Los salarios docentes presentan diferencias de más de $1,5 millones mensuales entre las provincias argentinas para un mismo cargo y nivel de antigüedad. Neuquén encabezó en junio el ranking nacional, mientras que Mendoza quedó en el último puesto de la medición.

Los datos corresponden al Informe Indicativo del Salario Docente elaborado por la Secretaría de Educación de la Nación. El relevamiento más reciente toma como referencia los ingresos brutos de un maestro de grado de nivel primario, con jornada simple y diez años de antigüedad.

En Neuquén, la remuneración alcanzó los $2.521.570 mensuales. En Mendoza, en cambio, se ubicó en $935.450. La diferencia entre ambos extremos fue de $1.586.120 y determinó que un docente neuquino cobrara casi tres veces más que uno mendocino por el cargo utilizado en la comparación.

Detrás de Neuquén se ubicaron Santiago del Estero y Santa Cruz, con salarios superiores a $1,8 millones. Tierra del Fuego y Córdoba también aparecieron entre las jurisdicciones mejor posicionadas, con ingresos por encima de $1,6 millones.

En el otro extremo, nueve provincias registraron remuneraciones inferiores a $1,2 millones: Buenos Aires, San Luis, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, La Rioja, Misiones y Mendoza.

Aumentos dispares entre las provincias

La evolución interanual de los salarios también mostró diferencias significativas. Santiago del Estero registró la mayor recomposición, con una suba del 106,1%, mientras que Corrientes alcanzó el 56,8%. Catamarca, Tucumán y San Juan, por su parte, tuvieron incrementos superiores al 40%.

Estos porcentajes incluyen la incidencia de sumas extraordinarias otorgadas en algunas jurisdicciones. Por ese motivo, una variación más elevada no implica necesariamente que la provincia ocupe los primeros lugares del ranking salarial.

Chaco presentó el menor aumento interanual, con una mejora del 6,8%. Tierra del Fuego, San Luis, Mendoza y Salta también quedaron entre las jurisdicciones con recomposiciones más bajas durante el período analizado.

La disparidad responde, entre otros factores, a la capacidad fiscal de cada provincia y a las diferentes políticas salariales aplicadas. La reducción de las transferencias nacionales hizo que las cuentas provinciales adquirieran mayor peso en la definición de los ingresos docentes.

Una pérdida cercana al 30% para el cargo testigo

Además de las diferencias territoriales, los trabajadores de la educación afrontan una caída sostenida de su poder adquisitivo. Un informe elaborado por el Instituto Marina Vilte de CTERA estimó que el salario docente acumula una pérdida real cercana al 30% desde 2015.

Para recuperar el poder de compra que tenía en junio de aquel año, la remuneración debería recibir una recomposición del 42% en términos reales.

El deterioro se aceleró durante los últimos tres años. Medido a precios constantes de junio de 2026, el salario de bolsillo promedio de un maestro de grado de primaria, con jornada simple y diez años de antigüedad, pasó de $1.541.860 en septiembre de 2023 a $1.081.158 en junio de este año.

La caída representó una pérdida aproximada de $460.700 mensuales de poder adquisitivo, equivalente a casi el 30% en menos de tres años.

La situación también alcanza a las universidades nacionales. Los salarios del sector acumulan un retroceso real del 22,2% desde noviembre de 2023, incluso después de la recomposición parcial vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

Las estimaciones indican que los ingresos universitarios necesitarían aumentar un 33,5% en términos reales para recuperar lo perdido y cumplir con los parámetros establecidos por esa norma. Si se concreta la inflación proyectada para los próximos meses, el deterioro podría profundizarse.

Las provincias sostienen una mayor parte del sistema

La caída salarial se produjo junto con una reducción del financiamiento educativo nacional. De acuerdo con los datos de CTERA, el Presupuesto de la Administración Pública Nacional retrocedió 34,4% en términos reales desde 2023, mientras que los recursos destinados a Educación y Cultura disminuyeron 45,9%.

Las partidas de Educación Obligatoria acumularon una contracción real del 77% y la inversión en infraestructura educativa cayó 95,8% durante el mismo período.

Otro relevamiento, elaborado por el IIEP UBA-CONICET y OGECyT-IGEDECO, calculó que la función Educación y Cultura sufrió una baja real del 43,2% en 2024 y otra del 7,9% en 2025. Para 2026, el crédito vigente al 30 de mayo proyectaba un nuevo descenso del 12,7%.

Al mismo tiempo, se modificó la distribución del esfuerzo entre la Nación y las provincias. En 2023, el Estado nacional aportaba el 26,8% del gasto educativo consolidado. Un año después, esa participación descendió al 20,1%, mientras que las jurisdicciones provinciales pasaron a financiar el 79,9%.

La discontinuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente desde 2024 y la falta de ejecución del Fondo de Compensación Salarial durante 2025 y lo transcurrido de 2026 profundizaron ese cambio.

El resultado es un sistema en el que la remuneración por un mismo cargo depende cada vez más de los recursos disponibles en cada jurisdicción. La diferencia de más de $1,5 millones entre Neuquén y Mendoza expone el alcance de esa desigualdad.