El endeudamiento para afrontar gastos cotidianos alcanza a más de seis de cada diez hogares y convive con un escenario electoral polarizado, en el que Javier Milei y Axel Kicillof aparecen separados por apenas seis décimas ante un eventual balotaje presidencial.

Así lo indicó una encuesta nacional de Proyección Consultores realizada durante la primera semana de septiembre. El estudio registró que el 61,7% debió recurrir a alguna forma de financiamiento para cubrir gastos corrientes, mientras solo el 38,3% consiguió llegar a fin de mes sin pedir dinero prestado.

El relevamiento fue elaborado sobre 1.354 casos efectivos en todo el país, con un margen de error del 2,66% y un nivel de confianza del 95%.

Cómo se endeudan los hogares

La principal alternativa fue pedir dinero a familiares o amigos, una opción mencionada por el 19,1% de las personas consultadas. Otro 11,1% utilizó la tarjeta de crédito y pagó el mínimo o financió el saldo en cuotas.

Además, el 10,9% recurrió a préstamos de Mercado Pago y el 10,7% solicitó financiamiento a una entidad bancaria o financiera.

El porcentaje de personas que logró atravesar el mes sin tomar deuda cayó desde el 42,9% registrado en febrero hasta el 38,3% de septiembre.

La medición se conoce en un contexto en el que los gastos de cumplimiento más difícil ganaron peso dentro de los presupuestos familiares. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, los aumentos de la energía, el transporte y otros servicios superaron la inflación, reduciendo el margen disponible para otros consumos.

La mayoría considera que el país atraviesa una crisis

El 63,3% de los encuestados definió la situación económica argentina como una crisis. Otro 27,1% consideró que existen dificultades, mientras apenas el 9,6% describió el escenario como normal o estable.

Los bajos ingresos personales o familiares encabezaron la lista de preocupaciones, con el 53% de las menciones. Luego se ubicaron la corrupción política, con el 35,7%; la inseguridad, con el 34,9%; el desempleo, con el 27,9%; y la inflación, con el 27,1%.

La evaluación de la economía doméstica también fue mayoritariamente negativa. El 70,1% respondió que su situación familiar empeoró o permaneció igual de mal durante los últimos meses.

Las expectativas tampoco mostraron una recuperación: el 61% cree que dentro de seis meses su economía familiar estará igual de mal o peor. El porcentaje asciende al 63,1% cuando la consulta se refiere a la situación general del país.

Milei y Kicillof, en empate técnico

El deterioro económico no se tradujo en una ventaja clara para la oposición. En un eventual balotaje presidencial, Milei obtuvo un 40,8% de intención de voto y Kicillof alcanzó el 40,2%.

La diferencia de 0,6 puntos ubica a ambos dirigentes en un empate técnico. Un 13,4% manifestó que votaría en blanco y el 5,6% todavía no definió su elección.

El escenario refleja una fuerte polarización entre el oficialismo nacional y el espacio peronista. También muestra el peso del rechazo a la hora de elegir: el 40,5% admitió que podría votar a un candidato que no le guste para impedir la continuidad de Milei, mientras el 35,7% haría lo mismo para evitar el regreso del peronismo.

Qué mostró la intención de voto legislativa

En una eventual elección legislativa, La Libertad Avanza quedó en primer lugar con el 35%, seguida por Fuerza Patria con el 31,9%.

El resto de los espacios apareció a considerable distancia. El PRO obtuvo un 5,6%; el Frente de Izquierda, un 5,5%; y Provincias Unidas, un 3,5%. Otro 18,5% respondió que votaría en blanco o impugnaría su sufragio.

La encuesta también registró que el 42,1% no se identifica ideológicamente con la izquierda, el centro ni la derecha, un indicador que expone dificultades de representación más allá de la polarización electoral.

La evaluación del Gobierno de Milei

El 52,6% calificó la gestión nacional como mala o muy mala, frente al 42% que la evaluó como buena o muy buena. Además, el 60,2% consideró que las políticas oficiales tuvieron un impacto negativo sobre su vida personal y el 33,5% observó efectos positivos.

Sin embargo, el Gobierno mantiene una ventaja cuando se pregunta quién tiene mejores condiciones para resolver la situación económica. El 40,7% señaló al oficialismo, el 29,2% confió más en algún referente opositor y cerca de un tercio no eligió ninguna de las dos opciones.

En materia de imagen, Milei registró un 39,3% de valoración positiva y un 57,1% de negativa. Kicillof obtuvo un 36,9% de imagen favorable y un 51,7% de rechazo.

La fotografía que presenta la encuesta nacional de Proyección Consultores combina malestar económico, endeudamiento y expectativas negativas con una competencia electoral todavía abierta. Aunque la mayoría describe una situación crítica, ese diagnóstico no se convirtió hasta ahora en una ventaja definida para ninguno de los principales espacios.