puesta en la próxima elección.

La Ciudad, primera parada de una semana intensa

Antes del desembarco norteño, el gobernador participará del Congreso Productivo de la Ciudad, organizado por el MDF para el jueves 22 y viernes 23 de octubre. Habrá catorce charlas y paneles sobre industria, comercio, empleo y financiamiento, con empresarios, sindicatos y universidades.

El ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, encabezará la apertura en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Costa conduce además la agrupación Kilómetro Cero, que participa del armado porteño. Kicillof tendrá su intervención el viernes a las 9.30 en el Teatro Astros, sobre la avenida Corrientes.

En esa convocatoria, la producción quedó en el centro del armado del MDF en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro busca sumar al debate a empresarios y trabajadores de un distrito gobernado por Jorge Macri, donde el espacio intenta construir presencia propia más allá de la estructura partidaria tradicional. También participarán funcionarios económicos del gabinete bonaerense.

Para el viernes a las 17 está previsto un diálogo político con Leandro Santoro y Matías Lammens, referentes que mantienen vínculos con el sector de Juan Manuel Olmos. El programa difundido no incluye expositores de La Cámpora, mientras el peronismo porteño continúa atravesado por discusiones sobre conducción y alianzas. El gobernador también participará de una actividad con emprendedores en City Bell y recorrerá obras hídricas en Luján.

Jujuy: reuniones políticas y una interna que sigue abierta

La siguiente parada será Jujuy, administrada por el radical Carlos Sadir. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, confirmó que la visita del 30 de octubre está incorporada a la agenda del gobernador. Los equipos del MDF trabajan en encuentros con dirigentes peronistas y contactos con el ámbito universitario; también se evalúan actividades con sectores productivos y eventuales convenios académicos.

Una de las actividades definidas es la visita a Palpalá, donde Kicillof se reunirá con el intendente Rubén Eduardo Rivarola. La relación con el peronismo local tuvo un antecedente decisivo el 26 de agosto, cuando el mandatario recibió en La Plata a una delegación encabezada por el diputado provincial Rubén Armando Rivarola. En ese grupo participaron intendentes, legisladoras, concejales y dirigentes sindicales jujeños.

El viaje ocurre mientras el Partido Justicialista de Jujuy permanece intervenido por la Justicia Federal Electoral. A comienzos de octubre, el juez Esteban Hansen prorrogó la medida por otros 60 días, con el proceso de normalización condicionado por las impugnaciones y las internas suspendidas. La disputa enfrenta a sectores vinculados con Rivarola y con la senadora Carolina Moisés.

El MDF ya se había desplegado en el norte con actividades sindicales en Salta y respaldos políticos en Jujuy. En este último distrito, el referente Horacio Alfaro, del MDF-Sumar Jujuy, expresó su apoyo a una eventual candidatura presidencial de Kicillof y promueve la incorporación de dirigentes. Además, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, mantuvo el 10 de octubre reuniones con representantes gremiales jujeños y con el secretario de Trabajo provincial, Freddy Berdeja.

Por ahora, el cronograma no prevé una reunión con Sadir. La visita tendrá como principal interlocución a los sectores locales que vienen participando de la construcción del MDF, mientras el gobernador busca sostener una agenda de gestión y diálogo con actores de distintas provincias.

Las provincias que siguen en la hoja de ruta

Después de Jujuy aparecen Entre Ríos, Santa Fe y Chubut, con viajes previstos para el último tramo de 2026 pero sin fechas cerradas. En Entre Ríos gobierna Rogelio Frigerio, del PRO; en Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de la UCR; y en Chubut, Ignacio Torres, del PRO. Son territorios administrados por fuerzas distintas al peronismo.

Kicillof ya había visitado Santa Fe y Chubut, y en esta última provincia participó en mayo de 2024 de actividades institucionales y la firma de convenios con Torres. Uno de los dirigentes que impulsa el MDF en suelo chubutense es el intendente de Dolavon, Dante Bowen, que aspira a competir por la Gobernación. En Entre Ríos, el espacio también organizó reuniones con dirigentes y militantes para comenzar a consolidar su estructura.

La agenda federal incluye antecedentes en Córdoba, La Pampa, Tierra del Fuego, Misiones, Chaco, La Rioja, Formosa y Corrientes. En septiembre, Kicillof compartió una jornada institucional en Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua. Esas visitas combinan relaciones entre gobiernos y reuniones de organización política, aunque cada distrito tiene protagonistas y dinámicas partidarias propias.

El MDF suma estructuras mientras el PJ discute su rumbo

La recorrida personal del gobernador se apoya en el trabajo de ministros bonaerenses como Larroque, Correa, Carlos Bianco y Estela Díaz, que participan de encuentros fuera de Buenos Aires. El movimiento también sumó dirigentes, sedes y encuentros federales en otras provincias, con iniciativas que buscan sostener una presencia territorial más allá de las apariciones de Kicillof.

El 19 de septiembre, un plenario federal en Avellaneda reunió equipos de distintas jurisdicciones para discutir propuestas sectoriales. Luego se realizaron actividades en Córdoba, donde un encuentro de mujeres y diversidades convocó a más de 1.500 participantes, según la organización, y en Mendoza, donde el espacio abrió una sede en Guaymallén y recibió respaldos de dirigentes locales. También avanzan preparativos para una sede en San Juan.

El crecimiento territorial ocurre al mismo tiempo que el peronismo discute su conducción y la estrategia con la que enfrentará al oficialismo nacional en 2027. El esquema busca sumar sindicatos, empresarios, universidades e intendentes, además de las estructuras del PJ.

La próxima señal concreta de ese recorrido llegará el 30 de octubre, cuando el gobernador desembarque en Jujuy con reuniones preparadas por sus armadores y aliados locales. Luego quedarán pendientes las visitas a Entre Ríos, Santa Fe y Chubut, las tres provincias que completan por ahora su agenda federal de cierre de año.