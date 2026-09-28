JP Morgan revisó a la baja sus perspectivas para la economía argentina y redujo de 2,7% a 1,5% su proyección de crecimiento para 2026, luego de que los datos oficiales de julio mostraran una caída de la actividad mayor a la que esperaba la entidad. El nuevo escenario también contempla una contracción durante el tercer trimestre, que, de confirmarse, implicaría dos períodos consecutivos de retroceso de la economía.

La modificación se produjo después de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registrara en julio una baja desestacionalizada del 2,9% frente a junio y una caída interanual del 1,4%. El resultado estuvo considerablemente por debajo de la estimación previa de JP Morgan, que esperaba un retroceso mensual cercano al 1%.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la actividad económica cayó 2,9% en julio y aumentó el riesgo de una recesión técnica. El dato se conoció después de que el Producto Interno Bruto ya hubiera retrocedido 0,6% durante el segundo trimestre frente a los primeros tres meses del año.

Una contracción proyectada para el tercer trimestre

A partir del nuevo dato, JP Morgan estimó una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre de 2026. Si el período julio-septiembre finalmente concluye con una variación negativa frente al trimestre anterior, se sumaría a la caída registrada entre abril y junio, completando dos trimestres consecutivos de retroceso desestacionalizado, criterio habitualmente utilizado para definir una recesión técnica.

El ajuste del banco fue significativo: la previsión de crecimiento para todo 2026 pasó del 2,7% al 1,5%. La revisión se produjo en cuestión de días y respondió principalmente al desempeño de julio, que superó ampliamente en magnitud el descenso que la entidad había proyectado.

El informe también advirtió sobre riesgos para los próximos meses. Los indicadores disponibles para agosto apuntan a dificultades en sectores como la industria y la construcción, mientras el consumo continúa condicionado por la evolución de los precios y por una desaceleración del crédito vinculada al aumento de la morosidad.

En julio, además, el empleo urbano se mantuvo prácticamente sin cambios después de cinco meses de caídas y quedó 1,1% por debajo del nivel registrado un año antes, un factor que para el banco limita las posibilidades de una recuperación más rápida del gasto de los hogares.

Qué proyecta JP Morgan para 2027

Pese al recorte aplicado para este año, JP Morgan mantuvo su previsión de crecimiento del 2,5% para 2027. La estimación se apoya principalmente en una expansión esperada del 11% en las exportaciones, mientras que para el consumo privado proyecta un avance de apenas 0,4%.

La entidad considera que la recuperación continuaría mostrando diferencias importantes entre sectores. Las actividades vinculadas con la minería, el agro y las exportaciones tendrían un desempeño más dinámico, mientras que las ramas orientadas al mercado interno seguirían condicionadas por la evolución de la demanda.

Los próximos registros de actividad de agosto y septiembre serán determinantes para conocer si la caída observada en julio logró revertirse durante el resto del trimestre o si la economía terminó acumulando un segundo período consecutivo de contracción.