De Brasil a 2027: la remontada de Lula alimenta la apuesta presidencial de Kicillof.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof convirtió el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil en un argumento para su proyección política hacia 2027. Tras la victoria del mandatario brasileño sobre Flávio Bolsonaro, el dirigente peronista multiplicó sus intervenciones públicas, cuestionó al presidente Javier Milei y vinculó la remontada del Partido de los Trabajadores con la posibilidad de construir una alternativa nacional.

El resultado del domingo 25 de octubre mostró a Lula imponiéndose con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Bolsonaro, después de haber terminado segundo en la primera vuelta. La recuperación electoral fue el punto de partida de una lectura que Kicillof trasladó inmediatamente al escenario argentino, donde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) continúa ampliando su presencia territorial.

La definición más explícita llegó durante una entrevista radial, cuando calificó la reelección de Lula como un «enorme envión para lo que estamos construyendo de cara al '27». El gobernador sostuvo que el resultado facilita pensar en el escenario político posterior a Milei y representa un cambio en la tendencia regional que parecía favorecer a las fuerzas de derecha.

De la celebración a un mensaje para Milei

Las primeras reacciones del gobernador combinaron el festejo electoral con una interpretación política del resultado. En su cuenta de X, Kicillof describió la jornada como una noche histórica y presentó la victoria brasileña como una demostración de que las campañas de confrontación y las presiones externas no necesariamente determinan el comportamiento de los votantes.

El mensaje concluyó con «¡Hay otro camino!», una expresión que el mandatario ya había utilizado en abril durante una cumbre internacional de dirigentes progresistas en Barcelona. La consigna reapareció ahora con un resultado electoral concreto y quedó asociada a la posibilidad de ofrecer una alternativa al rumbo económico y político del gobierno argentino.

En declaraciones a Radio 10, Kicillof calificó la victoria como un triunfo épico y destacó la capacidad de Lula para revertir una elección que parecía prácticamente definida. También afirmó que el resultado representaba una derrota política para Milei, el presidente estadounidense Donald Trump y los grandes empresarios tecnológicos, a quienes vinculó con la influencia de las plataformas digitales.

El gobernador destacó que la campaña brasileña había logrado combinar movilización territorial y actividad digital, dos dimensiones que consideró determinantes para disputar la influencia de la derecha. En diálogo con la prensa profundizó la comparación y sostuvo que el electorado brasileño también había rechazado políticas de ajuste similares a las que identifica con la administración libertaria.

Las declaraciones reflejan una estrategia discursiva que excede la felicitación diplomática: Kicillof utiliza la elección brasileña para discutir el alcance del modelo de Milei y presentar la posibilidad de una alternativa política, aunque el resultado de Brasil no permita anticipar por sí mismo el comportamiento del electorado argentino.

La remontada de Lula y las lecciones para el peronismo

Uno de los aspectos que más destacó Kicillof fue la capacidad del presidente brasileño para modificar su campaña entre ambas vueltas. El gobernador explicó que Lula ajustó su manera de comunicarse con sectores sociales a los que tenía propuestas para ofrecer, pero cuyos mensajes no estaban llegando con suficiente claridad.

Para Kicillof, la remontada combinó cambios en la comunicación, decisiones de gobierno y movilización popular. No atribuyó la victoria únicamente al liderazgo personal de Lula, sino también a la organización territorial y a la participación de sectores que habían permanecido alejados de la campaña durante la primera vuelta.

En la entrevista sintetizó esa interpretación al afirmar que la respuesta fue organización popular y movilización tanto en las calles como en el ámbito digital. La referencia tiene especial importancia para el debate argentino, donde las redes sociales constituyen uno de los principales espacios de comunicación y confrontación política utilizados por Milei y La Libertad Avanza.

La elección brasileña también venía siendo estudiada por el entorno del gobernador. Después de la primera vuelta, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, planteó que la polarización entre Lula y Bolsonaro podía anticipar una dinámica semejante en las presidenciales argentinas. Su diagnóstico fue que habría poco espacio para terceras fuerzas frente a una competencia concentrada en dos grandes polos.

Bianco también defendió la utilización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para ordenar las candidaturas. Esa posición se vincula con las discusiones internas del peronismo, donde Kicillof busca ampliar su propia estructura sin que exista todavía una definición compartida sobre el liderazgo ni sobre la integración de la oferta electoral de 2027.

El gobernador, por su parte, evitó presentar el modelo brasileño como una fórmula cerrada. Reconoció que la configuración de una eventual coalición argentina continúa abierta y destacó la aparición de sectores empresariales, productivos y sociales críticos del Gobierno nacional. La enseñanza que recupera de Lula es la posibilidad de ampliar apoyos sin abandonar una identidad política definida, una discusión que atraviesa actualmente al justicialismo.

El MDF lleva la apuesta presidencial al territorio

La lectura de Brasil coincide con una etapa de mayor actividad nacional del Movimiento Derecho al Futuro. Kicillof viene desplegando encuentros políticos, actividades productivas y contactos con dirigentes de otras provincias para construir una estructura que trascienda Buenos Aires, aunque todavía no anunció formalmente una candidatura presidencial.

El sábado 24 de octubre, antes de conocerse el resultado brasileño, compartió un encuentro en Ciudad Universitaria con el diputado nacional Juan Grabois y la dirigente Ofelia Fernández. Durante el cierre del Foro Hacia un Nuevo Plan de Desarrollo Humano Integral, convocó a elaborar una propuesta federal y sostuvo que la oposición necesita ofrecer un programa que supere las críticas al Gobierno nacional.

La actividad también mostró las posibilidades y los límites de los acuerdos dentro del peronismo. Grabois expresó su respaldo al gobernador, pero dejó planteada la necesidad de resolver diferencias políticas y programáticas. Kicillof, mientras tanto, insistió en priorizar una construcción colectiva por encima de la discusión inmediata sobre candidaturas.

Kicillof en X.

Ese mensaje se complementa con el despliegue del MDF fuera del territorio bonaerense. Después de participar de actividades productivas en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador tiene previsto viajar el viernes 30 de octubre a Jujuy, donde mantendrá contactos con sectores del peronismo local y visitará Palpalá. La agenda contempla además futuras recorridas por Entre Ríos, Santa Fe y Chubut, distritos gobernados por fuerzas opositoras al justicialismo.

La relación con Lula también aporta una dimensión internacional a esa proyección. Ambos dirigentes mantuvieron una reunión bilateral en Barcelona el 18 de abril de 2026, durante un encuentro de líderes progresistas. Allí abordaron posibilidades de cooperación y coincidieron en sus críticas al rumbo político y económico de Milei. La reelección brasileña vuelve a colocar ese vínculo en el centro del posicionamiento regional del gobernador.

El resultado de Brasil le ofrece a Kicillof un antecedente político favorable para sostener su discurso sobre 2027, pero la traducción de ese impulso en una construcción electoral argentina todavía depende de acuerdos internos, presencia territorial y una propuesta programática común. La victoria de Lula refuerza el mensaje que el gobernador intenta instalar; el desafío pendiente es convertirlo en una alternativa nacional concreta.