Bullrich se despega del diagnóstico de Milei: “Hay que entender al argentino que dice ‘a mí me cuesta’”

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que industria y comercio “están sufriendo”, reclamó acelerar medidas para que la mejora llegue al bolsillo y pidió cerrar un acuerdo político con gobernadores y sectores del peronismo para garantizar gobernabilidad.
Política21 de octubre de 2026Mariana PortillaMariana Portilla
Milei y Bullrich en la presentación del proyecto de reforma del Código Penal
La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que industria y comercio “están sufriendo”.

Patricia Bullrich volvió a poner el bolsillo y la actividad económica en el centro de la discusión dentro del oficialismo. La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza sostuvo que “la gente vota por la economía”, afirmó que el Gobierno necesita llegar “más holgado” a 2027 y reclamó acelerar medidas para encender sectores como la industria y el comercio, al mismo tiempo que pidió cerrar un acuerdo político con gobernadores y dirigentes de otros espacios.

Las definiciones tuvieron un condimento particular: se conocieron después de que Javier Milei cuestionara el planteo de que una parte de los argentinos no logra cubrir sus gastos hasta fin de mes. Durante la Argentina Oil & Gas Expo en Neuquén, el Presidente calificó esa afirmación como una “pelotudez del tamaño de una casa” y la atribuyó a una operación del kirchnerismo y los medios.

Bullrich eligió una mirada diferente sobre ese punto. Sin cuestionar el rumbo general ni el objetivo de equilibrio fiscal, sostuvo que el oficialismo debe atender a quienes expresan dificultades económicas y acelerar la llegada de los resultados a los hogares.

La gente vota por la economía”, afirmó y agregó que, aunque considera que existen variables que mejoraron desde el comienzo de la gestión, el Gobierno necesita “llegar más holgados” al tramo electoral.

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“Hay que entender al argentino que dice 'a mí me cuesta'”

La senadora sostuvo que la economía ocupa un lugar central dentro de la gestión de Milei y que, por esa misma razón, los ciudadanos esperan percibir sus resultados en su situación cotidiana. Bullrich pidió escuchar especialmente a quienes advierten que todavía tienen dificultades para afrontar sus gastos. En ese marco, sostuvo que cada persona conoce “dónde le aprieta el zapato” y que la expectativa es que esa situación mejore.

La dirigente no planteó abandonar el programa fiscal. Por el contrario, remarcó que cualquier modificación debe preservar el equilibrio de las cuentas públicas.

Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó antes de reclamar mayor velocidad para las inversiones y para los sectores productivos que todavía no muestran una recuperación sostenida.

Industria: caída interanual y menor actividad acumulada

Los últimos datos oficiales muestran diferencias importantes entre sectores. El Índice de Producción Industrial Manufacturero del INDEC registró en agosto una caída interanual del 3,2%. En los primeros ocho meses de 2026, la industria acumuló una contracción del 2,7% frente al mismo período del año anterior.

La comparación mensual mostró una mejora desestacionalizada del 1,9%, aunque la tendencia-ciclo descendió 0,6%. El escenario aparece también en el nivel general de actividad. El Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 2,9% en julio frente a junio y 1,4% en la comparación interanual. Industria, comercio y construcción se ubicaron entre los sectores que mostraron retrocesos.

El segundo trimestre, además, había terminado con una contracción desestacionalizada del PBI del 0,6% frente a los primeros tres meses de 2026.

El propio Gobierno reconoció esta semana que la economía avanza a menor velocidad de la esperada. El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que el crecimiento no tiene “la velocidad que nos gustaría”, aunque ratificó que no habrá cambios en la estrategia fiscal ni un “plan platita”.

Milei Bullrich
“Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó Bullrich antes de reclamar mayor velocidad para las inversiones.

“Son sectores que están sufriendo”

Bullrich puso justamente el foco sobre esa heterogeneidad. Al hablar de industria y comercio afirmó que “son sectores que están sufriendo” y destacó que ambos concentran una cantidad importante de puestos de trabajo. Su pedido fue acelerar la puesta en marcha de esos motores de la economía.

También advirtió sobre la expansión de la informalidad y vinculó ese fenómeno con la carga fiscal y las condiciones de competencia frente a productos provenientes de economías con estructuras impositivas y laborales diferentes.

Según explicó, existen medidas en evaluación para aliviar algunos de esos problemas, aunque evitó precisar cuáles son porque, aclaró, no forma parte del equipo económico.

Bullrich señaló que lleva esas propuestas directamente a Milei. Yo planteo las cosas y me escuchan”, sostuvo. También aclaró que el Presidente es quien finalmente debe tomar las decisiones económicas.

No es la primera vez que esa discusión llega a Olivos. El 9 de octubre, Bullrich mantuvo una reunión de más de dos horas con Milei después de una serie de diferencias públicas sobre distintos asuntos de la gestión. Tras el encuentro, aseguró que habían hablado “de todos” los temas que venía planteando.

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El segundo eje: un acuerdo político

La senadora reclamó acelerar un acuerdo político que incluya a gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio y también a sectores del peronismo que no integren una eventual lista del PJ. Según detalló, existen diez gobernadores provenientes de la experiencia de Juntos por el Cambio con los que considera posible avanzar en un entendimiento.

El objetivo, explicó, es reducir la incertidumbre política del último año de mandato y darle al Gobierno mayor respaldo para avanzar con su agenda legislativa. Hay que hacer un acuerdo lo más rápido posible”, afirmó.

Bullrich sostuvo que ese entendimiento contribuiría a la gobernabilidad y permitiría ampliar la mayoría política que sostiene al Ejecutivo. También dejó otra definición sobre el funcionamiento interno del oficialismo: “La unanimidad en un Gobierno te aísla”.

El planteo aparece en momentos en que La Libertad Avanza necesita acuerdos parlamentarios para varios de los proyectos que busca impulsar. En el Senado, por ejemplo, la reforma electoral permanece trabada por diferencias con aliados respecto de la eliminación de las PASO, mientras otras iniciativas avanzan con mayor lentitud de la prevista por el oficialismo.

Bullrich reconoció también las dificultades de construir esas mayorías. Recordó que la semana pasada el oficialismo consiguió sostener su posición en Diputados “con lo justo” y sostuvo que es necesario equilibrar mejor la representación parlamentaria.

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