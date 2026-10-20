El recorte de Milei al Remediar cruza a intendentes de distintos partidos: medicamentos, fondos y una advertencia común desde los municipios

Jefes comunales del peronismo y del radicalismo cuestionaron la reducción de la provisión nacional y alertaron por el impacto sobre los centros de salud.

La reducción de medicamentos esenciales dispuesta por el gobierno de Javier Milei a través del programa Remediar provocó cuestionamientos de intendentes bonaerenses de distintos espacios políticos. La medida, oficializada por el Ministerio de Salud de la Nación, que conduce Mario Lugones, modificó el vademécum utilizado para abastecer a los centros de atención primaria y redujo de 128 a seis los principios activos incluidos en el nuevo listado, concentrados en la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares.

Las declaraciones municipales incorporaron datos concretos sobre el abastecimiento. En Tigre, Julio Zamora aseguró que durante 2025 más de 50.000 vecinos recibieron medicamentos del programa, pero que en lo que va de 2026 el distrito recibió poco más de diez botiquines, frente a los 397 del año anterior. Desde Rauch, el radical Maximiliano Suescun advirtió que el impacto alcanzará a los gobiernos locales independientemente de su pertenencia partidaria. En Castelli, Francisco Echarren anticipó que el municipio deberá destinar recursos propios para cubrir parte de la asistencia que atribuye al retiro nacional.

Tigre: más de 50.000 beneficiarios y una fuerte caída en los botiquines

El intendente de Tigre cuestionó la modificación del programa y vinculó la decisión con lo que definió como un desfinanciamiento sostenido de la salud pública por parte del Gobierno nacional. Zamora puso el acento en la continuidad de los tratamientos y reclamó que la reorganización del sistema no provoque interrupciones en la entrega de medicamentos.

“Es imprescindible que no haya interrupción en la provisión de los remedios”, afirmó y presentó cifras sobre el funcionamiento del programa en su distrito. Según precisó, durante 2025 más de 50.000 vecinos de Tigre recibieron medicamentos mediante Remediar. Sin embargo, aseguró que este año el municipio recibió poco más de diez botiquines, frente a los 397 registrados durante el período anterior.

La comparación muestra una caída considerable en las entregas informadas por la administración municipal, aunque los datos corresponden a períodos de distinta duración: el año completo de 2025 y lo transcurrido de 2026.

El intendente también aclaró que su administración no rechaza la revisión de los procedimientos de distribución ni los controles sobre los recursos públicos. “El Municipio no se opone a mecanismos de control o auditoría. Desde ya que acompañamos toda iniciativa que tenga como objetivo optimizar la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, es imprescindible que estos procesos no tengan consecuencias en la salud de la población”, señaló.

El planteo de Tigre se concentra en la continuidad de los tratamientos de pacientes que concurren a los centros municipales y dependen de la provisión gratuita.

Ante la modificación del Plan Remediar, @ZamoraJulio puso énfasis en el sistemático desfinanciamiento del área de salud por parte del Gobierno Nacional y puntualizó en que “es imprescindible que no haya interrupción en la provisión de los remedios”. <Info> https://t.co/OkEd27sAjl https://t.co/5DGibkUDyx — Municipio de Tigre (@MunicipioTigre) October 19, 2026

“Esta decisión nos va a pegar”

Las críticas también llegaron desde un municipio gobernado por el radicalismo. El intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, cuestionó la reducción de medicamentos y advirtió que sus consecuencias no estarán limitadas a las administraciones peronistas.

“Esta decisión nos va a pegar, obvio que nos va a pegar”, afirmó durante una entrevista con Radio Eich. “Yo estoy de acuerdo en que se gestione bien, pero no le puedo decir a un señor que tiene diabetes que el mercado le va a dar la insulina que necesita. No le puedo decir eso, porque no sé, no va a pasar eso”, expresó.

El jefe comunal puso el foco en la responsabilidad que asumen las administraciones municipales cuando los vecinos no encuentran respuestas en otros niveles del Estado: “Lo que nos terminó pasando a todos los gobiernos locales, no a los radicales, ni a los peronistas ni a los de otros espacios, es que se nos generó una demanda más importante en todos los aspectos”.

También cuestionó las prioridades de la administración nacional, a la que consideró “distraída de las cosas que le pasan a la gente”.

Menos medicamentos garantizados es más incertidumbre para quienes necesitan tratamientos y para los equipos de salud que los acompañan. Lo veníamos advirtiendo hace meses y ayer Gobierno Nacional oficializó el cierre del RemediAR, reemplazando el listado de 128 medicamentos por 6. Detrás de cada medicamento hay una persona que lo necesita y un Estado que tiene la responsabilidad de garantizar su acceso. — Nicolás Kreplak (@nkreplak) October 16, 2026

Echarren: “Los municipios vamos a tener que cubrir lo que Milei no cubre”

En Castelli, el intendente peronista Francisco Echarren volvió a cuestionar la política nacional de medicamentos y anticipó consecuencias sobre las cuentas municipales: “Milei vació el Remediar y deja sin remedios gratis a chicos, abuelos y enfermos crónicos”.

También advirtió que la responsabilidad de sostener la provisión podría trasladarse hacia los gobiernos locales. “Los municipios vamos a tener que cubrir lo que Milei no cubre”, sostuvo. El intendente consideró que la reducción de la asistencia nacional afecta especialmente a los sectores que dependen del sistema público y tienen dificultades para afrontar los precios de los medicamentos.

En su mensaje, además, cuestionó las prioridades de la administración libertaria: “Ajusta en salud a los argentinos que más lo necesitan”. Las declaraciones tienen un antecedente en el propio distrito. En mayo, Echarren ya había denunciado una reducción de medicamentos distribuidos mediante Remediar y anunciado que Castelli realizaría compras con recursos municipales para sostener los tratamientos.

Milei vació el Remediar y deja sin remedios gratis a chicos, abuelos y enfermos crónicos. Los municipios vamos a tener que cubrir lo que Milei no cubre. Mientras pasea por Estados Unidos recibiendo premios ridículos, ajusta en salud a los argentinos que más lo necesitan. https://t.co/pfznu11tQk — Francisco Echarren (@EcharrenF) October 15, 2026

De 128 medicamentos a seis: qué dispuso Nación

La medida que motivó las nuevas repercusiones fue oficializada mediante la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, firmada por Mario Lugones el 14 de octubre y publicada en el Boletín Oficial al día siguiente. La normativa derogó la Resolución 3424/2021, que había aprobado un listado de medicamentos esenciales para el primer nivel de atención.

En su reemplazo, estableció una nómina de seis principios activos destinada específicamente a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. Los medicamentos incluidos son ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.

Se trata de fármacos utilizados para abordar factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión arterial y alteraciones del colesterol, además de prevenir determinadas complicaciones vasculares.

Entre los medicamentos que figuraban en el esquema anterior y no aparecen en la nueva lista se encuentran la metformina, empleada para la diabetes tipo 2; la levotiroxina, utilizada contra el hipotiroidismo; la amoxicilina, indicada para determinadas infecciones bacterianas; y el salbutamol, empleado en tratamientos respiratorios. También quedaron fuera de la nueva nómina de referencia otros productos vinculados con infecciones, alergias y distintas enfermedades crónicas.

El Ministerio de Salud fundamentó la modificación en la necesidad de concentrar sus intervenciones sobre las principales causas de mortalidad y discapacidad.

La resolución está vinculada con el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, aprobado mediante otra disposición ministerial. En los fundamentos oficiales se sostiene que las enfermedades cardiovasculares representan entre el 28% y el 32% de las muertes registradas en Argentina.

También se indica que entre el 34% y el 40% de los adultos presenta hipertensión arterial, una de las condiciones asociadas con accidentes cerebrovasculares, infartos y otras complicaciones. Sobre esa base, Nación decidió priorizar medicamentos destinados al control de factores de riesgo vascular.

La cartera sanitaria explicó que el nuevo listado tiene carácter orientativo y constituye una referencia para los procesos nacionales de adquisición, planificación logística y distribución. También señaló que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantienen sus responsabilidades en la provisión de medicamentos para otras enfermedades.

Los cuestionamientos de los intendentes se concentran precisamente en ese punto: la reducción del abastecimiento nacional de determinados tratamientos y la necesidad de financiar alternativas desde presupuestos municipales o provinciales.

Programa Remediar.

Un programa con 24 años de funcionamiento y millones de beneficiarios

Remediar fue creado en 2002, durante la crisis económica y social, con el objetivo de facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales. Su funcionamiento se apoyó en la distribución de botiquines a centros de atención primaria de todo el país.

Los pacientes podían acceder a los medicamentos mediante una consulta médica, la correspondiente prescripción y el retiro de los productos disponibles en el establecimiento sanitario. El programa llegó a abastecer a más de 8.000 efectores de salud.

Según antecedentes recopilados por GRUPOLAPROVINCIA.COM, la cobertura histórica alcanzó aproximadamente al 85% de las enfermedades más frecuentes atendidas en el primer nivel sanitario. La importancia del mecanismo también está vinculada con la cantidad de personas que dependen exclusivamente de establecimientos públicos.

Un relevamiento del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, identificó alrededor de 16,3 millones de personas sin cobertura de obra social ni medicina privada en Argentina.

Provincia ya había reforzado su propio programa de medicamentos

La disminución del abastecimiento nacional había motivado medidas del Gobierno bonaerense durante el primer semestre. La administración de Axel Kicillof anunció en abril un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses para sostener el suministro en los distritos. La iniciativa contempló compras y mecanismos de distribución orientados a garantizar tratamientos en centros de salud.

El ministro Nicolás Kreplak cuestionó las modificaciones nacionales y advirtió sobre el riesgo de que la reducción de los envíos afecte la continuidad de tratamientos. El funcionario calificó el nuevo esquema como “un brutal y asesino ajuste que impacta en la salud de la gente”.

La posición provincial también tuvo una expresión legislativa. En abril, legisladores de Fuerza Patria presentaron en el Senado bonaerense un proyecto de repudio a la reducción del programa.

La iniciativa sostuvo que Remediar constituye una política sanitaria federal y advirtió que los problemas de abastecimiento podían trasladar parte de la atención hacia hospitales y establecimientos de mayor complejidad.