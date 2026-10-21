La demanda no repunta: el 54% de las industrias la señala como principal freno y el 14% prevé recortar personal

El Indicador de Confianza Empresarial manufacturero se mantuvo en terreno negativo durante septiembre y casi la mitad de las fábricas consideró que sus pedidos estaban por debajo de lo habitual.

La debilidad de la demanda interna volvió a aparecer como uno de los principales problemas para la industria manufacturera argentina. El 54% de las empresas consultadas por el INDEC señaló en septiembre que la demanda insuficiente es el mayor obstáculo para aumentar la producción, por encima de la competencia de productos importados, las dificultades financieras y la incertidumbre económica.

El dato surge de la última Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera, que mide la percepción de las empresas sobre su situación actual y las perspectivas para los próximos tres meses. El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) se ubicó en -18,9% en septiembre. Si bien mostró una mejora frente al -20,2% de agosto, continuó claramente en terreno negativo de cara al último trimestre del año.

La medición combina tres variables: las expectativas sobre la producción futura, el nivel actual de pedidos de los clientes y la evaluación de los stocks de productos terminados.

La falta de demanda aparece como el componente más extendido del diagnóstico empresario. Tres meses antes, el 52% de las compañías industriales la identificaba como el principal condicionante. En septiembre, esa proporción subió al 54%.

Casi la mitad tiene menos pedidos de lo habitual

El deterioro del mercado interno se refleja directamente en las órdenes de compra que reciben las fábricas. El 48,4% de los establecimientos industriales respondió que su cartera de pedidos provenientes del mercado interno estaba “por debajo de lo normal”. Apenas el 3% señaló que se encontraba por encima de los niveles habituales.

La diferencia entre ambos grupos dejó un balance negativo de 45,5 puntos. El mercado externo tampoco aparece, por ahora, como un contrapeso generalizado. El 35,7% de las empresas exportadoras consideró insuficientes sus pedidos desde el exterior, frente a sólo un 4,9% que los evaluó como elevados.

En paralelo, el 21,2% de las firmas informó tener stocks de productos terminados superiores a los que considera normales.

La evaluación sobre el presente de las propias compañías también mostró números negativos: 29,1% calificó como “mala” la situación de su empresa, mientras que 64,3% la consideró normal.

Producción: son más los que esperan una baja que una mejora

Las previsiones para el último trimestre tampoco muestran una recuperación generalizada. Consultadas sobre cómo esperan que evolucione el volumen de producción entre octubre y diciembre, el 19,3% de las industrias anticipó una disminución, mientras que sólo el 13,2% proyectó un aumento.

El 67,5% restante considera que no habrá cambios significativos. El balance entre respuestas positivas y negativas quedó así en -6,1 puntos.

La situación financiera agrega otra dificultad. El 25,5% de los empresarios calificó como mala la posición financiera de su compañía y 30,1% evaluó negativamente sus posibilidades de acceder al crédito.

El financiamiento productivo ya había aparecido como una de las principales preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas. En septiembre, la Unión Industrial Argentina (UIA) señaló oficialmente la “falta de recuperación de la actividad, la caída en el empleo y la persistencia de los costos que restan competitividad”, además de las dificultades para financiar a las pymes.

El empleo también entra en las previsiones

La Encuesta de Tendencia de Negocios incorpora preguntas específicas sobre las dotaciones de trabajadores. Para los próximos tres meses, el 13,9% de las empresas industriales espera reducir personal. Otro 81,3% prevé mantener sin modificaciones su nómina y apenas 4,9% proyecta incorporar empleados. El saldo entre quienes planean contratar y quienes anticipan recortes es de -9 puntos.

La misma dirección aparece en las horas trabajadas. El 17,1% de las compañías espera disminuirlas entre octubre y diciembre, mientras sólo 6,6% prevé aumentarlas. El dato se inserta en una trayectoria de pérdida de puestos industriales que las cámaras empresarias vienen registrando desde 2023.

La UIA informó recientemente que desde agosto de 2023 la industria perdió alrededor de 90.000 empleos asalariados registrados. Su presidente, Martín Rappallini, sostuvo durante el Día de la Industria que la actividad fabril se encontraba alrededor de 10% por debajo de los niveles de 2022.

“Cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, afirmó Rappallini durante aquella exposición.

Los indicadores de actividad publicados por el propio INDEC acompañan las expectativas negativas. En agosto, el Índice de Producción Industrial Manufacturero cayó 3,2% frente al mismo mes de 2025 y acumuló un retroceso del 2,7% durante los primeros ocho meses del año.

La comparación mensual desestacionalizada mostró una mejora del 1,9% respecto de julio, aunque la tendencia-ciclo volvió a disminuir, esta vez un 0,6%.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, las pymes industriales exhibieron números todavía más negativos: en agosto la producción cayó 6,1% interanual y acumuló una contracción del 8,5% entre enero y agosto.

Cinco de los seis sectores relevados por CAME terminaron ese mes con bajas. Químicos y plásticos retrocedieron 14,9%; alimentos y bebidas, 10,3%; papel e impresiones, 4,3%; textiles e indumentaria, 3,8%; y metal, maquinaria, equipos y material de transporte, 2,2%.

Las fábricas trabajan con capacidad ociosa

La utilización de la capacidad instalada aporta otra referencia. En agosto, la industria manufacturera utilizó 58,5% de su capacidad productiva, por debajo del 59,6% registrado en agosto de 2025.

El resultado significa que, en promedio, más de cuatro de cada diez máquinas y recursos productivos disponibles permanecieron sin utilizar.

El deterioro fue más profundo en algunos sectores. La metalmecánica —sin incluir automotores— trabajó al 35,9% de su capacidad, mientras la industria automotriz lo hizo al 46,2%.

En septiembre, el cuadro metalúrgico se profundizó: la utilización bajó hasta 40,2%, el menor nivel para ese mes desde que comenzó la serie de ADIMRA en 2016. La actividad del sector cayó 3,3% interanual y acumuló una contracción del 5,3% durante 2026.

La falta de demanda no quedó limitada a las fábricas. La Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC para supermercados y autoservicios mayoristas arrojó en septiembre un Indicador de Confianza Empresarial de -4,3%.

Cuando se preguntó a las empresas qué limita su capacidad de aumentar la actividad comercial, el 66,3% señaló la demanda. Tres meses antes, esa respuesta concentraba el 61,4% y seis meses atrás se ubicaba en torno al 57,3%.

El resto de los problemas quedó lejos: 14% mencionó los costos laborales, 7% el costo del financiamiento y 5,8% la competencia dentro del propio sector. La evaluación del presente tampoco mostró un cuadro favorable. El 37,2% de los comercios relevados calificó como mala la situación actual de sus ventas y sólo 5,8% la definió como buena.

#DatoINDEC Supermercados y autoservicios mayoristas: ¿cuál fue el resultado del indicador de confianza empresarial (ICE) de acuerdo con la evaluación de septiembre de 2026 y las expectativas para octubre-diciembre de 2026? https://t.co/FEIUhrj4dn https://t.co/nC2mwFjEYC — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 20, 2026

Supermercados: 4.622 trabajadores menos en un año

Las últimas estadísticas consolidadas del INDEC sobre supermercados corresponden a julio. Ese mes, las ventas a precios constantes bajaron 2,1% interanual, mientras que el acumulado de enero a julio mostró una contracción del 2,7% respecto del mismo período de 2025. Frente a junio, la serie desestacionalizada también cayó 0,7%.

La cantidad de trabajadores empleados por las cadenas llegó a 95.383 personas. En julio de 2025 eran 100.005, una diferencia de 4.622 puestos en doce meses.

Las perspectivas laborales del sector tampoco resultaron expansivas: alrededor del 15% de las empresas supermercadistas espera reducir personal durante los próximos tres meses, frente a una proporción cercana al 12% tres meses atrás.

Al mismo tiempo, el 22,1% considera que su situación comercial podría mejorar hacia fin de año, 72,1% cree que permanecerá sin cambios y 5,8% prevé un deterioro.