El 62% de los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) consultados tiene algún tipo de deuda y, dentro de ese grupo, más de la mitad asegura que esa situación le provoca ansiedad, angustia o dificultades para dormir. Además, uno de cada tres endeudados no sabe cómo podrá afrontar sus compromisos financieros.

Los datos surgen del cuarto Termómetro Psicosocial y Económico, elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a partir de un relevamiento realizado entre el 4 y el 11 de septiembre de 2026.

La encuesta alcanzó a 1.181 personas mayores de 16 años residentes en la Ciudad de Buenos Aires y los 24 partidos del Gran Buenos Aires y muestra que el endeudamiento atraviesa a una mayoría de los consultados.

La problemática no queda limitada a las cuentas del hogar. Entre las personas que tienen deudas, el 53% afirma que esa situación le genera ansiedad, angustia o problemas para dormir, mientras que el 47% restante señala que no registra esas consecuencias.

Uno de cada tres no sabe cómo podrá pagar sus deudas

Las respuestas sobre la capacidad futura de pago muestran distintos niveles de presión financiera. Solo el 10% de los endeudados considera que podrá cancelar sus obligaciones sin problemas. Otro 48% estima que logrará hacerlo, aunque deberá realizar un esfuerzo para cumplir con los pagos.

La situación es más incierta para el resto: el 34% no sabe cómo podrá afrontar las deudas que mantiene y otro 8% considera directamente que no podrá saldarlas.

De esta manera, el 42% de quienes tienen compromisos financieros se ubica entre la incertidumbre sobre cómo pagarlos y la expectativa de no poder hacerlo.

También aparecen plazos prolongados para salir del endeudamiento. El 30% calcula que todavía necesitará más de un año para terminar de pagar, mientras que otro 18% ni siquiera sabe cuándo podrá cancelar todas sus obligaciones.

Los datos se conocen en momentos en que distintos relevamientos vienen mostrando dificultades de los hogares para financiar sus gastos cotidianos. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, un estudio reciente realizado en barrios populares de la Ciudad mostró que el 71,8% recurrió a tarjetas o préstamos y que los alimentos encabezaron el destino del financiamiento. Se trata de una población y metodología diferentes, por lo que ambos porcentajes no son directamente comparables.

Deuda, ansiedad y agotamiento

El Termómetro de OPSA-UBA también analiza la relación entre la situación financiera y el estado emocional de las personas consultadas.

El relevamiento detectó que quienes no saben cómo podrán afrontar sus compromisos presentan mayores niveles de ansiedad, tristeza, bronca y depresión autopercibida que quienes tienen una situación financiera más definida.

En el conjunto de la muestra, la incertidumbre aparece entre las emociones más mencionadas, con el 43%, seguida por la angustia, con el 40%.

También aparecen el hartazgo, mencionado por el 33%, y el temor al futuro, con el 30%.

El propio informe realiza una aclaración metodológica sobre estos resultados: los indicadores relacionados con depresión y pérdida de sentido de la vida reflejan estados autopercibidos por las personas encuestadas y no constituyen diagnósticos clínicos.

Esta distinción permite analizar el malestar registrado por la encuesta sin trasladar las respuestas de los participantes a conclusiones médicas.

Cómo se hizo la encuesta

El cuarto Termómetro Psicosocial y Económico de OPSA-UBA fue realizado sobre una muestra de 1.181 casos mediante cuestionarios online autoadministrados y geolocalizados.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 4 y el 11 de septiembre de 2026 entre personas mayores de 16 años residentes en CABA y los 24 partidos del Gran Buenos Aires.

La muestra fue ponderada según zona de residencia, género, edad, nivel educativo y voto en el balotaje presidencial de 2023. El estudio informa un margen de error de ±3% y un nivel de confianza del 95%.

Los resultados muestran así dos dimensiones de un mismo fenómeno: por un lado, el endeudamiento alcanza al 62% de los consultados; por otro, dentro de ese universo, una proporción significativa convive con dificultades para proyectar cómo pagará y con consecuencias emocionales asociadas a esa incertidumbre.