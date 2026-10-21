De Leo reclamó abordar las adicciones, las apuestas y el deterioro vial bonaerense

Andrés De Leo, jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, reclamó durante una sesión en la Legislatura bonaerense que los legisladores aborden tres prioridades: las adicciones y el narcotráfico, las apuestas legales e ilegales y el deterioro de la infraestructura vial. El diputado sostuvo que se trata de problemas sobre los que la sociedad comparte una preocupación y que requieren respuestas del Estado.

Su intervención puso el foco en la responsabilidad legislativa frente a situaciones que afectan la calidad de vida de los bonaerenses. Con ese planteo, llamó a trabajar sobre una agenda que, a su entender, puede reunir acuerdos por encima de la grieta política.

En primer lugar, De Leo advirtió sobre lo que describió como un crecimiento importante de las adicciones y del consumo de drogas, y lo vinculó con el avance del narcotráfico. “En cualquier situación el Estado tiene que resolver”, afirmó al reclamar una intervención estatal frente a esa problemática.

El segundo eje fue la adicción al juego. El legislador alertó sobre un crecimiento que calificó de “exponencial” y señaló que su preocupación comprende tanto las apuestas legales como las ilegales. También valoró que se hubiera realizado una reunión para comenzar a discutir el tema, aunque remarcó especialmente el avance de las apuestas clandestinas.

El cuestionamiento por las rutas, la VTV y los radares

De Leo dedicó otro tramo de su exposición al “estado calamitoso de nuestra infraestructura vial”. Su crítica alcanzó a las distintas jurisdicciones: mencionó a Nación, Provincia e intendentes al describir el deterioro de las rutas.

“Se discute a ver cuánto aumenta la VTV y cuántos radares se colocan”, cuestionó, al contrastar esos debates con las condiciones de la infraestructura.

Al cerrar, exhortó a sus pares a abordar los tres temas y sostuvo que trabajar para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses es una responsabilidad de los legisladores.