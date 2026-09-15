El consumo de carne vacuna por habitante profundizó su caída durante agosto y alcanzó el nivel más bajo desde el inicio de la serie estadística, en 2005. El promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó en 46 kilos anuales por persona, un 9,5% menos que en el mismo mes de 2025.

Los datos surgen del último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). Un año atrás, el indicador alcanzaba los 50,9 kilos, por lo que la reducción fue de 4,9 kilos por habitante.

La retracción confirma un cambio significativo respecto de los niveles registrados dos décadas atrás. Entre 2005 y 2010, el consumo había superado los 60 kilos anuales por persona.

Menor abastecimiento para el mercado interno

Entre enero y agosto de 2026, el consumo aparente de carne vacuna totalizó 1,377 millones de toneladas res con hueso. La cifra representó una caída interanual del 11,3%, equivalente a 175.600 toneladas menos que durante el mismo período del año pasado.

La participación del mercado interno sobre la producción total también disminuyó. Pasó del 74,4% registrado en los primeros ocho meses de 2025 al 70,8% en igual período de este año.

La baja se produjo en un escenario en el que los gastos esenciales ganaron peso dentro del presupuesto familiar. Como informó recientemente GRUPOLAPROVINCIA.COM, los aumentos de la energía y el transporte dejaron menos margen para otros consumos.

La producción y la faena también retrocedieron

La producción de carne vacuna alcanzó 1,944 millones de toneladas res con hueso entre enero y agosto. Ese volumen fue un 6,8% inferior al registrado durante el mismo período de 2025, con una disminución de 140.960 toneladas.

La faena acumuló una contracción interanual del 9,9% y se ubicó en 8,13 millones de cabezas durante los primeros ocho meses.

Solo en agosto se produjeron 248.000 toneladas, un 8,7% menos que en igual mes del año pasado. En ese período fueron faenadas 1,011 millones de cabezas, lo que implicó una caída del 12,9%. De acuerdo con el informe, fue el undécimo agosto con menor cantidad de animales faenados de los últimos 47 años.

Crecieron las exportaciones de carne

Mientras retrocedieron la producción y el abastecimiento interno, las exportaciones aumentaron un 6,5% interanual entre enero y agosto. Los embarques alcanzaron las 567.400 toneladas res con hueso, 34.600 toneladas más que un año atrás.

El mercado externo absorbió el 29,2% de la producción total, frente al 25,6% correspondiente al mismo período de 2025. El crecimiento estuvo impulsado, en parte, por la cuota habilitada por Estados Unidos a fines del año pasado.

China se mantuvo como el principal comprador, aunque la expansión de los envíos hacia Estados Unidos e Israel compensó parcialmente la disminución de las operaciones con el mercado chino.

En julio, las exportaciones generaron ingresos por USD 446,6 millones. La facturación avanzó un 34% interanual, lo que representó USD 113,4 millones adicionales.

Los cortes vacunos aumentaron más que la inflación

Los precios minoristas también mostraron una fuerte suba. En agosto, los cortes vacunos aumentaron un 51,2% interanual, frente al 33,2% registrado por el nivel general de precios.

La carne picada común subió un 52,7%; el asado, un 52,1%; el cuadril, un 51,9%; la nalga, un 50%; y la paleta, un 49%. La caja de hamburguesas congeladas registró un incremento del 56,6%.

El precio promedio de la hacienda negociada en Cañuelas alcanzó los $3.833,70 por kilo vivo. Esto significó un aumento mensual del 3,1% y una suba interanual nominal del 46%.

El informe de CICCRA vinculó el encarecimiento relativo de la carne con la contracción del volumen destinado al mercado interno. La combinación de menor producción, mayor participación de las exportaciones y precios por encima de la inflación general volvió a presionar sobre el consumo de los hogares. Los principales indicadores del sector pueden consultarse en el relevamiento sobre la caída del consumo de carne vacuna.