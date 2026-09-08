La Libertad Avanza se desgrana en la Provincia: otra ruptura y un mapa de bloques partidos

La salida de una concejal en Navarro profundizó el goteo de bancas en los concejos deliberantes bonaerenses.

La Libertad Avanza sumó una nueva fractura en la provincia de Buenos Aires. Esta vez el quiebre ocurrió en Navarro, donde la concejal Soledad Lozano abandonó la bancada libertaria y anunció que continuará su mandato desde un espacio propio.

Su cuestionamiento quedó dirigido a la conducción local y a la manera en que funciona el armado partidario en el distrito. “No me voy de las ideas. Me aparto de una forma de hacer política con la que ya no me siento representada”, explicó la edil en el comunicado con el que formalizó su salida.

La Libertad Avanza de Navarro confirmó posteriormente que Lozano ya no integra ni representa institucionalmente al espacio. La concejal conformará un bloque unipersonal, cuya denominación todavía no fue informada.

El episodio podría leerse como una disputa municipal más. Sin embargo, se incorpora a un fenómeno que comienza a adquirir dimensión provincial: las bancas obtenidas por el sello libertario permanecen en los concejos, pero varios de sus bloques se dividen entre desacuerdos territoriales, disputas por la conducción y dirigentes que conservan su adhesión a Milei mientras se alejan de la estructura partidaria.

Una ruptura local que expone un problema provincial

Lozano participó de la construcción inicial de La Libertad Avanza en Navarro y aseguró que mantendrá las convicciones que la llevaron a incorporarse al espacio. No obstante, sostuvo que las diferencias acumuladas con la organización municipal volvieron inviable su continuidad dentro de la bancada.

Su salida rompe la unidad formal del bloque libertario y vuelve a poner en discusión la capacidad del partido para transformar su crecimiento electoral en una organización estable en los 135 municipios bonaerenses.

Un relevamiento difundido durante este año contabilizó divisiones en los bloques de La Libertad Avanza de 38 municipios bonaerenses desde 2023. El universo incluye rupturas formalizadas, bancadas subdivididas y conflictos internos que todavía no terminaron en una salida.

Navarro se incorpora a una lista que ya registra movimientos en La Matanza, Quilmes, San Isidro, Junín, Balcarce y Villa Gesell, entre otros distritos. Las trayectorias posteriores tampoco fueron uniformes: algunos ediles crearon espacios propios, otros se acercaron al PRO, el radicalismo o el Frente Renovador y hubo dirigentes que buscaron nuevas referencias por fuera de las fuerzas tradicionales.

En Balcarce, por ejemplo, Edgar Foglia exteriorizó su alejamiento al abandonar durante una sesión el sector ocupado por la oposición libertaria y sentarse junto a los concejales vinculados al intendente radical Esteban Reino.

Aunque el edil no anunció en ese momento un cambio formal de bloque, el gesto fue interpretado como la confirmación pública de un quiebre que ya venía desarrollándose desde hacía varios meses. Poco después llegó la oficialización. El denominado "PRO Oficial Balcarce", a través de un comunicado firmado por Diego Cerono y Carolina Gizzi, anunció su salida de la alianza con La Libertad Avanza y confirmó que Foglia pasaría a integrar un monobloque propio.

Según explicaron los dirigentes macristas, la ruptura fue consecuencia de una "decisión unilateral, inconsulta e impuesta" del presidente del bloque Alianza La Libertad Avanza, Ignacio Capeccio, quien resolvió desplazar a Foglia de las comisiones legislativas donde representaba al PRO dentro del interbloque.

El conflicto había escalado días antes, cuando el concejal fue removido de la Comisión de Cultura, la última comisión permanente donde conservaba participación. Esa decisión terminó de romper el vínculo político con sus compañeros de bancada.

Foglia, que asumió su banca en diciembre de 2025 por el PRO y luego se incorporó al armado libertario, ya venía marcando diferencias en distintas votaciones. Incluso había cuestionado públicamente el funcionamiento interno del espacio.

"A mí no me van a bajar una línea. Discutamos posturas y veamos. El fanatismo es lo peor que nos puede pasar. Esa obediencia ciega y debida no va conmigo", sostuvo el edil al justificar sus diferencias con la conducción libertaria.

En San Isidro, Débora Ruiz Zeballos se incorporó al Frente Renovador, mientras en Quilmes Ricardo Rij también tomó distancia de la estructura mileista. En Escobar también hubo una ruptura de alto impacto. Mariana Huber dejó La Libertad Avanza para crear un monobloque bajo el sello Consolidación Argentina, el espacio político impulsado por el pastor Dante Gebel.

La concejal explicó su decisión asegurando que buscaba representar "con mayor libertad y coherencia" los valores con los que había llegado a la función pública y resumió su postura con otra frase que rápidamente circuló dentro del mileísmo: "No me corro de los valores; me acerco a la gente".

Su salida tuvo además una consecuencia política relevante: Consolidación Argentina logró desembarcar en el Conurbano bonaerense tras haber incorporado anteriormente a los concejales Luis Vivas, en Villa Gesell, y Patricia Heltner y Cristian Sebastián León, en Mar Chiquita, todos elegidos originalmente por La Libertad Avanza.

Las diferencias muestran que las fugas no responden a una conducción alternativa única: el elemento común es la dificultad del oficialismo nacional para retener y disciplinar a representantes con orígenes políticos diversos.

Renuncia de Ricardo Rij en Quilmes.

La Matanza y las denuncias que elevaron la tensión

El antecedente inmediato más resonante fue la ruptura de Leila Gianni en La Matanza. La exfuncionaria nacional dejó el bloque, conservó su banca y lanzó graves acusaciones contra referentes de la estructura libertaria local y la conducción bonaerense encabezada por Sebastián Pareja.

Como detalló GRUPOLAPROVINCIA.COM, Gianni denunció que dirigentes del espacio priorizaban los cargos y exigían presuntos “retornos” sobre los salarios de militantes incorporados a organismos como la ANSES y el PAMI. También cuestionó el armado electoral, la fiscalización y el escaso acompañamiento a sus iniciativas dentro del Concejo Deliberante.

La dirigente aseguró que había ingresado a LLA para enfrentar las prácticas de la vieja política, pero que decidió retirarse al advertir, según su versión, comportamientos similares dentro de su propia fuerza.

El intento de Pareja por ordenar el territorio

La conducción libertaria ya había detectado las dificultades para mantener cohesionados sus bloques. Frente a los sucesivos enfrentamientos, Pareja impulsó el Foro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza, coordinado por el diputado nacional Alejandro Carrancio, y designó responsables en las distintas secciones electorales.

El objetivo fue unificar criterios legislativos, intervenir antes de que las diferencias derivaran en nuevas fracturas y establecer una línea directa entre la conducción provincial y los representantes municipales.

No obstante, los conflictos continuaron con disputas en Tigre, Quilmes y Coronel Rosales. Aquella radiografía ya mostraba un espacio cruzado por sectores vinculados al karinismo, Las Fuerzas del Cielo, Patricia Bullrich, el PRO y dirigentes municipales sin una pertenencia previa común.

Frente a los sucesivos enfrentamientos, Pareja impulsó el Foro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza.

Ahora, la nueva ruptura llega mientras La Libertad Avanza intenta consolidar su presencia territorial y conversa con el PRO sobre un eventual entendimiento para disputar la Provincia. Ese objetivo requiere algo más que acuerdos entre las conducciones nacionales y bonaerenses: también obliga a resolver los conflictos acumulados en cada municipio.

Las bancas locales constituyen una pieza central para fiscalizar, instalar candidatos, construir equipos y sostener una campaña provincial. Cuando los bloques se fragmentan, el partido no necesariamente pierde al concejal, pero sí pierde capacidad para ordenar sus votos y representar una posición unificada.

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