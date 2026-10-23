El modelo de Milei, “bajo presión”: Financial Times alerta por estancamiento, salarios rezagados y 300 mil empleos perdidos

El diario británico reconoció la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, pero advirtió que la actividad perdió impulso.

El programa económico de Javier Milei llegó a la portada del Financial Times con una advertencia que contrasta con el discurso de recuperación que el Gobierno busca sostener de cara a 2027: las reformas están “bajo presión” y la estabilización financiera todavía no consiguió trasladarse de manera generalizada a la actividad, los salarios y el empleo.

El diario británico trazó una radiografía de los primeros tres años de gestión y puso frente a frente las dos caras del modelo. Por un lado, destacó que la inflación cayó desde niveles cercanos al 300% hasta aproximadamente el 34%, que el Gobierno consiguió superávit fiscal y que mejoraron determinadas condiciones financieras. Por el otro, señaló que la economía volvió a estancarse, el consumo sigue debilitado y una parte importante de los hogares continúa atravesando dificultades.

El artículo fue publicado apenas horas después de que Milei reconociera públicamente que “los indicadores no están evolucionando tan positivamente como esperábamos”, aunque atribuyó el deterioro a factores externos, entre ellos las tasas internacionales y el escenario geopolítico.

Salarios 10% abajo y 300 mil puestos menos

Uno de los datos centrales utilizados por Financial Times está vinculado con los ingresos. Según cifras de Equilibra citadas por el periódico, los salarios reales permanecen alrededor de 10% por debajo de los niveles de comienzos de 2023.

A eso se suma la evolución del empleo registrado. El medio señaló, sobre la base de estadísticas oficiales, que desde la llegada de Milei al Gobierno se perdieron aproximadamente 300.000 puestos formales.

El deterioro no se distribuyó de manera uniforme. Mientras minería, energía y determinados sectores exportadores muestran una expansión importante, las actividades más relacionadas con el mercado interno enfrentan un escenario diferente.

“Hay enclaves de gran crecimiento, pero el resto de la economía está estancado o en contracción”, explicó al FT Martín Rapetti, director de Equilibra. El economista añadió que las nuevas inversiones en energía y minería no están absorbiendo en igual magnitud los puestos que se pierden en las ramas que retroceden.

En agosto el ingreso real registrado creció 0,9% y el disponible 1,3% mensual En agosto, el ingreso disponible* registrado de 14,5 millones de personas creció 1,3% mensual, pero cayó 5,0% interanual (i.a.), quedando 16,5% abajo del nivel promedio de enero-septiembre 2023. La recuperación fue liderada por los salarios privados del SIPA (+1,8% mensual y -4,0% i.a.), seguidos por los salarios públicos, que crecieron por 3er mes consecutivo (+0,7% mensual), aunque caen 6,9% i.a. Las jubilaciones no mínimas se mantuvieron prácticamente estables (+0,1% mensual y -4,1% i.a.), mientras que las mínimas con bono cayeron (-0,3% mensual y -9,4% i.a.). El ingreso real registrado -deflactado por el IPC con canasta actualizada de la ENGHo 2017/18- creció 0,9% en agosto, aunque cayó 2,7% i.a. De esta forma, permanece 10,5% por debajo de enero-septiembre 2023. La suba del ingreso real fue liderada por el salario privado formal real (+1,3% mensual y -2,6% i.a.), que cortó tres meses consecutivos de caída. El salario público creció 0,6% mensual (-3,2% i.a.) y las jubilaciones no mínimas 0,2% (-0,7% i.a.), mientras que las mínimas con bono cayeron 0,1% mensual (-5,3% i.a.). En septiembre, la inflación actualizada (base mayo 2018=100) se aceleró a 2,0%. Así, las jubilaciones no mínimas reales se mantuvieron estables y las mínimas cayeron levemente. El salario público podría ganarle a la inflación por 4to mes consecutivo, tras los aumentos a las fuerzas federales de seguridad. De mantenerse estable el salario real privado formal, en septiembre el ingreso disponible se habría, al menos, mantenido. *NOTA METODOLÓGICA: el Ingreso Real Disponible surge de restarle al ingreso nominal los gastos fijos y deflactarlo por los gastos flexibles a partir de los ponderadores actualizados de la ENGHo 2017/18. — equilibra (@_equilibra) October 21, 2026

La actividad volvió a frenarse

La advertencia coincide con los últimos datos conocidos sobre la marcha de la economía. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el nivel de actividad cayó 1,7% interanual en agosto y apenas avanzó 0,1% frente a julio, una recuperación mínima después del fuerte retroceso del mes anterior.

Industria, comercio y construcción estuvieron entre los sectores con peores resultados, mientras el tercer trimestre quedó condicionado por la posibilidad de acumular una nueva contracción.

Financial Times incorporó al análisis una estimación de JPMorgan, que considera que la Argentina podría haber ingresado en una recesión técnica, escenario que sólo podrá confirmarse cuando estén disponibles todos los datos del período julio-septiembre.

El cuadro todavía no está cerrado: la definición dependerá principalmente del resultado de septiembre. Pero los registros disponibles muestran que la economía no consiguió recuperar durante agosto la caída sufrida un mes antes.

El informe británico también puso la mirada sobre la inversión. De acuerdo con datos de Invecq, cayó aproximadamente 13% desde 2023. El FT relacionó ese comportamiento con las elevadas tasas de interés, las restricciones crediticias y la política monetaria utilizada para contener las presiones cambiarias y la inflación.

El Gobierno apuesta a que esa dinámica cambie a medida que se consoliden la estabilidad macroeconómica y los proyectos vinculados con recursos naturales. Minería y energía aparecen justamente entre los principales activos que el artículo reconoce al programa libertario.

La producción de hidrocarburos, los proyectos de cobre y litio y el incremento de determinadas exportaciones comenzaron a aportar divisas y mejorar el frente externo. La discusión es cuánto tiempo demandará que ese crecimiento alcance al resto de la economía.

Industria, comercio y construcción estuvieron entre los sectores con peores resultados, mientras el tercer trimestre quedó condicionado por la posibilidad de acumular una nueva contracción.

Empresas: menos regulaciones, pero menos clientes

El FT señaló además una paradoja entre los empresarios. Muchas compañías valoran la eliminación de regulaciones, la flexibilización de las importaciones y la reducción de restricciones que condicionaban su operatoria. Pero al mismo tiempo enfrentan menos demanda interna y una competencia creciente de productos importados más baratos.

Ese diagnóstico coincide con los últimos relevamientos publicados por GRUPOLAPROVINCIA.COM. En septiembre, el 54% de las industrias consultadas por el INDEC señaló que la demanda insuficiente era el principal obstáculo para aumentar la producción. Casi la mitad informó además que su cartera de pedidos provenientes del mercado interno estaba por debajo de lo habitual.

Para los próximos meses, el 19,3% de las firmas espera reducir la producción y sólo el 13,2% anticipa un aumento. En materia laboral, el 13,9% prevé recortar personal, frente a apenas 4,9% que proyecta sumar trabajadores.

Javier Milei, presidente argentino.

Milei asegura que no cambiará el rumbo

Pese a los últimos números, el Presidente viene descartando una modificación sustancial del programa. En septiembre aseguró que el Gobierno no se movería “ni un milímetro” de la estrategia económica.

La posición oficial sostiene que aplicar estímulos fiscales o flexibilizar prematuramente la política monetaria pondría en riesgo dos de los principales logros de la gestión: el equilibrio de las cuentas públicas y la desaceleración inflacionaria.

El Ejecutivo confía en que una mejora de las condiciones financieras permita posteriormente recuperar el crédito, la inversión y la actividad. El desafío es el tiempo. El propio Milei reconoció esta semana que los números no están evolucionando de la manera esperada, aunque insistió en que las causas principales están fuera de la Argentina.

El Financial Times conecta directamente el desempeño de la economía con el escenario electoral del próximo año. Según el artículo, el Gobierno apuesta a que una eventual continuidad del proyecto permita bajar todavía más el riesgo país y destrabar inversiones de gran magnitud en energía y minería.

También recoge una postura favorable al programa. El exministro de Economía Nicolás Dujovne sostuvo que una segunda presidencia de Milei permitiría mostrar los resultados de una economía más abierta y romper con la sucesión histórica de períodos de expansión y crisis.

Sin embargo, el propio periódico advierte que el escenario está lejos de estar definido. A la debilidad de la actividad y los ingresos agrega el impacto político de denuncias que involucraron a miembros del Gobierno y una caída de la aprobación presidencial registrada por Atlas Intel, desde 43% en enero hasta 38% en agosto.

La oposición peronista, todavía atravesada por sus propias disputas internas, busca convertir precisamente el empleo, el consumo y el poder adquisitivo en ejes de la discusión hacia 2027.