El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno, pero reconoció que el proceso de “reconversión” que atraviesa el país tendrá un impacto desigual entre los distintos sectores. “Hay otros sectores a los que les va a costar más”, afirmó durante una charla con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

El titular del Palacio de Hacienda fue incluso más allá al referirse a las actividades que podrían quedar rezagadas: “Y a algunos hasta por ahí eventualmente les irá mal”, admitió.

Las declaraciones fueron realizadas el lunes por la tarde durante un encuentro organizado por el Club de Finanzas UTDT, antes de que se conocieran nuevos datos oficiales que volvieron a mostrar dificultades en dos sectores centrales de la actividad económica: la industria y la construcción.

Caputo defendió una economía con sectores que “piquen en punta”

Durante su exposición, el ministro sostuvo que dentro de una reconversión económica resulta esperable que determinadas actividades crezcan antes y con mayor intensidad que otras.

“Lo primero que hay que entender es que es natural que haya sectores que piquen en punta”, aseguró.

Caputo atribuyó esa diferencia a que algunas industrias cuentan con una capacidad productiva más amplia y pueden aprovechar con mayor velocidad la eliminación de restricciones que, según su interpretación, limitaban su desarrollo.

Para defender ese planteo recurrió a una comparación futbolística. Mencionó a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y planteó el ejemplo de un equipo que mantiene entre los suplentes a sus mejores jugadores.

Según su razonamiento, permitir que los sectores con mayor potencial crezcan mejora el rendimiento del conjunto de la economía.

“Que a esos sectores les vaya bien contribuye al equilibrio general”, afirmó.

También rechazó los cuestionamientos sobre las actividades que muestran mejores resultados. “Hoy se quiere culpar a esos sectores porque les va bien, no, es todo lo contrario”, sostuvo.

“A algunos eventualmente les irá mal”

La defensa del esquema económico estuvo acompañada, sin embargo, por un reconocimiento sobre las diferencias que puede generar el proceso entre las distintas actividades.

“En cualquier proceso de reconversión, sí, hay otros sectores a los que les va a costar más”, expresó Caputo.

Luego agregó: “Y a algunos hasta por ahí eventualmente les irá mal”.

Para el ministro, el Estado no debería determinar qué sectores deben crecer o cuáles tienen que atravesar ese proceso de ajuste.

“No es algo que nosotros hoy, ni que el funcionario tiene que decidir”, manifestó.

Caputo insistió en que los funcionarios deberían contar con el menor nivel posible de discrecionalidad para intervenir sobre los resultados de las diferentes actividades económicas.

Sus declaraciones quedaron atravesadas por los últimos números de la actividad productiva. Como informó GrupoLaProvincia.com este martes, la industria manufacturera cayó 5% frente a junio durante julio, su mayor retroceso mensual en 16 meses, mientras que la construcción disminuyó 4,6% en la comparación mensual.

Los datos volvieron a poner bajo la lupa la evolución de sectores que todavía muestran dificultades para consolidar una recuperación, mientras Caputo insiste en presentar el escenario como parte de una reconversión económica en la que algunas actividades avanzarán más rápido que otras.

El particular pedido de Caputo por los dólares del colchón

Otro de los puntos de la exposición estuvo relacionado con los dólares que numerosos argentinos todavía mantienen fuera del sistema financiero.

“Vos tenés a la gente con los dólares abajo del colchón y que no se animan a llevarlo al banco porque todavía tienen miedo”, afirmó el ministro.

Caputo relacionó esa conducta con las experiencias que atravesaron generaciones anteriores y sostuvo que, pese al paso de los años, todavía existe desconfianza hacia las entidades financieras.

Según explicó, algunos ahorristas ya modificaron esa conducta, otros comienzan a hacerlo y un tercer grupo continúa decidido a conservar el dinero fuera de los bancos.

En ese punto, el ministro realizó un particular pedido a los estudiantes.

“No se enojen con sus padres cuando les dicen: ‘Yo no voy a sacar la plata del colchón’”, señaló.

Y enseguida agregó: “Traten de convencerlos igual”.

Caputo vinculó la incorporación de esos dólares al sistema financiero con la posibilidad de desarrollar el mercado de capitales y movilizar ahorros que actualmente permanecen fuera del circuito bancario.

Qué anticipó Caputo para el próximo año electoral

El ministro también se refirió a las crisis económicas que atravesó Argentina y sostuvo que, según su interpretación, esos episodios estuvieron relacionados con el desorden de la economía.

Frente a eso, defendió la existencia de una macroeconomía ordenada como herramienta para enfrentar shocks externos y volvió a relacionar esa situación con el desempeño de los sectores productivos.

Caputo también llevó su análisis al próximo año electoral y puso en duda que se repita una dinámica tradicional.

“Para los que creen que el año que viene va a ser un típico año electoral por ahí, tienen razón. Yo creo que no”, expresó.

El funcionario marcó además una diferencia con 2025, período en el que, según explicó, se produjo una fuerte dolarización asociada a la percepción de que podía interrumpirse la continuidad del presidente.

Caputo sostuvo que aquel movimiento no respondió a una dinámica electoral habitual y aseguró que se trató de una de las mayores dolarizaciones de la historia.

“En la mayor dolarización de nuestra historia no tuvieron éxito”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que quienes apostaron por ese escenario terminaron perdiendo hasta dos mil millones de dólares.