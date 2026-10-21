De Leo reclamó abordar las adicciones, las apuestas y el deterioro vial bonaerense

El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica exhortó a la Legislatura a trabajar sobre tres problemas que, según sostuvo, atraviesan a los bonaerenses más allá de las diferencias políticas.
Legislativas21 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

Andrés De Leo, jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, reclamó durante una sesión en la Legislatura bonaerense que los legisladores aborden tres prioridades: las adicciones y el narcotráfico, las apuestas legales e ilegales y el deterioro de la infraestructura vial. El diputado sostuvo que se trata de problemas sobre los que la sociedad comparte una preocupación y que requieren respuestas del Estado.

deleo

Su intervención puso el foco en la responsabilidad legislativa frente a situaciones que afectan la calidad de vida de los bonaerenses. Con ese planteo, llamó a trabajar sobre una agenda que, a su entender, puede reunir acuerdos por encima de la grieta política.

En primer lugar, De Leo advirtió sobre lo que describió como un crecimiento importante de las adicciones y del consumo de drogas, y lo vinculó con el avance del narcotráfico. “En cualquier situación el Estado tiene que resolver”, afirmó al reclamar una intervención estatal frente a esa problemática.

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El segundo eje fue la adicción al juego. El legislador alertó sobre un crecimiento que calificó de “exponencial” y señaló que su preocupación comprende tanto las apuestas legales como las ilegales. También valoró que se hubiera realizado una reunión para comenzar a discutir el tema, aunque remarcó especialmente el avance de las apuestas clandestinas.

El cuestionamiento por las rutas, la VTV y los radares

De Leo dedicó otro tramo de su exposición al “estado calamitoso de nuestra infraestructura vial”. Su crítica alcanzó a las distintas jurisdicciones: mencionó a Nación, Provincia e intendentes al describir el deterioro de las rutas.

“Se discute a ver cuánto aumenta la VTV y cuántos radares se colocan”, cuestionó, al contrastar esos debates con las condiciones de la infraestructura.

Al cerrar, exhortó a sus pares a abordar los tres temas y sostuvo que trabajar para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses es una responsabilidad de los legisladores.

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