La Liga suma kilómetros y reclamos: Zona Fría, producción y autonomía en el desembarco al sur bonaerense

En Bahía Blanca, la agenda incorporó con fuerza la discusión por la Zona Fría, la autonomía municipal, la transferencia de recursos y cuestiones de infraestructura como rutas, ferrocarriles y acceso al agua.

La Liga de Intendentes Peronistas volvió a trasladar su agenda fuera del Conurbano y esta vez llegó hasta Bahía Blanca. Federico Achával, de Pilar; Nicolás Mantegazza, de San Vicente; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; y Gastón Granados, de Ezeiza, fueron recibidos por el jefe comunal bahiense Federico Susbielles, también integrante del espacio, para una jornada atravesada por la producción, el empleo, la infraestructura y los reclamos que los municipios vienen incorporando a sus reuniones.

La recorrida incluyó el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, la Bolsa de Cereales y Productos y el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera. En cada una de esas paradas, los intendentes mantuvieron encuentros vinculados con la actividad portuaria, el sector agropecuario, el cooperativismo y las inversiones previstas para la región.

La visita al sur bonaerense se agrega a una secuencia de actividades que, durante septiembre, llevó al grupo desde el Congreso nacional hasta la Semana Angus de Cañuelas. En esas escalas aparecieron el endeudamiento de las familias, la situación de las pymes, el agro, el empleo y el desarrollo productivo. Ahora, en Bahía Blanca, la agenda incorporó con fuerza la discusión por la Zona Fría, la autonomía municipal, la transferencia de recursos y cuestiones de infraestructura como rutas, ferrocarriles y acceso al agua.

Bahía Blanca: puerto, inversiones y reclamos locales

Susbielles abrió la jornada con un planteo centrado en las oportunidades productivas que tiene por delante Bahía Blanca y en las condiciones de infraestructura que, según reclamó, deberían acompañar ese proceso.

El intendente habló de las inversiones previstas para la ciudad y mencionó especialmente la necesidad de mejoras viales y ferroviarias. Su planteo fue que esas obras formen parte de políticas nacionales y provinciales que acompañen el crecimiento de la región.

“Venimos aportando mucho al desarrollo de la Provincia, de la Nación”, sostuvo Susbielles durante el encuentro. En ese marco, planteó que la ciudad está próxima a recibir inversiones relevantes y reclamó políticas de Estado para acompañarlas.

La actividad en el puerto ocupó un lugar central. Los jefes comunales analizaron su peso en la actividad productiva y exportadora, mientras que la visita a la Bolsa de Cereales permitió sumar la situación del sector agropecuario. La última parada fue el espacio de la Cooperativa Obrera, donde la conversación estuvo vinculada al movimiento cooperativo local.

Para Otermín, la recorrida permitió discutir problemas que atraviesan a distritos con características diferentes. El intendente de Lomas de Zamora señaló que entre los municipios detectaron “una serie de problemáticas comunes en la provincia” y destacó el carácter estratégico de Bahía Blanca dentro de la estructura productiva bonaerense y nacional.

“Venimos aportando mucho al desarrollo de la Provincia, de la Nación”, sostuvo Susbielles durante el encuentro.

Zona Fría, el reclamo que atravesó la visita

El otro gran capítulo de la jornada fue la modificación del régimen de Zona Fría. La Liga respaldó la posición de Susbielles, quien ya anunció que el municipio de Bahía Blanca prepara una presentación ante la Justicia Federal contra los cambios aprobados por el Congreso.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la reforma eliminó el beneficio territorial automático para 94 municipios bonaerenses incorporados al régimen ampliado en 2021, alcanzando a alrededor de 1,24 millones de hogares.

En Bahía Blanca, Susbielles anunció que avanzará por la vía judicial y sintetizó su postura con el argumento “A misma temperatura, mismo régimen”. Según explicó el municipio, la presentación incluirá planteos constitucionales vinculados con igualdad, razonabilidad y no regresividad de derechos, cuya procedencia deberá ser determinada por la Justicia.

Achával llevó ese reclamo al discurso de la Liga. El jefe comunal de Pilar explicó que uno de los motivos del viaje era acompañar a Bahía Blanca y a los demás municipios alcanzados por la modificación. “Queremos tener en la discusión provincial y nacional la realidad económica de las familias”, afirmó.

Pero la escala bahiense encuentra a la Liga con una agenda más extensa que la que exhibía al momento de su conformación. A mediados de septiembre, parte del grupo había llegado al Congreso nacional para participar de la discusión por el endeudamiento y la morosidad de los hogares. Achával, Otermín y Mariel Fernández se reunieron con Germán Martínez, Teresa García y Guillermo Michel durante el comienzo del tratamiento de iniciativas vinculadas con refinanciación y alivio financiero.

En aquel encuentro, los intendentes llevaron datos recogidos en sus municipios sobre familias que utilizan crédito para afrontar alimentos, servicios y otros gastos corrientes. Achával sostuvo entonces que “cada vez son más los vecinos que se endeudan para afrontar gastos cotidianos”.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, esa visita también puso sobre la mesa el impacto que la morosidad tiene sobre los gobiernos locales, que reciben pedidos de asistencia alimentaria, medicamentos, ayuda habitacional y acompañamiento para pagar servicios.

Pocos días después, la agenda cambió de escenario. La Liga llegó a Cañuelas durante la Semana Angus de la Primavera, donde sus integrantes mantuvieron contactos con productores y conversaron sobre mercado interno, exportaciones y condiciones para la actividad agropecuaria. Allí coincidieron también con el senador Eduardo “Wado” de Pedro, el ministro bonaerense de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

Autonomía y recursos, otro punto de la agenda

La visita a Bahía también incorporó una discusión que excede los reclamos sectoriales: el alcance de las facultades municipales. Mantegazza sostuvo que los jefes comunales buscan disponer de mayores herramientas para responder desde los distritos. Para el intendente de San Vicente, los gobiernos locales deben tener un papel central en las próximas etapas, acompañado por “transferencia de recursos y mayor autonomía”.

Achával sumó a ese debate la seguridad. Según explicó, los municipios ya intervienen mediante guardias urbanas, centros de monitoreo y recursos tecnológicos, aunque buena parte de las competencias formales permanecen en la órbita provincial. En ese contexto volvió a mencionar la discusión por las policías municipales.

También incorporó a la lista cuestiones como empleo, poder adquisitivo, educación, agua y energía. Según planteó, son problemas que llegan cotidianamente a las intendencias y que el espacio pretende trasladar a sus conversaciones con dirigentes provinciales y nacionales.

Granados, por su parte, explicó que esas recorridas se vienen realizando en distintos puntos de la provincia para conocer las situaciones particulares de cada municipio y discutir respuestas comunes. En Bahía aseguró que los intendentes comparten un escenario en el que deben “tratar de buscar respuestas para los vecinos”.

La Liga de Intendentes recibió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Una Liga de doce intendentes y la discusión por 2027

El espacio reúne actualmente a doce jefes comunales: Federico Susbielles, Federico Achával, Federico Otermín, Nicolás Mantegazza, Gastón Granados, Mariel Fernández, Gustavo Menéndez, Marisa Fassi, Hernán Arranz, Juan de Jesús, Juan Pablo García y Esteban “Tito” Sanzio. La nómina combina municipios del Conurbano, la costa y distintos puntos del interior bonaerense.

Desde su conformación, la Liga mantuvo reuniones con Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, José Mayans y Ricardo Quintela, entre otros dirigentes. Los encuentros incluyeron discusiones sobre la situación económica, el funcionamiento de los municipios, la unidad del peronismo y el escenario electoral de 2027.

En Bahía Blanca, esa discusión volvió a aparecer. Achával afirmó que la intención del grupo es funcionar como un canal entre los distintos sectores internos. “Queremos ser los vasos comunicantes dentro del peronismo”, señaló.

Al mismo tiempo, explicitó una de las propuestas que el sector viene planteando para la sucesión provincial: “Lo que nosotros buscamos es que un intendente sea gobernador o gobernadora”. La Liga no anunció hasta el momento una candidatura común.

Susbielles también se refirió a esa posibilidad y sostuvo que considera importante que el próximo mandatario bonaerense tenga experiencia municipal. Granados coincidió en que el espacio seguirá trabajando con la idea de que alguno de sus integrantes pueda disputar la Gobernación.