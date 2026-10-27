Mayra Mendoza cuestionó el negacionismo y reivindicó la lucha de Abuelas

La diputada bonaerense e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, participó del acto por el 49° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo y ratificó su compromiso con las banderas de la organización. En sus redes sociales, destacó la trayectoria de las Abuelas y cuestionó los intentos de poner en discusión derechos conquistados durante décadas.

Durante la ceremonia se entregaron los reconocimientos “Abuelas de Plaza de Mayo: abridores y abridoras de caminos”. Según explicó Mendoza, las distinciones estuvieron destinadas a personas que, a través de su compromiso, construyen espacios de solidaridad, creatividad y esperanza.

“Qué emoción poder acompañar a nuestras queridas Abuelas, ejemplo de amor, lucha y perseverancia”, expresó la legisladora al compartir su participación en el encuentro.

Su mensaje también incluyó una lectura crítica del escenario actual. Mendoza describió un contexto de “violencia, crueldad y negacionismo” y sostuvo que existen intentos de borrar la historia y cuestionar derechos alcanzados mediante luchas colectivas.

Frente a ese panorama, reafirmó la continuidad de su acompañamiento a la organización. “Vamos a seguir defendiendo sus banderas, porque la memoria, la verdad y la justicia no se negocian”, manifestó.

La declaración vinculó el reconocimiento a la trayectoria de Abuelas con la defensa de esas demandas en el presente. Mendoza puso el acento tanto en la perseverancia de la organización como en el compromiso de quienes recibieron las distinciones durante el aniversario.