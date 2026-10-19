La Liga de Intendentes suma a la industria a su agenda: reunión con la UIA, crisis productiva y nuevos movimientos en el peronismo bonaerense

Ocho jefes comunales mantuvieron un encuentro con Martín Rappallini y Alejandro Gentile en Ezeiza para abordar empleo, infraestructura y competitividad.

La Liga de Intendentes Peronistas se reunió con las principales autoridades de la industria nacional y bonaerense para analizar la situación productiva, el empleo formal y las necesidades de infraestructura de los municipios. El encuentro con los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, y de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Alejandro Gentile, se realizó este lunes en Ezeiza, en medio de indicadores que muestran dificultades en la actividad manufacturera.

La jornada se desarrolló en el Parque Industrial de Carlos Spegazzini y sumó un nuevo interlocutor a la agenda de la Liga, que durante los últimos días también participó de la Marcha Federal Universitaria, organizó una conmemoración propia del 17 de octubre en Moreno y mantuvo sus contactos con diferentes sectores del peronismo.

El intendente anfitrión, Gastón Granados, recibió a Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Juan Pablo García (Dolores), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Marisa Fassi (Cañuelas) y Mariel Fernández (Moreno).

Una mesa con la UIA y la UIPBA: empleo, infraestructura y competitividad

Mariel Fernández precisó que la reunión permitió abordar “la situación del sector productivo de la provincia y de todo el país”. Según explicó, los intendentes analizaron “los principales desafíos, necesidades y oportunidades que atraviesan los entramados productivos locales y provinciales”, con especial atención a tres cuestiones: la defensa del empleo formal, el desarrollo de infraestructura en los parques industriales y la articulación público-privada.

Los municipios bonaerenses concentran parques industriales, establecimientos fabriles y cadenas de proveedores que dependen tanto de las condiciones generales de la economía como de servicios e infraestructura local.

En ese contexto, el intercambio incluyó las demandas de pequeñas, medianas y grandes empresas y las posibilidades de coordinación entre gobiernos municipales y organizaciones empresariales.

Fernández también expresó cuál es el objetivo que la Liga plantea para esa relación: “Tenemos el compromiso de construir una agenda común orientada a la producción, el empleo y la competitividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas radicadas a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires”.

Junto a integrantes de la Liga de Intendentes e Intendentas tuvimos una jornada de trabajo con el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, y el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Gentile, en el Parque Industrial de Carlos Spegazzini, donde abordamos la situación del sector productivo de la provincia y de todo el país. Con el intendente anfitrión, Gastón Granados, las y los compañeros Federico Achával, Federico Otermín, Federico Susbielles, Juan Pablo García, Nicolás Mantegazza y Marisa Fassi analizamos los principales desafíos, necesidades y oportunidades que atraviesan los entramados productivos locales y provinciales, haciendo foco en la defensa del empleo formal, el desarrollo de infraestructura en los parques industriales y la articulación público-privada. También recorrimos la planta de la empresa Fast Chemical, radicada en el complejo de Spegazzini, donde observamos los procesos de producción, dialogamos con los directivos y trabajadores de la firma, y remarcamos el valor estratégico de las industrias radicadas en suelo bonaerense para el crecimiento económico regional. Desde la Liga de Intendentes tenemos el compromiso de construir una agenda común orientada a la producción, el empleo y la competitividad de las pequeñas, medianas y grandes empresas radicadas a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 19, 2026

La industria utilizó apenas el 58,5% de su capacidad instalada

El acercamiento se produjo después de la difusión de nuevos indicadores oficiales sobre el desempeño industrial. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera fue del 58,5% en agosto de 2026, por debajo del 59,6% registrado durante el mismo mes del año anterior.

El indicador, publicado el 15 de octubre, refleja qué proporción de la capacidad de producción disponible utilizan efectivamente los establecimientos industriales.

La comparación interanual muestra una reducción de 1,1 puntos porcentuales, aunque frente a julio de 2026, cuando la utilización había sido del 58,2%, se registró una mejora de 0,3 puntos.

Las diferencias entre sectores también resultan significativas. En la industria metalmecánica, excluida la automotriz, el uso de capacidad instalada descendió del 44,6% al 35,9% entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2026. La industria automotriz, por su parte, pasó del 53,3% al 46,2% en ese período.

En total, nueve de los doce bloques industriales relevados registraron retrocesos interanuales en el aprovechamiento de sus instalaciones.

La reunión se desarrolló en un escenario en el que las entidades empresariales vienen exponiendo demandas que involucran tanto al Gobierno nacional como a la administración bonaerense. Además de las dificultades de actividad, crédito y competitividad, representantes industriales expresaron recientemente cuestionamientos por la carga tributaria provincial.

Desde la UIPBA plantearon la necesidad de revisar las condiciones impositivas que afectan al sector, en un contexto de menores niveles de producción y problemas de costos.

La agenda tributaria forma parte de los asuntos que la entidad viene tratando con sus cámaras territoriales. El 28 de septiembre, durante un encuentro de presidentes de cámaras realizado en el ámbito de la UIPBA, representantes de la industria analizaron junto a Rappallini y Gentile la actividad económica, las importaciones, el empleo, el financiamiento y las condiciones tributarias. Esos planteos constituyen otro componente de la discusión productiva que involucra a los gobiernos municipales y provinciales.

Después de la mesa de trabajo, los intendentes y los representantes empresariales visitaron las instalaciones de Fast Chemical, empresa radicada en el Parque Industrial de Carlos Spegazzini.

Después de la mesa de trabajo, los intendentes y los representantes empresariales visitaron las instalaciones de Fast Chemical, empresa radicada en el Parque Industrial de Carlos Spegazzini.

La recorrida incluyó una presentación de los procesos productivos y conversaciones con directivos y trabajadores de la firma. Fernández remarcó “el valor estratégico de las industrias radicadas en suelo bonaerense para el crecimiento económico regional”.

La Liga amplía su agenda

El encuentro industrial tuvo lugar cuatro días después de otra aparición conjunta de los intendentes. El jueves 15 de octubre, integrantes de la Liga participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada frente al Congreso de la Nación para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los jefes comunales acompañaron a estudiantes, docentes y representantes de la comunidad educativa en una jornada atravesada por los reclamos presupuestarios y salariales del sistema universitario.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, antes de incorporarse a la movilización, los intendentes mantuvieron una reunión en el espacio Reconquista, conducido por Fernández y ubicado a pocas cuadras del Congreso. Allí terminaron de organizar la actividad que realizarían el sábado 17 de octubre en el PJ de Moreno por el Día de la Lealtad.

El encuentro se desarrolló durante una jornada en la que coexistieron diferentes convocatorias del peronismo. Axel Kicillof participó de una actividad en La Matanza, mientras sectores del kirchnerismo se movilizaron hacia San José 1111, donde permanece con prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner.

La Liga de Intendentes Peronistas se reunió con las principales autoridades de la industria nacional y bonaerense.

La agenda productiva que ya había llegado a Bahía Blanca

El encuentro con las autoridades de la UIA y la UIPBA tuvo un antecedente reciente en las recorridas de la Liga por el interior bonaerense.

A comienzos de octubre, integrantes del espacio visitaron Bahía Blanca y desarrollaron una agenda que incluyó actividades vinculadas con el puerto, la producción, las inversiones y las necesidades de infraestructura regional. También incorporaron a la discusión el régimen de Zona Fría y los reclamos de autonomía municipal.

Las actividades forman parte de una secuencia de reuniones en diferentes secciones electorales, en las que el espacio incorpora asuntos vinculados con la gestión municipal y mantiene contactos con dirigentes políticos y representantes de sectores productivos.