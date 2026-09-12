El dato detrás del 1,7%: la canasta que mide la pobreza subió más que la inflación

Mientras el índice general mostró una desaceleración en agosto, los bienes que determinan las líneas de pobreza e indigencia tuvieron otra dinámica. En el GBA, las dos canastas aumentaron 2,6% y un hogar de cuatro integrantes necesitó más de $1,6 millones para cubrir la CBT.
Economía12 de septiembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Supermercado
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La inflación de agosto fue del 1,7% a nivel nacional, el registro mensual más bajo de 2026. Sin embargo, detrás de ese promedio aparece una dinámica diferente para los gastos que determinan las líneas de pobreza e indigencia: en el Gran Buenos Aires, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron 2,6% en el mismo mes. 

La comparación dentro de la misma región muestra con mayor precisión la brecha. El IPC del GBA avanzó 1,6% durante agosto y la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,4%. Es decir, las canastas básicas subieron un punto porcentual más que el nivel general y 1,2 puntos por encima del capítulo alimentos.

El impacto también aparece en los valores necesarios para cubrir las necesidades de un hogar. Para una familia de cuatro integrantes —un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8—, la CBA pasó de $708.016 en julio a $726.469 en agosto. La CBT, que además incorpora bienes y servicios no alimentarios, aumentó de $1.564.716 a $1.605.497.

Informe Indec.
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La brecha con la inflación se amplía en doce meses

La diferencia no se limita a agosto. En la comparación interanual, la CBA acumuló un aumento del 39,6% y la CBT, del 38,3%. En ese mismo período, el IPC del GBA avanzó 33,7% y la división Alimentos y bebidas no alcohólicas, 34,3%.

Eso deja a la canasta alimentaria 5,9 puntos porcentuales por encima del índice general del GBA y 5,3 puntos por encima de la propia división alimentos. La CBT, utilizada para establecer la línea de pobreza, quedó 4,6 puntos arriba del IPC regional.

La composición de la CBA ayuda a explicar parte de esa diferencia. El INDEC construye la canasta a partir de los requerimientos alimentarios de un adulto equivalente y pondera, entre otros productos, 6,75 kilos de pan, 1,08 kilos de harina de trigo, 1,74 kilos de fideos y 6,51 kilos de papa por mes.

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Varios de esos productos registraron en agosto aumentos superiores al promedio. En el GBA, el kilo de pan francés subió 3,8%, la harina común otro 3,8%, los fideos secos 4,5% y la papa 22%. También hubo fuertes movimientos en cebolla, con 42,7%; zapallo anco, 35,5%; banana, 30,4%; y batata, 9,6%.

El 1,7% y una baja empujada por los estacionales

El contraste con las canastas se produce en un mes en el que el IPC nacional desaceleró desde el 2,1% de julio hasta el 1,7% de agosto. Al abrir el dato, el INDEC mostró una inflación núcleo de 1,8%, regulados en 2,2% y precios estacionales con una caída de 0,9%. El organismo señaló especialmente las bajas en paquetes turísticos y prendas de vestir dentro de ese último grupo.

Informe Indec.
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El análisis de Grupo Atenas puso el foco precisamente en esa composición: estimó que los estacionales explicaron prácticamente toda la desaceleración mensual y advirtió que la inflación núcleo permaneció en 1,8% por tercer mes consecutivo. Según ese trabajo, ese componente explicó alrededor del 78% del incremento del mes, mientras que la variación interanual del IPC se mantuvo en 33,5%.

Informe Indec.
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Al mismo tiempo, algunos gastos de difícil sustitución siguieron moviéndose por encima del nivel general: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 2,8% en agosto; Educación, 2,5%; Salud, 2,4%; y Comunicación, 2,3%.

La evolución de las canastas adquiere además relevancia frente al próximo dato oficial de pobreza. Un nowcast elaborado por el Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella estimó una incidencia del 31,3% para el semestre febrero-julio de 2026, frente al 28,2% estimado para julio-diciembre de 2025. La proyección equivale a unos 9,4 millones de personas dentro de una población urbana representada de 30 millones.

La referencia inmediata, mientras tanto, queda en los valores de agosto: $235.103 para la CBA y $519.578 para la CBT por adulto equivalente, con aumentos anuales que volvieron a ubicarse varios puntos por encima del índice general de precios.

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