Reelecciones 2027: el axelismo insiste, pero no consigue acuerdos para modificar la ley

Elecciones.

La pelea por las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses sumó este martes un giro político dentro del propio oficialismo. Mientras el sector de Axel Kicillof busca reactivar en el Senado el proyecto que elimina el límite de mandatos, Jorge Ferraresi, uno de los referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), reconoció que no existen consensos para modificar la legislación y anticipó que probablemente las reglas actuales continúen vigentes de cara a 2027.

La definición llega después de semanas de negociaciones entre el axelismo, La Cámpora y el Frente Renovador, sin avances concretos en la Legislatura. El problema alcanza a 80 de los 135 intendentes bonaerenses, que no podrían competir por otro mandato consecutivo si no cambia la ley, y amenaza con convertirse en otro frente de disputa en el armado electoral del peronismo.

Ferraresi enfría la reforma y el MDF mantiene el reclamo

Durante una visita a Mar del Plata, donde mantuvo encuentros con dirigentes políticos y representantes de sectores productivos, Ferraresi se refirió a la reforma electoral bonaerense y sostuvo que la falta de acuerdos legislativos impedirá avanzar tanto con las reelecciones como con otros cambios en el sistema de votación.

El exintendente de Avellaneda consideró que probablemente ninguno de los temas de la reforma electoral y política se resuelva, por lo que seguirían vigentes las restricciones a los mandatos y el esquema electoral actual. También defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como mecanismo para ordenar las candidaturas dentro de los distintos espacios.

Su planteo contrasta con la intención que el axelismo había manifestado días atrás de acelerar el tratamiento del proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, cercana al ministro Andrés Larroque. La iniciativa propone eliminar los límites a las reelecciones consecutivas de intendentes, diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

El expediente E-136/25-26, ingresado en mayo de 2025, permanece en la comisión de Legislación General del Senado, presidida por Germán Lago, sin obtener despacho. El sector del gobernador pretendía recuperar la iniciativa después de los acuerdos alcanzados con el kirchnerismo para avanzar con dos proyectos sanitarios, pero el nuevo impulso tampoco consiguió traducirse en una convocatoria.

Comisión de Legislación General del Senado.

Ferraresi introdujo, además, otra posibilidad para los jefes comunales que no puedan continuar: ocupar bancas legislativas provinciales o nacionales. Presentó esa alternativa como “una gran oportunidad” para trasladar la experiencia de gestión municipal a los ámbitos parlamentarios, en un escenario de renovación de dirigentes y candidaturas.

El massismo, La Cámpora y la oposición complican los números

El principal obstáculo para Kicillof continúa dentro de Fuerza Patria. El Frente Renovador, que impulsó junto al gobierno de María Eugenia Vidal la ley de 2016 que limitó los mandatos, mantiene su rechazo a eliminar las restricciones.

Sergio Massa ratificó esa postura ante la Liga de Intendentes Peronistas, aunque dejó abierta una diferencia entre votar en contra y no obstaculizar una mayoría construida por otros sectores. El diputado provincial Rubén Eslaiman, uno de los impulsores originales de la normativa, también anticipó que el massismo no acompañará su derogación.

Esa posición provocó una intervención de La Libertad Avanza. Su principal referente bonaerense, Sebastián Pareja, desafió públicamente al Frente Renovador a sostener su rechazo cuando el proyecto llegue al recinto. Los libertarios también se oponen a las reelecciones indefinidas y defienden la alternancia en los gobiernos locales.

Desde el PRO y sectores de la UCR tampoco aparecen respaldos suficientes para garantizar la aprobación. El senador Pablo Petrecca, jefe del bloque amarillo, cuestionó que la discusión se concentre en las necesidades electorales de los dirigentes y reclamó una reforma política más amplia, que incluya la Boleta Única Papel y el calendario electoral.

La posición de La Cámpora agrega otra dificultad. Aunque sectores del kirchnerismo podrían acompañar una modificación del régimen de mandatos, reclaman una negociación más amplia que contemple las PASO, el eventual desdoblamiento electoral, la Boleta Única Papel y la cobertura de vacantes en la Suprema Corte bonaerense.

Boleta Única de Papel.

Para el gobernador, avanzar únicamente con las reelecciones permitiría atender una demanda central de los intendentes de su espacio. Sin embargo, sin acuerdo interno y con buena parte de la oposición en contra, el proyecto no reúne los apoyos necesarios para asegurar su aprobación en ambas cámaras.

La Suprema Corte y el Congreso del PJ entran en la negociación

La discusión legislativa comenzó a cruzarse con otro asunto pendiente: la integración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que funciona con tres de sus siete integrantes.

Entre dirigentes oficialistas y opositores circulan conversaciones para cubrir las vacantes y, eventualmente, abrir una vía judicial que permita revisar la constitucionalidad de los límites a las reelecciones. La posibilidad aparece vinculada a un acuerdo más amplio sobre los cargos del máximo tribunal, aunque no existe una negociación cerrada ni una resolución judicial que habilite nuevas candidaturas.

El axelismo, por ahora, procura separar las dos discusiones y postergar los nombramientos judiciales. Otros sectores consideran que la distribución de las vacantes constituye una pieza central para construir acuerdos legislativos.

La alternativa de acudir a la Justicia tampoco genera unanimidad entre los intendentes. En declaraciones recogidas por GRUPOLAPROVINCIA.COM, el jefe comunal de Pilar, Federico Achával, defendió la posibilidad de nuevas reelecciones, pero descartó impulsar una presentación judicial para resolver su situación personal.

El dirigente que integra la Liga de Intendentes reconoció que la legislación actual le impide competir nuevamente en 2027 y sostuvo que la discusión debe resolverse en el ámbito político. Su planteo coincide con la posición predominante del MDF de buscar una modificación legislativa antes que depender de decisiones judiciales individuales.

Otro escenario de conflicto es el Congreso del Partido Justicialista bonaerense, previsto en principio para noviembre. Allí deberán completarse definiciones sobre la conducción partidaria, después del acuerdo que ubicó a Kicillof al frente del PJ provincial y reservó para Máximo Kirchner la presidencia del Congreso partidario.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner.

El encuentro también tendrá que resolver cuestiones vinculadas con la organización electoral. Referentes del MDF advirtieron que, si las reelecciones siguen sin solución, podrían trasladar el reclamo a ese ámbito, aunque desde otros sectores relativizaron esa posibilidad.

Ochenta intendentes y un recambio que altera el mapa electoral

La legislación vigente establece que los intendentes pueden cumplir dos períodos consecutivos de cuatro años, pero deben dejar transcurrir al menos un mandato antes de volver a presentarse para el mismo cargo.

El límite fue establecido mediante la Ley 14.836, sancionada en 2016, y posteriormente modificado por la Ley 15.315, aprobada en diciembre de 2021. Esa última reforma fijó el período iniciado en 2019 como primero computable para numerosos jefes comunales, por lo que quienes renovaron sus cargos en 2023 quedaron impedidos de competir nuevamente en 2027.

Según los relevamientos publicados sobre la situación municipal, 80 intendentes están alcanzados por la restricción, mientras otros 44 se encuentran habilitados y 11 presentan situaciones particulares sujetas a interpretaciones jurídicas.

Entre los afectados figuran 51 intendentes peronistas, 16 radicales, siete del PRO, cinco vecinalistas y uno de La Libertad Avanza. La Quinta Sección Electoral concentra 20 municipios alcanzados por la limitación; le siguen la Primera Sección, con 17, y la Tercera, con 12.

Dentro del peronismo, dirigentes como Fernando Espinoza, Gustavo Menéndez, Mariel Fernández, Mayra Mendoza y Leonardo Nardini enfrentan restricciones para continuar mediante una nueva elección consecutiva. Esa situación obliga a distintas estructuras municipales a evaluar sucesores o alternativas de participación política.

La discusión también se vincula con la sucesión de Kicillof en la Gobernación. La Liga de Intendentes Peronistas planteó que un dirigente surgido de los municipios lidere la próxima fórmula provincial, una demanda que busca garantizar representación territorial en el armado de 2027.

Con el proyecto de Durán sin despacho, las diferencias entre los socios de Fuerza Patria y el rechazo de sectores opositores, la posibilidad de modificar la ley sigue abierta, pero sin una mayoría legislativa asegurada. Las declaraciones de Ferraresi muestran que incluso dentro del MDF comenzó a instalarse la alternativa de organizar las candidaturas bajo las reglas actuales, mientras los intendentes mantienen la presión por una definición antes del año electoral.