Suicidios en la Provincia: 1.977 casos en 2025 y el plan de Kicillof para reforzar la prevención

Presentación del plan provincial de prevención y cuidados ante la problemática del suicidio.

La provincia de Buenos Aires registró 1.977 suicidios durante 2025, el 38% de los casos contabilizados en todo el país y la mayor cantidad en números absolutos entre las jurisdicciones argentinas. Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof presentó un plan específico para ampliar la prevención, reforzar la atención y articular políticas entre Salud, Seguridad, Educación y otras áreas del Estado bonaerense.

Datos del Sistema Nacional de Información Criminal - Sistema Alerta Temprana, Ministerio de Seguridad Nacional e INDEC, 2025.

El Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la Problemática del Suicidio fue anunciado este martes 8 de septiembre en la Casa de Gobierno. Junto al gobernador participaron el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; su par de Seguridad, Javier Alonso; y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. La presentación se produjo a dos días del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.

Los datos que rodean la medida muestran la dimensión del problema. En todo el país se registraron 5.209 suicidios durante 2025, frente a 3.304 en 2017. En ese período, la tasa nacional pasó de 8,2 a 11,8 casos cada 100.000 habitantes. En territorio bonaerense, la tasa fue de 11,9 cada 100.000 habitantes.

Datos del SNIC-SAT, Ministerio de Seguridad Nacional e INDEC, 2025.

El impacto entre jóvenes y la presión sobre el sistema de salud

Uno de los principales focos está puesto en adolescentes y adultos jóvenes. Los registros correspondientes a 2024 muestran que el 45,3% de los suicidios del país correspondió a personas de entre 15 y 34 años. El análisis del Observatorio de Política Criminal señala además que el suicidio pasó a ser la principal causa de muerte dentro de esa franja etaria, por encima de los eventos de tránsito.

Datos del SNIC-SAT, Ministerio de Seguridad Nacional e INDEC, 2024.

La diferencia por género también es marcada: aproximadamente cuatro de cada cinco personas fallecidas por suicidio son varones. Desde el Ministerio de Salud bonaerense plantean que se trata de una problemática multicausal, que no puede explicarse a partir de un único elemento ni establecer relaciones directas entre determinadas condiciones sociales y cada caso individual.

El aumento se inscribe, además, en una demanda creciente sobre los servicios de salud mental. Kreplak informó que durante los últimos tres años las internaciones vinculadas a esta problemática aumentaron 42% en el país y las consultas externas, 52%.

En la Provincia, la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, había señalado que la capacidad de internación creció 70% en los últimos años y que se incorporaron alrededor de mil trabajadores a hospitales generales.

Calmels también mencionó entre los factores sociales que atraviesan el escenario actual la pérdida de empleo, el endeudamiento y la incertidumbre económica, aunque remarcó que esos indicadores deben leerse dentro de un fenómeno complejo y no como explicaciones automáticas de las situaciones de padecimiento.

Más profesionales, atención permanente y trabajo con municipios

El nuevo esquema provincial se organiza sobre cuatro ejes. El primero contempla que el 0800 de Salud Mental (0800-222-5462) pase a funcionar las 24 horas todos los días y la incorporación de más de 100 psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales para reforzar guardias e internaciones.

También se elaboró una nueva guía clínica para la prevención, el abordaje y la continuidad de cuidados, y se prevé un acompañamiento específico a los municipios que presenten mayores tasas, mediante estrategias territoriales y análisis epidemiológico. A eso se sumará la apertura de dos centros comunitarios de salud mental en Merlo y La Matanza y la ampliación de salas de internación en hospitales generales.

Alonso, Kicillof, Kreplak y Terigi en conferencia de prensa.

En las escuelas continuará el programa “La salud mental es entre todas y todos”, que desde 2022 alcanzó a más de 608 mil jóvenes. La Provincia también reforzará el Consejo Joven de Salud Mental y continuará con la capacitación sobre prevención y abordaje del suicidio en adolescencias y juventudes para trabajadores estatales: ya participaron 3.532 personas y la meta es llegar a 6.532 en diciembre.

El trabajo territorial incluye lineamientos para elaborar planes locales, herramientas para equipos municipales y mesas intersectoriales que ya funcionan en 80 distritos. La campaña de prevención “Estás, estoy” buscará extender esos contenidos a escuelas, clubes, espacios culturales y organizaciones de los 135 municipios bonaerenses.

La salud mental también abre una discusión con Nación

La ampliación de las políticas provinciales coincide con el debate nacional por una eventual reforma de la Ley de Salud Mental. A fines de agosto, el Ministerio de Salud bonaerense cuestionó la modalidad de consultas virtuales impulsada por Nación y reclamó una discusión presencial, conjunta y federal antes de modificar la normativa.

La Provincia también planteó diferencias sobre aspectos de la reforma vinculados con el financiamiento y la conformación de los equipos interdisciplinarios. Su posición es que, ante el crecimiento de la demanda, la prioridad debe estar puesta en ampliar infraestructura, profesionales, servicios y capacidad de respuesta.

“Venimos trabajando con una mirada transversal entre distintas áreas del Gobierno y hoy profundizamos esa tarea con nuevas medidas para fortalecer la prevención y los cuidados”, sostuvo Kicillof durante la presentación. El gobernador afirmó que la salud mental es “una prioridad” para la Provincia y señaló que la problemática requiere “hablar del tema y estar dispuestos a escuchar”.