Puertas cerradas, ruido por el temario y una poda de proyectos en el Senado bonaerense

Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado bonaerense.

La Comisión de Presupuesto e Impuestos del Senado bonaerense volvió a reunirse este miércoles 30 de septiembre, pero el movimiento legislativo terminó compartiendo protagonismo con una controversia que excedió los proyectos incluidos en el temario.

El cuerpo que preside la senadora de Fuerza Patria Valeria Arata trabajó en el Auditorio “Nunca Más” del anexo de la Cámara alta con restricciones para el ingreso de asesores y otros participantes habituales, mientras circulaban cuestionamientos por la confección del orden del día.

La reunión contó presencialmente con representantes de Fuerza Patria, PRO, La Libertad Avanza y Unión y Libertad, mientras otros integrantes participaron de manera virtual. En términos legislativos, el saldo fue concreto: avanzó por unanimidad un proyecto relacionado con la lactancia materna, fueron archivadas tres iniciativas sobre emergencias agropecuarias y ambientales y corrieron la misma suerte alrededor de 70 comunicaciones enviadas previamente por el Poder Ejecutivo provincial.

Puertas cerradas y un temario que encendió críticas

La controversia comenzó antes de que los senadores entraran de lleno en los proyectos. La reunión se realizó con acceso restringido para asesores legislativos y otros asistentes habituales, una decisión que generó cuestionamientos porque Presupuesto e Impuestos es una de las comisiones de mayor peso institucional de la Cámara alta: por allí pasan iniciativas vinculadas con gastos, inversiones, recursos públicos, tributos y política económico-financiera provincial.

La cobertura periodística de la jornada vinculó esa restricción con una disputa de Arata con medios de Junín. El episodio tiene como antecedente publicaciones locales que habían cuestionado meses atrás al consejero escolar Lucio Monserrat Miranda por su presencia en actividades políticas de la legisladora del Frente Renovador, donde fue señalado por realizar tareas fotográficas.

La imagen de Monserrat Miranda que compartió la prensa de Junín y motivó a Arata a cerrar la comisión.

El planteo había tomado fuerza a comienzos de julio, cuando la Escuela de Arte “Xul Solar” de Junín suspendió clases durante dos jornadas por problemas de calefacción en medio de una ola polar. Monserrat, que integra el Consejo Escolar de Junín, había quedado entonces en el centro de críticas locales que contrastaban esa situación educativa con su participación en actividades de Arata.

A ese frente se sumó otro foco de tensión: el orden del día. El documento tenía 12 páginas y desplegaba de manera individual más de 70 comunicaciones relacionadas con movimientos y adecuaciones presupuestarias, pese a que buena parte correspondía a trámites de toma de conocimiento.

La presentación generó inquietud en sectores de la oposición, donde inicialmente se interpretó que podía haber modificaciones de mayor alcance sobre el Presupuesto 2026. Las tomas de conocimiento, sin embargo, constituyen comunicaciones administrativas que no equivalen por sí mismas a una nueva modificación presupuestaria sometida a votación. Desde bloques opositores cuestionaron la forma en que fue confeccionado el temario y el nivel de confusión que produjo entre legisladores y asesores.

Lactancia materna, el único proyecto que avanzó

En medio de la discusión por las formas, el principal avance legislativo fue por unanimidad. Presupuesto dio el visto bueno al proyecto impulsado originalmente por la exdiputada Mariana Larroque para declarar de interés provincial la lactancia materna y la provisión gratuita de leche humana. La iniciativa ya había llegado al Senado desde la Cámara de Diputados y había conseguido en junio el aval de la Comisión de Salud Pública.

La propuesta contempla, entre sus herramientas, una Red de Provisión de Leche Humana Pasteurizada articulada entre bancos de leche y centros de recolección, destinada a garantizar el acceso a lactantes que necesiten ese alimento por circunstancias específicas. El tratamiento favorable en Presupuesto representa un nuevo paso dentro del recorrido parlamentario de una iniciativa que lleva varios años de debate y fue reproducida en 2024.

Fue, además, el único proyecto de ley incluido en esa parte del temario que salió de la reunión con un dictamen favorable. Las otras tres iniciativas terminaron archivadas.

Lactancia materna, el único proyecto que avanzó en la comisión.

Tres emergencias de 2025 quedaron fuera de carrera

El primer proyecto archivado había sido presentado por el entonces senador Luis Cellillo y pretendía declarar la emergencia agropecuaria a partir del 5 de marzo de 2025. El expediente venía perdiendo actualidad por el paso del tiempo y ya había recibido en julio de este año una recomendación unánime de archivo en la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca. Presupuesto completó ahora ese recorrido.

El segundo correspondía a la exsenadora Yamila Alonso y estaba directamente ligado a las fuertes lluvias registradas entre el 16 y el 18 de mayo de 2025. La iniciativa buscaba declarar durante 180 días el desastre y la emergencia ambiental, económica, social y productiva en los municipios alcanzados por aquel fenómeno climático.

También quedó archivada una propuesta del senador de Unión y Libertad Sergio Vargas. El texto planteaba una emergencia agropecuaria por 180 días para distritos del centro y oeste bonaerense, con vigencia desde el 5 de noviembre de 2025. En los tres casos, el Senado justificó el archivo en el tiempo transcurrido y la pérdida de vigencia o actualidad parlamentaria de medidas diseñadas para períodos concretos.

El cierre de esos expedientes se produce mientras la discusión agropecuaria continúa por otras vías dentro de la Cámara alta. Apenas unas semanas antes, la Comisión de Asuntos Agrarios había avanzado con una propuesta para modificar el régimen provincial de emergencia y desastre agropecuario, con cambios destinados a actualizar las condiciones de acceso a las herramientas de asistencia para productores afectados por fenómenos climáticos.

La depuración no terminó en esos tres proyectos. Presupuesto resolvió además archivar alrededor de 70 comunicaciones oficiales remitidas por el Poder Ejecutivo bonaerense que habían quedado acumuladas en el circuito parlamentario.

Fueron justamente esos trámites los que ocuparon buena parte de las 12 páginas del orden del día y alimentaron la confusión previa a una reunión que terminó siendo mucho más acotada en decisiones legislativas de fondo.