Andrés De Leo elogió a Lula y defendió el vínculo comercial con Brasil

El legislador bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y destacó su capacidad para reunir apoyos sociales, políticos y económicos. En un mensaje publicado en sus redes sociales, también defendió la continuidad del vínculo comercial con la Argentina.

“Gran noticia para la región”, expresó De Leo al referirse al resultado electoral. El dirigente valoró el liderazgo del mandatario brasileño y la construcción de una alianza amplia como aspectos centrales de su trayectoria.

“Lula ejemplo de liderazgo, resiliencia y sabiduría para armar una amplia alianza social, política y económica”, escribió en su cuenta de X.

Su pronunciamiento incluyó una definición sobre la relación bilateral: “Brasil debe seguir siendo el principal socio comercial de Argentina”. De esa manera, vinculó su valoración de la victoria de Lula con la importancia que asigna al intercambio entre los dos países.

El mensaje se conoció después de que Lula derrotara a Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo 25 de octubre y consiguiera un cuarto mandato presidencial, una marca inédita en Brasil.

El resultado también representó una remontada histórica: el presidente ganó la segunda vuelta después de haber terminado en segundo lugar en la primera. Fue la primera vez que ocurrió en una elección presidencial brasileña desde el retorno de la democracia.