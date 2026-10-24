“Tarado, cipayo, entregador y corrupto”: Mayans cargó contra Milei y alertó por el Presupuesto 2027

José Mayans, jefe de la bancada peronista en el Senado.

José Mayans volvió a cargar con dureza contra Javier Milei. Tras una semana marcada por la cumbre del peronismo y la discusión del Presupuesto 2027, el senador formoseño llamó al Presidente “un tarado”, dijo que está “totalmente fuera de sí” y definió a la administración libertaria como un “Gobierno cipayo, entregador y corrupto”.

Los cuestionamientos no se limitaron al plano político. Mayans también apuntó contra el rumbo económico y advirtió sobre las consecuencias de las medidas oficiales. “Este plan está agotado, tenemos que nacer de nuevo en todo”, afirmó al describir el escenario actual.

En paralelo, volvió a poner en discusión la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó el proceso que terminó con la condena firme de la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme esa sentencia en junio de 2025.

Mayans rechazó la decisión judicial y sostuvo que detrás del expediente existió una intención de excluir a Cristina de la competencia electoral. “Sacaron del juego a Cristina y consiguieron un tarado como el que nos gobierna hoy”, lanzó. Luego agregó sobre Milei: “Es un tipo que está totalmente fuera de sí, es una vergüenza”.

“Cipayo, entregador y corrupto”

La crítica avanzó después hacia la relación del Gobierno con Estados Unidos. Mayans acusó a la administración libertaria de recibir directivas de Washington y sostuvo que existe una intención de avanzar sobre el sistema previsional. También cuestionó el vínculo político entre Milei y Donald Trump.

“Trump quiere a Milei porque él le entrega la Argentina”, afirmó el senador, antes de describir la política exterior del oficialismo como parte de un “sistema imperialista tremendo”. Fue en ese contexto que utilizó una de sus definiciones más fuertes: “Un Gobierno cipayo, entregador, corrupto”.

Otro de los puntos centrales de la ofensiva del senador fue precisamente el equilibrio de las cuentas públicas que el Gobierno exhibe como una de sus principales banderas. “Nación recauda y le tiene que enviar a las provincias, pero así construyen su superávit, endeudando a las provincias”, afirmó.

El planteo surgió de las conversaciones mantenidas durante la cumbre peronista, donde los gobernadores expusieron la situación fiscal de sus distritos y acordaron intercambiar información para analizar el impacto del Presupuesto 2027.

Según relató Mayans, Kicillof sostuvo durante el encuentro que la Nación mantiene con la provincia de Buenos Aires una deuda equivalente a USD 10.000 millones vinculada al sistema previsional, mientras que Formosa reclama casi $600.000 millones. Esas cifras fueron expuestas por el senador como parte de los reclamos provinciales.

El proyecto presupuestario nacional, en cambio, parte de una previsión de crecimiento real de los ingresos y gastos. El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso indica que los recursos totales aumentarían un 3,5% real respecto del cierre estimado de 2026 y los gastos un 3,4%, bajo los supuestos oficiales de inflación y actividad. Es sobre esa misma hoja de ruta que el peronismo prepara una de sus principales discusiones parlamentarias de los próximos meses.

“Nación recauda y le tiene que enviar a las provincias, pero así construyen su superávit, endeudando a las provincias”, afirmó Mayans.

“La gente no llega a fin de mes”

El dirigente también buscó trasladar sus cuestionamientos desde las cuentas fiscales hacia la situación cotidiana. “Todo el país está dolarizado; la canasta básica está en dólares, los servicios también”, afirmó. Después cuestionó el discurso oficial sobre la desaceleración de los precios y remató: “La gente no llega a fin de mes”.

La discusión aparece en momentos en que la actividad económica muestra señales dispares. El propio proyecto oficial redujo su previsión de crecimiento para 2026 al 3%, mientras apuesta a una expansión del 4% durante 2027 y a una recuperación del salario real.

El Gobierno sostiene que la consolidación del equilibrio fiscal, la desaceleración inflacionaria y el crecimiento de sectores como energía, minería y agroindustria permitirán acelerar la recuperación. Milei afirmó recientemente ante inversores en Nueva York que, si consigue la reelección, espera una fuerte expansión de las inversiones y una mejora de los salarios.

Mayans planteó el diagnóstico contrario. Aseguró que el programa económico “fracasó”, que el esquema actual está agotado y que el próximo gobierno recibirá un escenario de “tierra arrasada”. En declaraciones difundidas tras la cumbre, incluso sostuvo que Milei dejará una situación “peor que Macri”.

Javier Milei, presidente de la Nación.

El Presupuesto, nuevo terreno de disputa

La ofensiva del jefe peronista en el Senado anticipa también el tono que tendrá el debate por el Presupuesto 2027. El Ejecutivo proyectó para el próximo año una inflación del 18%, un crecimiento del 4%, exportaciones cercanas a USD 134.000 millones y un nuevo resultado fiscal positivo. También calcula que los salarios nominales crecerán 25,4%, por encima de la variación de precios prevista oficialmente.

Mayans cuestiona esa hoja de ruta desde el punto de partida. Para el senador, el plan profundizará las dificultades económicas y no resolverá los reclamos financieros de las provincias. En la cumbre del PJ, los mandatarios se comprometieron precisamente a aportar información presupuestaria de cada distrito para elaborar una posición común frente al proyecto.

La discusión por los recursos provinciales aparece así como uno de los ejes sobre los que el peronismo intentará construir una postura parlamentaria conjunta.

Mayans también dejó definiciones sobre el otro tema que atravesó la cumbre: cómo ordenará el peronismo su candidatura presidencial para 2027. El senador defendió la realización de las PASO y rechazó la posibilidad de eliminar ese mecanismo.

“Hay que ir a las PASO, es una herramienta que el pueblo tiene derecho a usar”, sostuvo. Y al ser consultado por la cantidad de dirigentes que podrían competir dentro del espacio, respondió: “En principio hay cuatro o cinco candidatos”.

La afirmación coincide con la posición que surgió del encuentro entre Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y los gobernadores: por ahora, la prioridad declarada es sostener una mesa común y evitar cerrar anticipadamente una candidatura presidencial.

Mayans ubicó esa discusión detrás de otro objetivo. Según explicó, la reunión buscó construir una “visión de país” y establecer como principio que “primero está la Patria”.