Milei Javier, presidente de la Nación.

Cinco afirmaciones recurrentes en el discurso político de Javier Milei fueron sometidas a una misma pregunta: cuánto acuerda la sociedad con ellas. El resultado del último módulo difundido por Zuban Córdoba y Asociados dejó un patrón particularmente homogéneo: en ninguno de los cinco casos el nivel de acuerdo llegó al 31% y, en todos, el desacuerdo superó el 64%.

El estudio fue realizado entre el 16 y el 19 de septiembre de 2026 sobre 2.000 personas mayores de 16 años de todo el país. La recolección fue 100% online mediante cuestionario estructurado, con ponderación por género, un nivel de confianza del 95% y un error muestral informado de ±2,19 puntos porcentuales.

“El mejor gobierno de la historia”, la frase con mayor desacuerdo

La afirmación “Somos el mejor gobierno de la historia” obtuvo el nivel de desacuerdo más alto del grupo: 66,2%, frente a 26,1% que manifestó acuerdo y 7,7% que respondió que no sabía.

No se trata de una caracterización ajena al Presidente. Milei utilizó la fórmula reiteradamente. En marzo de este año, durante el Foro Económico del NOA en Tucumán, afirmó oficialmente que su administración estaba “haciendo el mejor gobierno de la historia”. La misma evaluación había sido utilizada en otros discursos de gestión y encuentros empresariales.

Encuesta de Zuban Córdoba y Asociados.

Muy cerca aparece la dimensión salarial. Ante la frase “El salario en dólares es el más alto de la historia”, 65,1% respondió que estaba en desacuerdo, apenas 19,6% expresó acuerdo y 15,3% no tomó posición. Es, de las cinco preguntas, la que obtuvo menor nivel de acuerdo y mayor proporción de “no sabe”.

En una entrevista de comienzos de agosto, Milei afirmó: “Si yo tomo los salarios en dólares, estamos en el máximo nivel desde el año 2017”. En su discurso ante el Congreso del 2 de marzo también había asegurado que durante su administración se había “triplicado el salario en dólares”.

Encuesta de Zuban Córdoba y Asociados.

La pobreza y una cifra que Milei volvió a reivindicar esta semana

El relevamiento también consultó por una de las afirmaciones económicas que el Presidente viene reiterando con mayor frecuencia: “Mi gobierno sacó a 14 millones de personas de la pobreza”. El 64,1% expresó desacuerdo, el 29,2% acuerdo y el 6,7% respondió que no sabía.

La cifra aparece de manera explícita y reiterada en intervenciones oficiales de Milei. El 2 de septiembre, durante el encuentro “Vientos de Cambio” de la Fundación Libertad y Progreso, Presidencia consignó que el mandatario afirmó que su gestión había sacado a 14 millones de personas de la pobreza. Volvió a defender ese cálculo durante sus actividades de esta semana en Nueva York.

El dato requiere distinguir la afirmación gubernamental de la medición oficial del INDEC. El organismo informó esta semana que en el primer semestre de 2026 la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas de los 31 aglomerados urbanos relevados, por encima del 28,2% registrado en el segundo semestre de 2025.

Encuesta de Zuban Córdoba y Asociados.

La frase electoral y la confrontación con los periodistas

El cuarto eje se mete de lleno en el discurso electoral. Zuban Córdoba preguntó por la frase “Si no me votan, la sociedad se está suicidando”: el 64,9% estuvo en desacuerdo, 27,2% de acuerdo y 7,9% no supo responder.

La formulación de la encuesta sintetiza una declaración real, aunque no la reproduce literalmente. El 2 de septiembre, en el encuentro de la Fundación Libertad y Progreso, Milei dijo: “Si no ganamos, es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”, al contraponer el proyecto libertario con las alternativas electorales para 2027.

Encuesta de Zuban Córdoba y Asociados.

Algo similar ocurre con el último enunciado medido: “El 95% de los periodistas son mierdas humanas”. El 64,8% manifestó desacuerdo, el 30,3% acuerdo y apenas 4,9% dijo no saber. Es, entre las cinco, la formulación que reunió el porcentaje más alto de adhesión, aunque todavía quedó a más de 34 puntos del rechazo.

En abril, durante una entrevista televisiva, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y acusó a ese sector de “envenenar” a la población. El 2 de septiembre volvió sobre ese porcentaje en un mensaje relacionado con la cadena nacional por Malvinas, donde utilizó la expresión “mierdas humanas (95%)” para referirse a periodistas que criticaban el anuncio.

Encuesta de Zuban Córdoba y Asociados.

Cinco preguntas y un rango de rechazo prácticamente idéntico

Más allá de las particularidades de cada frase, el dato distintivo del estudio es la poca dispersión entre las respuestas. El desacuerdo oscila apenas entre 64,1% y 66,2%: 64,1% en la afirmación sobre pobreza; 64,8% en la referida al periodismo; 64,9% en la frase electoral; 65,1% en salarios en dólares; y 66,2% en la definición sobre “el mejor gobierno de la historia”.

El acuerdo se mueve entre 19,6% y 30,3%. La caracterización de los periodistas registra la mayor adhesión, mientras que la afirmación sobre los salarios en dólares queda en el extremo contrario. El porcentaje de quienes no saben oscila entre 4,9% y 15,3%.

La consultora presentó los resultados bajo el título “Milei en 5 frases” y sostuvo que el denominador común es una distancia entre las afirmaciones que forman parte del discurso presidencial y la percepción de los encuestados.